İBB’den Derbi Öncesi Koronovirüs Önlemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Süper Lig Cemil Usta Sezonu 26. hafta karşılaşması öncesi Türk Telekom Stadı’nda yarın saat 14.00’de hijyen çalışması gerçekleştirilecek. Galatasaray Spor Kulübü’nün Koronovirüse karşı ortamı güvenli hale getirmek amacıyla İBB’den destek talep etmesi üzerine, stadın bazı bölümleri dezenfekte edilecek. Görevli personelin bulunduğu alanlar, soyunma odaları, hakem odaları, gözetmen odaları, basın odaları, toplantı alanları, sağlık ve güvenlik alanları ve tüm ofislerde çalışma yürütülecek.

Maç seyircisiz oynanacağı için bu alanlar dışında bulunan yerler kapsam dışı bırakıldı. Ancak ileriki zamanlarda maçların seyircili oynanmasının gündeme gelmesi halinde yeniden planlanacak.