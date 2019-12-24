İBB'nin Kariyer Zirvesine’ne Gençlerden Tam Not

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 29'uncusunu gerçekleştirdiği Kariyer Eğitim Günleri'nin finali, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kariyer Zirvesi ile yapıldı. Zirveye 3 bine yakın üniversite öğrencisi, mezun ile akademisyen, uzman ve eğitmenin katıldı. Zirvede İBB Başkan Danışmanlarından Yiğit Oğuz Duman, İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mansur Güneş, İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep, İBB Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Güneş, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, İSPER Genel Müdürü Ayşe Banu Saraçlar, İSBAK Genel Müdürü Esat Temimhan ve İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen de yer aldı.



İLBER HOCA'DAN GENÇLERE TAVSİYELER



Kariyer Zirvesi'nde gençlerin en çok beklediği bölüm Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın konuşmasıydı. Gelişimleri için gençlere önerilerde bulunan Prof. Ortaylı bir gencin nasıl yetişmesi gerektiği ile ilgili salonda bulunanlara tavsiyelerde bulundu. Gençlerin matematikten fiziğe kadar çok iyi bir eğitim sürecinden geçmeleri gerektiğini vurgulayan Ortaylı, şöyle konuştu:



“Yabancı lisanı grameriyle bilmeniz gerekiyor. Ancak grameriyle bilerseniz öğrenirsiniz. Gramerle öğrenmiyor ve sadece konuşmaya yöneliyorsanız o ancak sokak dili olur ve bir müddet sonra da unutursunuz. Yaşadığınız coğrafyayı çok iyi bilmelisiniz. Sadece kitaptan değil, gezerek öğrenmelisiniz. Sadece bir meslek için yaşam şansının çok azaldığını söylemek zorundayım. Birçok zanaat için ücretli ya da ücretsiz kurslar. Başta İBB kurslar açıyor. Zanaat öğretiyor, spor öğretiyor, lisan kursları açıyor. Bunlar ücretsiz, gider öğrenirsiniz.”

Çocukların spor eğitimine önem verilmesi gerektiğine dikkat çeken Ortaylı İBB'nin 51 tane spor tesisi olduğuna işaret ederek şunları kaydetti: “Çocuklar buralarda yüzme ve jimnastik öğrenir, centilmence oynamayı, centilmence seyretmeyi öğrenir. Futbol sevmeyen ata binsin, ata binemeyen yüzecek, yürüyecek, tırmanacak, yelken kullanacak. Maalesef obezite de bizi de tehdit etmeye başladı. Bu nedenle spor çok önemli” dedi.

OĞUZHAN UĞUR YENİ MEDYA'YI ANLATTI

Günün diğer konuğu Oğuzhan Uğur, gençlerin sorularını cevaplandırdı. Uğur, dijital medyanın televizyonlardan farklı olduğunu belirterek “Bizim daha önce bir RTÜK'ümüz yoktu. Ama artık var. Youtube'da sunulanla televizyonda sunulan aynı şeyler değil. Televizyonda genellikle ‘konuk’ sunuluyor. Ama biz kendimizi sunuyoruz ve yalnızca beğenen izliyor. Ağırlıklı olarak gençler tarafından izleniyoruz, ama her yaştan izleyici kitlemiz var. Geçmişteki taktikleri denemek yerine kendimiz yeni bir taktik bulmalıyız” diye konuştu.

İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mansur Güneş ise, İBB olarak Kariyer Eğitim Günleri'nde bundan sonra daha fazla gence ulaşacaklarını ifade etti. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kariyer Zirvesi’nde öğrencilere sertifikaları verildi.

GENÇLER FİRMALARA CV BIRAKTI

İBB iştirakleri ile özel sektörden 25 kurum ve kuruluşun yer aldığı Kariyer Fuarı’nda gençler firmalarla görüşerek insan kaynakları politikaları ve işe alım süreçleri ile ilgili bilgiler aldı. Gençler, oluşabilecek pozisyonlarda değerlendirilmek üzere CV'lerini bırakma imkanı da elde etti.İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü'ne bağlı Kariyer İBB Standı gençlerden online iş başvurusu aldı.

ŞEHİR TİYATROLARI SANATÇILARI İLE SÖYLEŞİ

Fuarda gençlerin keyifli bir gün geçirmeleri için çeşitli etkinler düzenlendi.Oyun ve spor aktiviteleri ile günün tadını çıkaran gençler, İBB standında yer alan dijital dans yarışması ile eğlendi. İBB Şehir Tiyatroları oyuncularından Sevil Akı, Can Başak, Bennu Yıldırımlar ve Mert Turak da zirveye katılarak tiyatro ile oyunculuk üzerine gençlerle söyleşi yaptı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)