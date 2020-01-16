İBB Çocuk Meclisi'den Yarıyıl Etkinlikleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çocuk Meclisi, meclis ve gönüllü üyelerinin yarıyıl tatilini dolu dolu geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

20 - 31 Ocak tarihleri arasında, hafta içi olmak üzere 9 gün sürecek etkinlikler, çocukların İBB Silivirikapı Buz Pistinde yaşayacakları buz pateni deneyimi ile başlayacak. Öğrenciler ilk olarak İBB iştiraki Spor İstanbul'un eğitmenlerinden ders alacak, ardından buz üzerinde kaymanın heyecanını yaşayacak.

Yarıyıl tatili etkinliklerinin bir diğer adresi ise Miniatürk olacak. Çocuklar burada İstanbul'dan, Türkiye'nin dört bir yanından ve Türkiye dışındaki Osmanlı coğrafyasından küçültülmüş 135 minyatür eseri görme imkanı elde edecek.

İBB Panorama 1453 Tarih Müzesi de tatil boyunca öğrencileri ağırlayacak. 10 bin figürden oluşan panoramik müzede top sesleri, Mehter Takımı eşliğinde İstanbul’un Fethi’ni yeniden yaşayacak. Çocuklar müze ve fetihle ilgili yetkililerinden bilgi de alacak.

Şair Tevfik Fikret'in yaşadığı ev olan Aşiyan Müzesi'nde "Sanat için sanat" akımını temsil eden Edebiyat-ı Cedideciler`in fotoğraf, kitap ve özel eşyalarının sergilendiği alanını ziyaret edecek olan öğrenciler, Abdülhak Hamit`e ait kişisel eşyalar, tablolar, fotoğraflar, kadın şairlerimizden Nigar Hanım`a ait kitaplar, Tevfik Fikret`e ait şahsi eşyalar, çalışma odası ve şairin resim çalışmalarını görecekler.

Kültür gezilerinin finalinde ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün Milli Mücadele çalışmaları sırasında kaldığı ve bugün yoğun ilgi gören Şişli’deki Atatürk Müzesi ziyaret edilecek. Atatürk'ün Aralık 1918-16 Mayıs 1919 tarihleri arasında kalarak asker ve sivil arkadaşlarıyla birlikte ülkemizin kurtuluş planlarını yaptığı evde, Mustafa Kemal’e ait kişisel eşyalar, kıyafetler, üniformalar, askeri ve sivil yaşamına ait fotoğraflar, çeşitli el yazısı belgeler, madalyalar, hatıra eşyaları, tablolar görülecek.

Meclis üyesi ve gönüllü üyelerin yer alacakları etkinliklerin 'buz pateni' dışındaki kültür gezileri bölümüne İBB Çocuk Meclisi ile daha önce tanışmamış olan çocuklar da katılabilecek. Çocuklarını bu gezilere dahil etmek isteyen veliler https://cocukmeclisi.ibb.istanbul adresi üzerinden gönüllü üye kaydını yaptıktan sonra İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün 0212 600 87 00 numaralı telefonundan Çocuk Meclisi birimi ile irtibat kurup katılım ile ilgili bilgi alabilecek.