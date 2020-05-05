İBB Meclisi'nin Gündemi: Bütçe Dengesini Sağlamak Ve Sosyal Yardımları Arttırmak

İçişleri Bakanlığı'nın Mart ayında yayımladığı genelge ile COVİD-19 salgını önlemleri kapsamında belediye meclis toplantılarının 3 ay ertelenmesine karar verilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), yoğun salgın gündemi nedeniyle olağanüstü meclis toplantısı için İstanbul Valiliği’ne yaptığı başvuru kabul edildi.



Covıd-19 salgını ile yoğun mücadele nedeniyle İBB’nin gelirlerinde büyük düşüşler yaşandı. Yine salgın nedeniyle İstanbul’daki ihtiyaç sahiplerinde ciddi oranda artışlar oldu ve İBB sosyal yardımlarını daha çok aileye ulaştırdı.



Bu nedenle, İBB Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağıran Başkan Ekrem İmamoğlu, “Olağanüstü Çağrı Gündemi”ni meclis üyelerine gönderdi. İmamoğlu, toplantının salgınla mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmeye devam edilmesi ve hizmetlerin kesintiye uğramadan en iyi şekilde sürdürülebilmesi amacıyla yapılacağını belirtti.



Olağanüstü Meclis toplantısında, bütçe dengesinin sağlanması; ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal desteğin arttırılması için görüşmeler yapılacak. Toplantıda, Özel Halk Otobüsü ve İstanbul Ulaşım A.Ş. şirketine ait otobüslere gelir desteği sağlanması; sağlık personelinin toplu taşımadan ücretsiz yararlandırılması gibi önemli konular da gündemde olacak.



Toplantının en önemli gündem maddelerinden ikisini ise; ilk etabı tamamlanan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nun 2. etabı için 60 milyon avro dış kredi sağlanması ile geçmiş dönemde yapımı durdurulan Başakşehir-Kayaşehir Raylı Sistem Hattı’nın inşaat ve kontrol işlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredilmesi oluşturacak.



İBB Meclisi, fatura tahsilat işlemlerinin düzenlenmesi; kira, ecrimisil ve taksitli sosyal konut satışından kaynaklanan bedellerin veya tutarların ertelenmesi; kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların ertelenmesi gibi İstanbulluları ilgilendiren önemli konuları da karara bağlayacak.



Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu’nun da yapılacağı toplantı, 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 14.00 Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi gerçekleştirilecek. Gösteri Merkezi, tamamen dezenfekte edildi ve meclis üyeleri için 1,5 metre aralıklarla oturma düzeni sağlandı.