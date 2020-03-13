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İBB’den Yatırımlara Hız Kazandıracak Karar…

İBB Meclisi; Dudullu-Bostancı Metrosu, Eminönü-Alibeyköy Tramvayı ve Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi inşaatlarında kullanılacak kredilere onay verdi. Karar, İstanbul için çok önemli olan 3 yatırıma hız kazandıracak.

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13 Mart 2020 Cuma 13:16
İBB’den Yatırımlara Hız Kazandıracak Karar…
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Mart ayı toplantılarının ikinci birleşiminde duran yatırımlara hız kazandıracak önemli kararlara imza attı. Meclis üyelerinin oy birliğiyle alınan karala; Dudullu-Bostancı Metro İnşaatı’nda kullanılmak üzere 188 milyon 325 bin avro Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nda kullanılmak üzere 98 milyon 632 bin avro, İBB Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi inşaatı için ise 150 milyon avro düşük faizli uzun vadeli dış kredi alınması onaylandı.
 

İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, kararın uzun süredir duran yatırımların hız kazanması için çok önemli olduğunu belirterek, olumlu oy kullanan AK Parti, İYİ Parti ve MHP gruplarına teşekkür etti.
 

İBB, son 2,5 yıldır yapımı duran ve Avrupa Yakası’nın 2 metrosunu birbirine entegre etmesi açısından çok önemli bir yatırım olan Dudullu-Bostancı Hattı’nı, 2021 yılının sonunda açmayı planlıyor.
 

Eminönü-Alibeyköy Tramvayı da Eminönü ile dini turizm açısından önemli bir güzergah olan Eyüpsultan ilçesinin ve Alibeyköy Cep Otogarı’nın bağlanmasını sağlayacak bir hat olarak dikkat çekiyor. Tramvayın, Unkapanı geçişi gibi teknik bazı sorunların hızla çözülerek bu yılın sonuna yetiştirilmesi hedefleniyor.
 

İstanbul’da raylı sistem uzunluğu, 19 Mayıs’ta açılacak Mecidiyeköy - Mahmutbey Metrosu ve yılsonuna yetiştirilmek için çalışmaların hız kazandığı Eminönü –Alibeyköy Tramvayı ile 260 kilometreye ulaşacak.
 

İBB’nin 2017 yılında Eyüp Işıklar Mahallesi’nde yapımına başladığı Avrupa’nın en büyük “Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi” ise, çok büyük bir çevre yatırımı olma özelliğini taşıyor. Toplam 8 hektar alana sahip tesiste yılda 1 milyon ton atık bertaraf edilerek toplam 624 milyon kilowatt saat elektrik enerjisi üretilecek.
 

Yeni tesisin faaliyete girmesiyle çöpten elektrik üretimi yaklaşık 2,5 kat artmış olacak. Böylece İstanbul’un çöplerinden yaklaşık 3 milyon kişinin günlük elektrik ihtiyacına denk enerji elde edilecek. Tesislerde bertaraf edilecek çöpler sayesinde yılda 2 milyon ton karbon salımı önlenecek. Bu rakam; 3 bin 500 futbol sahası büyüklüğünde, 1 milyon adet ağacın ömrü boyunca doğada tutacağı karbon miktarına denk geliyor.
 

Çevre yatırımlarını öncelediklerini belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da İBB’nin birçok çevre yatırımını yerinde incelemiş, “Atık konusu milli meselemiz” demişti.

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