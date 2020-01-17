İDMİB' Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Ürünlerini Fuarda Sergiledi

Başarılı Okul Müdürü Aylin İstek Gazetemize şunları söyledi

“Biz öğrencilerimize okulda sadece teorik dersler vermiyoruz. İstanbul Deri Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanımız Sayın Mustafa Şenocak başta olmak üzere bir çok deri firması sahibi işyerlerinde öğrencilerimize staj imkanı vererek hayata atılmalarına ciddi katkılar yapıyor.

Ayrıca sizin de gördüğünüz gibi okul olarak uluslararası bir çok deri ve Saraciye fuarlarına katılarak öğrencilerimizin yerli ve yabancı firma sahipleri ve alıcılar ile tanışmalarını buralarda sağlıyoruz.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Bu sene Türkel Fuarcılık tarafından Harbiye İstanbul Kongre Merkezinde bu sene 2.si yapılan LeShow Deri ve Moda Fuarında da stand açarak öğrencilerimizin el emeği göz nuru ürünlerini yerli ve yabancı alıcıların beğenisine sunuyoruz.

Bu sene standımızı Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın,Rıza Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclis(TİM) Başkanı Sayın,İsmail Gülle, İstanbul Deri Mamulleri İhracatçılar Birliği (İDMİB) başkanı Sayın Mustafa Şenocak, Derma Deri (DİO Gomez) nin sahibi ve aynı zamanda İstanbul Sanayi Odası Meclis üyesi İş damı İbrahim Aydoğan başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi okulumuzun standını ziyaret ederek idareci ve öğrencilerimiz ile sohbet etmesi bizi memnun etti. İstanbul Times Tv olarak sizlerde iki sendir bizi yalnız bırakmayarak sesimizi on binlerce kişiye ulaştırmamıza imkan sundunuz size de e çok teşekkür ederim” dedi.

Koordinatör Müdür yardımcısı Pelin Eralp'de okul olarak güzel işlere imza atıyoruz. Fuarlar bizim için çok önemli müdürümüz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim şeklinde konuştu.

Okulun Moda Tasarım Bölüm Şefi Gülay Yılmazcelik‘de Okul Müdürümüz Sayın Aylin İtsek hocamızın fuarlara katılım konusundaki Okulun Moda Tasarım Bölüm Şefi Gülay Yılmazcelik‘de konuşmasında şunları söyledi “Okul Müdürümüz Sayın Aylin İtsek hocamızın fuarlara katılım konusundaki azmi ve isteği bizlere ve öğrencilerimize ışık tutuyor. Burada sergilenen ürünlerin tasarlanması ve dikilmesi sürecinde katkı sunan okul müdürümüze,öğretmenlerimize ve öğrencilerimize gazeteniz aracılığı ile teşekkür ederim” dedi azmi ve isteği bizlere ve öğrencilerimize ışık tutuyor.

Burada sergilenen ürünlerin tasarlanması ve dikilmesi ürecinde katkı sunan okul müdürümüze,öğretmenlerimize ve öğrencilerimize gazeteniz aracılığı ile teşekkür ederim” dedi.

Usta öğretici Hüseyin Yüksel'de Okul idaresi, Öğrenci ve Veli üçgeninde güzel işlere imza atıyoruz, Fuarda sergilenen ürünlerin tasarımı ve üretimi için emekleri geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim dedi.

Okulun öğrencilerinden Ayşenur Şentürk ve Cengiz Tanrıverdi de bu okulda eğitim almalarının kendilerine çok şey kattığını ifade ederek herkese teşekkür ettiler.

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Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)