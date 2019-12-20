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İBB Veri Merkezi, 5 Yılda 100 Milyon Tl Tasarruf Sağlayacak

İBB, kendi birimlerine ve şirketlerine ait bilgi ve belgeleri, İBB Veri Merkezi’nde konsolide ederek 5 yılda 100 milyon TL tasarruf etmeyi planlıyor.

İBB Veri Merkezi, 5 Yılda 100 Milyon Tl Tasarruf Sağlayacak

İBB, kendi birimlerine ve şirketlerine ait bilgi ve belgeleri, İBB Veri Merkezi’nde konsolide ederek 5 yılda 100 milyon TL tasarruf etmeyi planlıyor.

haber 2
haber 2
20 Aralık 2019 Cuma 16:45
İBB Veri Merkezi, 5 Yılda 100 Milyon Tl Tasarruf Sağlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Akıllı Şehir ve dijital dönüşüm süreçlerinin en önemli teknoloji bileşenlerinden olan veri merkezini en verimli şekilde kullanmak için çalışmalarını sürdürüyor.


İstanbul’un dijital veri yönetimi ihtiyacını en etkin şekilde karşılamak üzere kurulan İBB Veri Merkezi; dağınık olan tüm birimlere ait sistemlerin bir araya getirilmesini, birimlerin kullanacağı bilişim sistem havuzunun oluşturulmasını ve farklı kurumların kullandığı her türlü uygulamanın tek noktadan servis olarak sunulmasını hedefleniyor.


İBB Veri Merkezi; İBB müdürlükleri, 28 İBB şirketi ile bağlı kuruluşlar olan İSKİ ve İETT’yekesintisiz veri güvenliği için coğrafi yedeklilik sağlıyor. Böylece, mükerrer bilgi teknolojileri yatırım maliyetleri önlenerek önemli tasarruf ve verimlilik imkanı oluşturuluyor.


VERİ DEĞERE DÖNÜŞÜYOR


Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren İBB telekomünikasyon ve altyapı iştiraki İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Nihat Narin, İstanbul'un en başarılı akıllı şehirler arasında olması için büyük veriyi işleyerek katma değere dönüştürmek istediklerini söyledi. Narin, “İBB Veri Merkezi ile 5 yılda 100 milyon TL tasarruf öngörüyoruz” dedi.


İBB Veri Merkezi sayesinde diğer İBB kurumları, kendi veri merkezlerini inşa etme ve yönetmenin yüksek yatırım maliyetinden ve yönetim risklerinden kurtuluyor. Sunucular için ayrılacak fiziksel alandan personele, işletme ve bakım giderlerinden güç ve soğutma için harcanacak enerjiye kadar pek çok maliyetten tasarruf ediliyor.

Yaklaşık 3 bin 500 metrekare kapalı alana konumlu İBB Veri Merkezi, İSTTELKOM’un sunduğu fiber optik ağ omurgası üzerinden yüksek hızda, kaliteli ve güvenli erişim imkânı sağlıyor. 900 metrekare beyaz alanda toplam 181 kabinete sahip veri merkezi; gelişmiş soğutma, güç dağıtım, yangın önleme ve fiziki güvenlik sistemleri ile maksimum verimlik sağlıyor.

İBB Veri Merkezi’nin sahip olduğu Uluslararası Uptime Institute TIER III standardı; elektrik, soğutma, fiziksel güvenlik, yangın, bina sağlamlığı, network yapısı ile diğer olağanüstü hallerde veri merkezinin ayakta kalabileceğinin ve hizmet vermeye devam edebileceğinin yeterlilik, yetkinlik seviyesini gösteriyor.

Yüksek standartlara sahip veri merkezi; deprem, sel, fırtına gibi olası tüm doğal afetler düşünülerek erozyon riski taşımayan güvenli bir arazi üzerine konumlanmış durumda.


RAKAMLARLA İBB VERİ MERKEZİ


• 900 m²’lik Beyaz Alan (Sistem Odaları)

• 650 m²’lik Teknik Hacim, 750 m²’lik Destek Odaları

• 1.200 m²’lik Ofis, Eğitim, Toplantı ve Yaşam Alanları

• 131 adet Sunucu ve Network Kabineti

• 1.000 adet Fiziksel ve Sanal Sunucu Kapasitesi

• 50 adet Storage (Depolama Ünitesi) Kabin Altyapısı

• 2’şer adet Makina Dairesi, UPS Pano, Akü

• 30 Dakika UPS Akü Kapasitesi

• 72 Saat Jeneratör Gücü

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