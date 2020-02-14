İett Otobüslerine Bağımsız Denetim

Günde 4 milyon yolcuya hizmet veren İETT, 3 bin 65 otobüsüne ile 11 garajda bakım ve onarım faaliyetleri yürütüyor. Makine Mühendisleri Odası ile yapılan anlaşma kapsamında, otobüsler İETT bünyesinde görev yapan denetleyici ve kontrol elemanlarının yanı sıra Oda ekipleri tarafından da denetlenecek.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile yapılan “Garaj Bakım ve Onarım Faaliyetleri Denetim İşi”ne ait sözleşmenin amacı, üçüncü göz olarak tabir edilen bir sistemle İETT otobüslerinin bağımsız denetimlerini sağlamak. Garajlarda yürütülen araç bakım ve onarım faaliyetlerinin, ilgili teknik kriterlere, kalite standartlarına ve idarenin belirlediği kriterlere göre yapılıp yapılmadığı objektif bir gözle denetlenmiş olacak.



İstanbul Times Haber Ajansı

HİZMET KALİTESİ ARTACAK



Oda temsilcileri, bakım onarım yapan yüklenicilerin performanslarını izleyecek, raporlar hazırlayacak ve iyileştirmeye açık yönleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacak. Böylece, araç arızalarından kaynaklanan sefer kayıplarını azaltması, yolcu güvenliğini arttırması amaçlanıyor. Denetimlerin hizmet kalitesini yükselterek yolcu memnuniyetini de arttırması bekleniyor.



DENETİMLER İKİ AŞAMADA YAPILACAK

Denetimler; teknik ve takip denetimleri olmak üzere iki aşamada yapılacak. Teknik denetimlerde bakım ve onarım faaliyetlerinin teknik kriterlere uygun yapılıp yapılmadığı denetlenecek. Takip denetimlerinde ise; teknik denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukların giderilip giderilmediğine bakılacak.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)