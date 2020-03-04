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İBB'den Otogar'da Bekleyen Mültecilere İkram

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Edirne'ye gitmek üzere İstanbul Otogarı'nda bekleyen mültecilere çeşitli ikramlarda bulunuyor. Mobil Büfeler'de verilen ikramlar, yoğunluk azalıncaya kadar devam edecek.

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04 Mart 2020 Çarşamba 14:58
İBB'den Otogar'da Bekleyen Mültecilere İkram
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Edirne'ye gitmek üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden İstanbul Otogarı'na akın eden mültecilere yiyecek ve içecek ikramı yapıyor. İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nca Otogar'a konuşlandırılan Mobil Büfeler'de mülteciler için çorba, kumanya, çay, su veriliyor. Özellikle çocuklar için meyve sularının da yer aldığı Mobil Büfeler, günde 2 bin kişiye hizmet verebilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

İBB yetkilileri, bu sabah saatlerinde başlayan ikramların, yoğunluk azalıncaya kadar devam edeceğini belirtti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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