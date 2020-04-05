İBB'nin Birileri Var Tanıtım Filmi Beğeni Topladı

İstanbul Büyük Şehir (İBB) Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Korona Virüsten dolayı yaşanan sıkıntıda halkın içinde ve yanında olması İstanbul halkına umut verdi. İşte halkın yanında bir yetkili aradığı bir ortamda İBB yaptığı tanıtım filmi ile 16 Milyon İstanbul halkına yalnız değilsiniz mesajı verdi. Yayınlandığı andan itibaren halka umut veren İBB'nin tanıtım filmini kısa sürede milyonlarca kişi izledi...