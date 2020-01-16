banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kapalı
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
121001
ALTIN
291.917
DOLAR
5.8525
STERLİN
7.6511
EURO
6.5164
Kış Ayının Vitamin Deposu Meyveler Tezgahlarda Yerini Aldı
Son Dakika
Kış Ayının Vitamin Deposu Meyveler...
Ak Parti Yeşiltepe Mahalle Başkanlığına Sakıp Özden'i Atadı
Son Dakika
Ak Parti Yeşiltepe Mahalle Başkanlığına...
Engelliler Meclisi Nurşen Örnek İle Yola Devam Edecek
Son Dakika
Engelliler Meclisi Nurşen Örnek İle...
Derman Çarşısı Esenyurt 'ta Dertlere Derman Olacak
Son Dakika
Derman Çarşısı Esenyurt 'ta Dertlere...

İBB Çocuk Meclisi'den Yarıyıl Etkinlikleri

İBB Çocuk Meclisi, yaklaşan yarıyıl tatili dolayısıyla bir dizi etkinlik hazırladı. İstanbul'un dört bir yanından yüzlerce çocuğun katılacağı etkinlikler, buz pateni ve kültürel gezilerden oluşacak.

İBB Çocuk Meclisi'den Yarıyıl Etkinlikleri

İBB Çocuk Meclisi, yaklaşan yarıyıl tatili dolayısıyla bir dizi etkinlik hazırladı. İstanbul'un dört bir yanından yüzlerce çocuğun katılacağı etkinlikler, buz pateni ve kültürel gezilerden oluşacak.

haber 2
haber 2
16 Ocak 2020 Perşembe 13:30
İBB Çocuk Meclisi'den Yarıyıl Etkinlikleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çocuk Meclisi, meclis ve gönüllü üyelerinin yarıyıl tatilini dolu dolu geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

20 - 31 Ocak tarihleri arasında, hafta içi olmak üzere 9 gün sürecek etkinlikler, çocukların İBB Silivirikapı Buz Pistinde yaşayacakları buz pateni deneyimi ile başlayacak. Öğrenciler ilk olarak İBB iştiraki Spor İstanbul'un eğitmenlerinden ders alacak, ardından buz üzerinde kaymanın heyecanını yaşayacak.

Yarıyıl tatili etkinliklerinin bir diğer adresi ise Miniatürk olacak. Çocuklar burada İstanbul'dan, Türkiye'nin dört bir yanından ve Türkiye dışındaki Osmanlı coğrafyasından küçültülmüş 135 minyatür eseri görme imkanı elde edecek.

İBB Panorama 1453 Tarih Müzesi de tatil boyunca öğrencileri ağırlayacak. 10 bin figürden oluşan panoramik müzede top sesleri, Mehter Takımı eşliğinde İstanbul’un Fethi’ni yeniden yaşayacak. Çocuklar müze ve fetihle ilgili yetkililerinden bilgi de alacak.

Şair Tevfik Fikret'in yaşadığı ev olan Aşiyan Müzesi'nde "Sanat için sanat" akımını temsil eden Edebiyat-ı Cedideciler`in fotoğraf, kitap ve özel eşyalarının sergilendiği alanını ziyaret edecek olan öğrenciler, Abdülhak Hamit`e ait kişisel eşyalar, tablolar, fotoğraflar, kadın şairlerimizden Nigar Hanım`a ait kitaplar, Tevfik Fikret`e ait şahsi eşyalar, çalışma odası ve şairin resim çalışmalarını görecekler.

Kültür gezilerinin finalinde ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün Milli Mücadele çalışmaları sırasında kaldığı ve bugün yoğun ilgi gören Şişli’deki Atatürk Müzesi ziyaret edilecek. Atatürk'ün Aralık 1918-16 Mayıs 1919 tarihleri arasında kalarak asker ve sivil arkadaşlarıyla birlikte ülkemizin kurtuluş planlarını yaptığı evde, Mustafa Kemal’e ait kişisel eşyalar, kıyafetler, üniformalar, askeri ve sivil yaşamına ait fotoğraflar, çeşitli el yazısı belgeler, madalyalar, hatıra eşyaları, tablolar görülecek.

Meclis üyesi ve gönüllü üyelerin yer alacakları etkinliklerin 'buz pateni' dışındaki kültür gezileri bölümüne İBB Çocuk Meclisi ile daha önce tanışmamış olan çocuklar da katılabilecek. Çocuklarını bu gezilere dahil etmek isteyen veliler https://cocukmeclisi.ibb.istanbul adresi üzerinden gönüllü üye kaydını yaptıktan sonra İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün 0212 600 87 00 numaralı telefonundan Çocuk Meclisi birimi ile irtibat kurup katılım ile ilgili bilgi alabilecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kış Ayının Vitamin Deposu Meyveler Tezgahlarda Yerini Aldı
Kış Ayının Vitamin Deposu Meyveler Tezgahlarda Yerini Aldı
Başkan İmamoğlu'ndan TBB'ye Kongre Tepkisi: “180 Derece Farklı Bir Psikoloji İle Süreç Yönetildi”
Başkan İmamoğlu'ndan TBB'ye Kongre Tepkisi: “180 Derece Farklı Bir Psikoloji İle Süreç Yönetildi”
İmamoğlu'ndan Yavaş'a Ziyaret
İmamoğlu'ndan Yavaş'a Ziyaret
Toplu Taşıma Otobüslerinde Kaza Sayısı Azalıyor
Toplu Taşıma Otobüslerinde Kaza Sayısı Azalıyor
Panasonic Güneş Panelleri ile Erzincan Havalimanı Kendi Enerjisini Üretecek
Panasonic Güneş Panelleri ile Erzincan Havalimanı Kendi Enerjisini Üretecek

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169