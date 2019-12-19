İBB’den Çikolata Keyfi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından halkla buluşturulan Kemerburgaz Kent Ormanı, renkli organizasyonlardan birine daha sahne olacak. İstanbullular sanatın çikolata ile buluştuğu eğlenceli bir hafta sonu tatili geçirecek.



İBB iştiraklerinden Boğaziçi Yönetim A.Ş. tarafından Big Boyz Festival kapsamında 28 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek Çikolata Atölyesi’nde, Vanilin Chocolate ekibinin katılımıyla lezzetli bir etkinlik gerçekleştirilecek.



Katılımcılar; kaliteli ürün, katkısız malzeme ve doğal meyvelerle çikolatanın yapımından tadımına tüm süreçleri içeren bir yolculuğa çıkacak. Atölye çalışmasında çikolata yapımını hem öğrenip hem de deneyimleyecek.



İki ayrı seansta gerçekleşecek atölyede katılımcıların öğreneceği başlıklar ise şunlar:



Çikolata nedir, nasıl yapılır?

Çikolata nedir, nasıl yapılır? Gerçek çikolata nedir, tadımı nasıl yapılır?

Kalıplama ve renklendirme teknikleri

Ganajlı çikolata nasıl yapılır?

PROGRAM

Tarih: 28 Aralık Cumartesi

Saat: 11:00-13:00/14:00- 16:00

Yer: Kemerburgaz Kent Ormanı