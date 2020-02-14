banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İmamoğlu : “Depremden Başka Bir Konuyu Bu Şehirde Gündeme Getirmek İstemiyorum ”
Son Dakika
İmamoğlu : “Depremden Başka Bir...
TV programcısı ve sunucu Songül Korkmaz’ın Albümü Çıktı
Son Dakika
TV programcısı ve sunucu Songül...
Kıyıcak (Pirot) Köyü Derneğine Görkemli Açılış
Son Dakika
Kıyıcak (Pirot) Köyü Derneğine Görkemli...
Avrasya Hastanesi ev sahipliğinde; Türkiye ve Azerbaycan arasında sağlık köprüsü…
Son Dakika
Avrasya Hastanesi ev sahipliğinde; Türkiye...

İett Otobüslerine Bağımsız Denetim

İETT, otobüslerinin bakım ve onarımlarının denetlenmesi kapsamında Makine Mühendisleri Odası ile sözleşme imzaladı. Bu sayede bu soruların yanıtları İETT denetçileri ve bakım yüklenicisi firmalardan ayrı olarak, bağımsız bir kurum tarafından denetlenmiş olacak. “Otobüste değiştirilen parça gerçekten arızalı mıydı? Yerine konulan parça yeni ve orijinal mi?” gibi sorulara en doğru cevap bulunacak.

haber 1
haber 1
14 Şubat 2020 Cuma 15:16
İett Otobüslerine Bağımsız Denetim
banner171

Günde 4 milyon yolcuya hizmet veren İETT, 3 bin 65 otobüsüne ile 11 garajda bakım ve onarım faaliyetleri yürütüyor. Makine Mühendisleri Odası ile yapılan anlaşma kapsamında, otobüsler İETT bünyesinde görev yapan denetleyici ve kontrol elemanlarının yanı sıra Oda ekipleri tarafından da denetlenecek.
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile yapılan “Garaj Bakım ve Onarım Faaliyetleri Denetim İşi”ne ait sözleşmenin amacı, üçüncü göz olarak tabir edilen bir sistemle İETT otobüslerinin bağımsız denetimlerini sağlamak. Garajlarda yürütülen araç bakım ve onarım faaliyetlerinin, ilgili teknik kriterlere, kalite standartlarına ve idarenin belirlediği kriterlere göre yapılıp yapılmadığı objektif bir gözle denetlenmiş olacak.
 

İstanbul Times Haber Ajansı

HİZMET KALİTESİ ARTACAK
 

Oda temsilcileri, bakım onarım yapan yüklenicilerin performanslarını izleyecek, raporlar hazırlayacak ve iyileştirmeye açık yönleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacak. Böylece, araç arızalarından kaynaklanan sefer kayıplarını azaltması, yolcu güvenliğini arttırması amaçlanıyor. Denetimlerin hizmet kalitesini yükselterek yolcu memnuniyetini de arttırması bekleniyor.
 

DENETİMLER İKİ AŞAMADA YAPILACAK
Denetimler; teknik ve takip denetimleri olmak üzere iki aşamada yapılacak. Teknik denetimlerde bakım ve onarım faaliyetlerinin teknik kriterlere uygun yapılıp yapılmadığı denetlenecek. Takip denetimlerinde ise; teknik denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukların giderilip giderilmediğine bakılacak.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evli Çiftlere Mutluluk Eğitimi
Evli Çiftlere Mutluluk Eğitimi
Kılıçdaroğlu Ve İmamoğlu, Disk Genel Kurulu’nda Konuştu
Kılıçdaroğlu Ve İmamoğlu, Disk Genel Kurulu’nda Konuştu
İBB, Yargı Sürecini Başlattı
İBB, Yargı Sürecini Başlattı
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nda Test Sürüşleri Devam Ediyor
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nda Test Sürüşleri Devam Ediyor
FuzulOto, “Araba Sevdası”nı Kadir Çöpdemir’le gerçeğe dönüştürüyor
FuzulOto, “Araba Sevdası”nı Kadir Çöpdemir’le gerçeğe dönüştürüyor

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169