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İBB'den İstanbullular İçin Maske Üretimi

İBB, toplu alanlarda maske kullanımının zorunlu hale gelmesiyle birlikte harekete geçti. İSMEK eğitmenleri, artan ihtiyacı karşılamak üzere maske üretimine başladı. Günde 10 binin üzerinde maske üretilerek, İstanbullulara ücretsiz dağıtılacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Nisan 2020 Salı 14:06
İBB'den İstanbullular İçin Maske Üretimi
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülkemizde toplu alanlarda maske takılması zorunluluğuna gidildi. Bunun üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü bünyesinde görev alan İSMEK eğitmenleri, ‘birlikte başaracağız” diyerek, maske üretimine başladı.

GÜNDE 10 BİN MASKE

Üsküdar, Şişli ve Küçükçekmece'de bulunan İSMEK eğitim merkezlerindeki 3 atölyede görev alan eğitmenler, günde yaklaşık 10 bin maske üretebilecek.

Maske üretiminde çalışan öğretmenler, sağlık durumları, yaş kriterleri ve diğer risk faktörleri göz önünde bulundurularak görevlendirildi. Ayrıca, öğretmenlerin üretim yaptıkları alanlar ‘sosyal mesafe’ uygunluğuna göre düzenlendi. Hijyen kuralların oldukça önemsendiği atölyelerde, gün aşırı dezenfeksiyon işlemi yapılıyor. Görev alan öğretmenler ise mutlaka maske ve eldiven kullanarak çalışıyor.

İSTANBULLULARA DAĞITILACAK

İBB Hayat Boyu Öğrenme öğretmenleri tarafından üretilen maskeler, İBB'nin ilgili birimlerine teslim edildikten sonra dezenfeksiyon işleminden geçiriliyor. Maskeler, gerekli görülen noktalarda İstanbullulara ücretsiz dağıtılacak.

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