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İBB,Toplu Ulaşımda 100 Bin Maske Dağıttı
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İBB,Toplu Ulaşımda 100 Bin Maske Dağıttı

Toplu alanlarda maske takılmasının zorunla hale getirilmesini ardından, İBB bugün otobüs, metro, metrobüs ve vapurlarda 100 bin maske dağıttı. Başkan İmamoğlu, “Lütfen bu süreçte maske kullanımını alışkanlık haline getirelim” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Nisan 2020 Cumartesi 18:11
İBB,Toplu Ulaşımda 100 Bin Maske Dağıttı
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Coronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında; pazar yerleri, marketler ve toplu ulaşım araçlarında maske takmanın zorunlu hale gelmesinin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ilk gün toplu ulaşımda 100 bin maske dağıttı.
 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya paylaşımıyla bugün toplu taşıma araçlarında 100 bin maskenin dağıtıldığını açıkladı.
 

İmamoğlu, “Metro, metrobüs, vapur ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarında ve kalabalık ortamlarda maske kullanmak artık zorunlu bir tedbirdir, lütfen bu süreçte maske kullanımını alışkanlık haline getirelim” diyerek, toplu bulunulan mekanlarda maske takılmasını istedi.
 

Maskeler, İBB’ye ait İETT, OTOBÜS AŞ ve ÖHO otobüsleri ile METRO İSTANBUL AŞ’nin işlettiği bütün raylı sistemlerde, ŞEHİR HATLARI AŞ vapurlarında ve İBB’nin denetimindeki özel yolcu motorlarında dağıtıldı.
 

Araç şoförleri ve güvenlik görevlileri, maskesiz yolculara vererek İstanbulluları toplu ulaşım araçlarına maskeli binmeleri konusunda uyardı. Yolcuların da uygulamadan memnun olduğu gözlendi.

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