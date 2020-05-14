İBB’ den Çiftçiye Nefes Aldıran Destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “Sebze Üretim Seferberliği Projesi” kapsamında, İstanbul’un köylerinde yaşayan çiftçilere ücretsiz fide dağıttı. Çatalca, Silivri, Şile, Arnavutköy, Beykoz, Eyüpsultan, Pendik, Sarıyer, Çekmeköy, Başakşehir ve Sancaktepe’ye bağlı köylerde dağıtılan milyonlarca fideden toplam 11 bin ton ürün alınması öngörülüyor. Dağıtılan fideler, dekar başına köylülere bin liraya varan katkı sağlıyor. Böylece İstanbul genelinde dayanışmacı bir gıda ve tarım rejimi kurulması amaçlanıyor. Üretimin İstanbul içinde ve merkez bölgelere en fazla yarım saatlik mesafede olması, tarladan ürününü toplayıp sofrasına koymak isteyen yurttaşlara da büyük kolaylık sağlıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

3,5 MİLYON FİDE DAĞITILDI

Dünya Çiftçiler Günü’nde, “Toprak bizi besler, biz dayanışırız” ve “Üretilen sebze ihtiyaç sahibi ailelerimizin sofralarına gelecek” ifadeleriyle sosyal medya hesaplarından proje hakkında bir paylaşım yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şu bilgileri verdi:

“İBB olarak İstanbulluların sağlıklı gıdaya erişebilmesi ve aynı zamanda çiftçilikle uğraşan insanlarımıza bir katkı sunabilmek adına bir destek projesi başlattık. İsmine “Sebze Üretim Seferberliği Projesi” dedik. Bu kapsamda Silivri’den Çatalca’ya Beykoz’a, Şile’ye varıncaya kadar çiftçilerimize 3,5 milyon fide dağıtıyoruz.”

PROJE BİLİMSEL BİR ANLAYIŞLA ŞEKİLLENDİRİLDİ

Ağırlaşan maliyetlerden dolayı üretimde zorlanan çiftçiye destek amacıyla geliştirilen proje, bilimsel veriler ışığında şekillendirildi. İlk etapta, İBB bünyesinde bir çalışma ekibi oluşturuldu. Bu çalışma ekibi, İstanbul’un köylerini birer birer gezerek, yerinde incelemelerde bulundu. Gereksinim duyulan fide miktar ve çeşitlerini belirledi. Yapılan saptamaların ardından çiftçilere karpuz, domates, salatalık, patlıcan ve biber fidelerinin dağıtılması kararı alındı. Maliyeti 3,5 milyon lirayı bulan bu proje sayesinde, 2 bin 500 ton domates, 2 bin 500 ton biber, bin ton patlıcan, 500 ton salatalık, 4 bin 500 ton karpuz üretileceği öngörülüyor.

ÇİFTÇİYE CAN SUYU OLDU

Öte yandan ücretsiz fideleri tarlasına ekmeye başlayan çiftçiler de mutlu. Onlar adına İBB iştiraki Medya AŞ mikrofonlarına konuşan dört kadın çiftçi şunları söyledi:

“Bu ürünleri sofralarda görmek, çocukların yediğini görmek, bizi daha da mutlu edecek. Kısıtlı sayıda insana ulaşıyorduk. Şimdi daha geniş bir çevreye ulaşacağız. Bizi çok heyecanlandırıyor.”

“Biz 25 yıldır üreticiyiz. Hiç böyle bir destek görmedik şimdiye kadar. Zaten destekleyeceğini de söylemişti. Sözünün de arkasında durdu.”

“Biz fideyi nereden alacaktık bu virüs döneminde? Cebimizde para yoktu. Çalışmıyoruz, pazara gidemiyoruz, çarşıya gidemiyoruz virüsten dolayı içeride kapalı kaldık yani. Şimdi bunlar fideyi de yolladı, bizim köyümüze can suyu verdi. Allah tuttuğunu altın etsin.”

“Sağ olsun, Allah razı olsun. Köylüye bir su verdi, ekmek verdi.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)