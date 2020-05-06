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İGDAŞ’dah açıklama: “Zorunluluk vardı, EPDK’yı bilgilendirdik”

İGDAŞ, faturalama sürelerinin uzun olduğu gerekçesiyle başlatılan EPDK soruşturması ile ilgili açıklama yaptı. İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen, sayaç okuyucularının, salgın nedeniyle okuma işlemleri yaparken zorluklar yaşadıklarını belirterek, “Bu konu daha önce hem kamuoyu ile paylaşılmış hem de EPDK yönetimi gerekçeleriyle birlikte bilgilen dirilmiştir” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Mayıs 2020 Çarşamba 16:04
İGDAŞ’dah açıklama: “Zorunluluk vardı, EPDK’yı bilgilendirdik”
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İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen’in EPDK soruşturmasıyla ilgili açıklaması şöyledir:
İGDAŞ 6.5 milyon abonesi olan Türkiye’nin en büyük ve dünyanın sayılı doğal gaz dağıtım şirketlerinden bir tanesidir.
İstanbul Times Haber Merkezi  / Hüseyin Çetiner 
Abone sayısı itibariyle pazar günleri hariç haftanın her günü sayaç okunması gerekmektedir. Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de olağanüstü bir dönemden geçtiği muhakkaktır.
Bu süreçte hem abonelerimizin hem de sayaç okuyan personelimizin sağlığının korunması ve bulaşma riskinin minimize edilmesi çok önemlidir. Bu çerçevede EPDK’nın aldığı kıyas fatura uygulaması şartlarından birisi de, saha çalışanlarının azami düzeyde izolasyonunun sağlanması ve sosyal mesafenin korunması halidir.
Nitekim sayaç okuma personelimizin bir kısmı kronik rahatsızlıkları nedeniyle Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında idari izinli veya karantina sürecindedir. Yine bu dönemde sağlık problemleri nedeniyle ve sağlık raporu almak suretiyle izinli olan veya ailesinde yüksek riskli bireyler olduğu vb. sebeplerle izin kullanan personelimiz bulunmaktadır.
Yine salgın nedeniyle binalara girme ve sayaç okuma faaliyetleri normal zamanlara göre nispeten daha güç olmaktadır. Virüse yakalanma oranının diğer illere göre yüksek olduğu ve bu manada ilk sırada gelen İstanbul’da, abonelerimiz dışarıdan gelen kişilere karşı bulaş riski nedeniyle daha tedbirli davranabilmektedirler. Dolayısıyla sayaç okuma yapan çalışanlarımız kapı otomatları açılmamak suretiyle zaman zaman binalara alınmamakta, güvenlik görevlilerinin izin vermemesi nedeniyle sitelere girememektedirler.
Diğer taraftan Nisan ayı içerisinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle altı gün sayaç okuması yapılamamıştır. Yine resmî tatiller ve Ramazan Bayramı da dikkate alındığında, Mayıs ayında aynı nedenlerle dokuz gün sayaç okuma imkânının olmayacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla bu zorunlu haller fatura gün sayısını uzatmaktadır. Bununla birlikte, sayaç okuma sayısının artırılması için, kurumumuzun tüm birimleri ve saha çalışanlarımız büyük bir özveri ve insanüstü bir gayret göstermektedir.
Bu durum daha önce hem kamuoyu ile paylaşılmış hem de sayın EPDK yönetimi gerekçeleriyle birlikte bilgilendirilmiştir.
Daha önce hiç tecrübe edilmemiş olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte sadece kurumumuz değil bütün kurum ve kuruluşların, söz konusu olağanüstü koşulları kamu sağlığını da gözeterek aşmaya çalıştığı muhakkaktır. Dolayısıyla hem sektörümüzde hem de diğer sektörlerde benzer sorunlarla farklı şekillerde karşılaşılması muhtemeldir.
Bu çerçevede, daha evvel de paylaşıldığı üzere, talepleri halinde abonelerimize gerekli kolaylığın sağlanacağını tekraren ifade etmek isteriz.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”
“Vatandaşlarımıza her türlü kolaylığı sağlıyoruz”
Ayrıca İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen, abonelerin talepleri halinde kolaylaştırıcı işlemlere gidildiğini, vade farkı da uygulanmadığını anımsatarak, “İçinden geçmekte olduğumuz süreci bütün kamu kurumları gibi bizler de yaşıyoruz. Aynı şekilde abonelerimiz de bunu yaşamaktadır. Biz bu anlayışla abonelerimize her türlü kolaylığı sağlıyoruz, sağlamaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
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