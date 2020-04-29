İBB' den Mart Ayı İçinde En Fazla Gıda ve Sosyal Yardım Talep Edildi

Mart ayında, Beyaz Masa’ya başvuru yüzde 15 azaldı

2020 yılının Mart ayında, İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvuru sayısı Şubat ayına göre yüzde 15 azalarak 764 bin 396 oldu. Bilgi istemi, talep ve şikâyetlerden oluşan başvuruların yüzde 10,5’i İGDAŞ, yüzde 23,7’si İSKİ ile ilgili oldu. Başvurularda en fazla azalma İGDAŞ’ta görüldü.

En fazla başvuru bilgi talebinde oldu

Yapılan toplam 764 bin 396 başvurunun yüzde 10,8’i şikâyet, yüzde 27,3’ü talep ve yüzde 62’si ise bilgi istemi şeklinde gerçekleşti.

Ocak ve Şubat aylarında, İSKİ ve İGDAŞ dışında kalan başvuruların ise yüzde16’sı şikâyet iken, Mart ayında yüzde 14,6’ya geriledi. Talep başvurularının payı Ocak ayında yüzde 16,3, Şubat ayında yüzde 12,6 ve Mart ayında yüzde 21,9 olarak gerçekleşti.

İGDAŞ’a en düşük şikâyet başvurusu, yüzde 2,7 ile Şubat ayında yapıldı. Mart ayında yüzde 4,3’e yükselerek Ocak ayı seviyesine ulaştı. Ocak ve Şubat aylarında sırasıyla yüzde 16,5 ve yüzde 2

olan talep başvuruları ise yüzde 23,7’e yükseldi.

İSKİ ile ilgili olarak, Mart ayında, yüzde 53,1 bilgi talebi, yüzde 3 şikâyet ve yüzde 43,9 talep başvurusu oldu. Rakamlar, Ocak ve Şubat ayı seviyelerinde seyretti.

Başvuruların yüzde 97,8’i çözüme kavuşturuldu.

Mart ayında Beyaz Masa’ya gelen başvuruların yüzde 97,8’i çözüme kavuşturulurken, yüzde 2,2’sinin çözüm süreci devam ediyor. Bilgi istemi başvurularının yüzde 98,9’una, şikâyet başvurularının yüzde 7,8’ine talep başvurularının ise yüzde 13,1’ine başvuru günü içerisinde karşılık verildi.

Şikâyet başvurularında çözüm süresi ortalama 4,7 gün

Aynı gün içinde cevap verilen anlık çözümler dışarıda bırakıldığında şikâyet başvurularının yüzde 19,2’si 1 gün içerisinde çözülürken, ortalama çözüm süresi 4,7 gün oldu.

Şikâyet başvurularının yüzde 19,2’si bir günde, yüzde 30,1’i 2-3 günde, yüzde 30,9’u 4-7 günde, yüzde 19,8’i ise 1 haftadan fazla sürede çözüme kavuşturuldu.

En fazla şikâyet ulaşım alanında

Beyaz Masa’ya gelen şikâyetlerin yüzde 61,5’i ulaşım, yüzde 20,5’i kent ve toplum düzeni ile ilgili oldu. Bilgi isteminde yüzde 43,1 ulaşım; talep başlığında ise yüzde 48,9 ile sosyal destek ilk sırada yer aldı. İGDAŞ ve İSKİ’ye gelen şikâyetlerle birlikte değerlendirildiğinde, ulaşım şikâyetinin toplam payı yüzde 54,9 olarak gerçekleşti.

Şubat ayına göre ulaşım, kent ve toplum düzeni ile ilgili şikâyetlerde yüzde 50 artış göze çarparken, sosyal destek hizmetlerine ilişkin talepler 43 bin 845 artışla 53 bin 876 oldu.

Şikâyetlerde öne çıkan alt başlıklar “kaba davranış”, “denetim” ve otobüs gelmemesi” iken; bilgi isteminde “anlık otobüs bilgisi”, “İstanbulkart Gıda” ve “İstanbul Halk Süt”; talep başvurularında ise “İstanbulkart Gıda”, “sosyal yardım” ve “İBB dışı talepler” sıralamada öne çıktı.

En fazla talep gıda ve sosyal yardıma

Şikâyet ve bilgi isteminde ulaşımla ilgili konular hem kadınlarda hem de erkeklerde ilk sırada gelirken, talep konusunda ise İstanbulkart Gıda ve sosyal yardımlar ön plana çıktı.

Erkekler ve kadınlarda kaba davranış, otobüs gelmemesi ve denetimler başlıca şikâyet konularını oluşturdu.

Bilgi isteminde erkekler anlık otobüs bilgisi, şoför kartı ve İstanbulkart Gıda alımı; kadınlar ise anlık otobüs bilgisi, İstanbulkart Gıda ve İstanbul Halk Süt ile ilgili hususlarda başvuru yaptı. Öte yandan hem erkekler hem kadınlar İstanbulkart Gıda ve sosyal yardım konularında taleplerini iletti.

En fazla şikâyet Fatih’te

Toplam şikâyetlerin ilçe dağılımına bakıldığında Şubat ayında olduğu gibi Fatih ve Kadıköy ilçelerinin yine en yüksek paya sahip olduğu görüldü.

Toplam şikâyetlerin yüzde 5,92’si Fatih, yüzde 5,69’u ise Kadıköy ilçeleri ile ilgiliyken; bilgi isteminde Esenyurt (yüzde 6,11) ve Bahçelievler (yüzde 5,62); talep başvurularında ise Esenyurt (yüzde 6,11) ve Küçükçekmece (yüzde 4,62) ilk sıralarda yer aldı.

Ulaşımla ilgili şikâyetlerde listenin başında yer alan ilçeler Fatih (yüzde 7,11), Kadıköy (yüzde 6,27), Başakşehir (yüzde 5,31) ve Bahçelievler (yüzde 5,22) oldu.Kent ve toplum düzenine ilişkin şikâyetlerde ise Bahçelievler (yüzde 5,87), Kadıköy (yüzde 5,75), Küçükçekmece (yüzde 5,44) ve Ümraniye (yüzde 5,43) ilçeleri sıralamada öne çıktı.

İGDAŞ ile ilgili şikâyetlerin ilçe dağılımında Esenyurt, Kadıköy ve Küçükçekmece ilk sıralarda iken, İSKİ ile ilgili şikâyetlerde ise Esenyurt, Esenler ve Pendik öne çıktı.

Ocak ve Şubat ayına benzer şekilde İGDAŞ’ta öne çıkan şikâyet konuları sayaç ve faturaya yönelik iken, İSKİ ile ilgili şikâyetlerde asfalt bakım onarım ve su arıza/kesintileri listenin başında yer aldı.

Başvuru dönemi, başvuru tipi, başvurulan ilçe ve cinsiyet kırılımları üzerinden incelenen başvurular, 885 alt konuda analiz edilerek bülten haline getirildi. İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvurular, Ocak 2020 tarihinden itibaren aylık hazırlanan bültenle kamuoyuna açıklanıyor.

İBB BEYAZ MASA Mart 2020 İstatistik Bülteni bilgilerine https://istatistik.istanbul/ adresinden ulaşabilirsiniz.