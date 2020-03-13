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İBB’den Öğrencilere Bir Destek Daha

İBB, gençlere yönelik bir destek daha sağladı. İBB Meclisi, üniversiteyi kazanamayan gençlerin 1 yıl daha 50 lira olan öğrenci İstanbulkart’ını kullanabilmesine imkan sağlayan önemli bir karara imza attı.

13 Mart 2020 Cuma 14:27
İBB’den Öğrencilere Bir Destek Daha
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 85 lira olan Mavi Kart Öğrenci Abonman Kartlarının 50 liraya düşürülmesinin ardından, liseyi bitirip üniversiteyi kazanamayan gençlere yönelik yeni bir desteği de hayata geçirdi.

İBB Meclisi, Mart ayı toplantılarının ikinci birleşiminde, liseden mezun olup üniversite sınavına girmiş ancak yerleşememiş veya tercih yapmamış kişilerin, 1 yıl sürüyle daha öğrenci kapsamında değerlendirilmesi kararını aldı.

Başkanlık teklifiyle İBB Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü tarafından İBB Meclisi’ne sunulan rapor, meclis üyelerinin oy birliğiyle onaylandı.

Karar kapsamında, ikinci yılda üniversiteye hazırlanan gençler, 50 lira olan Mavi Kart Öğrenci Abonman Kartını bir yıl daha kullanabilecekler.

İBB, böylece; Aylık Mavi Kart Öğrenci Abonman Kartı fiyatının 35 lira düşürülmesi, üniversitelilere yönelik eğitim yardımı, yapımı hızla devam eden kreşlerden sonra eğitime ve ailelere dördüncü bir destek sağlamış oldu.

Son Güncelleme: 13.03.2020 14:27
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