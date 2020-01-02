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İBB, Camilerin Bakım Ve Temizliğini Titizlikle Sürdürüyor

İBB, kültür varlıklarının temizlik ve bakım işlerinde yeni uygulama başlattı.

İBB, Camilerin Bakım Ve Temizliğini Titizlikle Sürdürüyor

İBB, kültür varlıklarının temizlik ve bakım işlerinde yeni uygulama başlattı.

haber 2
haber 2
02 Ocak 2020 Perşembe 11:53
İBB, Camilerin Bakım Ve Temizliğini Titizlikle Sürdürüyor

. Daha önce sadece 39 adet tarihi ve turistik caminin temizlik işleri yapılırken, 1 Ocak 2020 günündenitibaren tarihi türbe, hazire, çeşme, anıt ve heykeller de kapsama alındı. Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, çalışmaların verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 257 personel alımı yaptı.


YENİ UYGULAMA 1 OCAK’TA BAŞLADI


Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan yanlış bilgi ve iddialara karşın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kültür varlıklarının temizlik, basit bakım ve onarım işinin kapsamını genişleterek sürdürüyor. Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından başlatılan yeni uygulama ile tarihi ve turistik önemi haiz 39 adet caminin yanı sıra tarihi türbe, hazire, çeşme, anıt ve heykeller de kapsama alındı. ‘Önleyici koruma ve genel temizlik işleri’1 Ocak 2020 tarihi itibariyle hayata geçirildi. Gerek camilerin temizlenmesinde gerekse kültür varlıklarının korunmasında bir aksama ve eksiklik yaşanmadı.


Kültür varlıklarının sürdürülebilir bir şekilde korunmasının sağlanabilmesi için; kültür varlığı taşınmazların önleyici koruma kapsamında genel temizliği, basit bakım ve onarımlarının yapılması işlemi artık bütüncül şekilde yürütülecek. Tarihi ve turistik önemi haiz camilerin temizliği de restorasyon sürecinin bir parçası olarak değerlendirilecek.


257 PERSONEL ALINDI


Kültür varlıklarının sürdürülebilir bir şekilde korunması ve yaşatılmasını hedefleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, teknik ve yardımcı personellerden oluşacak mobil ekiplerle; kent genelinde kültür varlıklarına yönelik şikâyet, talep ve ihtiyaçları giderecek. Bu kapsamda 195 cami temizlik personeli ile birlikte 25 restorasyon işçisi ve usta, 12 restoratör ile 25 mimar ve mühendis teknik personel istihdamına gidildi.


PERSONEL ALIMI BOĞAZİÇİ YÖNETİM A.Ş.’DEN


İBB, kendi iştiraki olan Boğaziçi Yönetim A.Ş. ile 696 sayılı KHK kapsamında personel temini doğrudan hizmet alımı sözleşmesi imzaladı. Personel seçimi ile ilgili süreçler kamuoyuna açık şekilde yürütüldü.kariyer.ibb.istanbul adresi üzerinden yapılan başvurular şeffaf şekilde değerlendirilerek personel seçimi gerçekleştirildi.


Personel Temini yöntemiyle, personelin doğrudan iştirak aracılığıyla temin edilmesi kamu kaynağının doğru harcanarak tasarrufa gidilmesi sonucunu da verdi.


Uygulama kapsamında genel temizlik, basit bakım ve onarımı yapılacak camilerle, bu camilerde görev yapacak personel sayıları şöyle:
 

Cami tuvaleti

Toplam Temizlik Personeli

1

Ataşehir

MİMAR SİNAN CAMİİ

Var

4

2

Beşiktaş

BÜYÜKMECİDİYE CAMİİ

Var

3

3

Beşiktaş

DEFTERDAR İBRAHİM CAMİİ

Yok

1

4

Beşiktaş

ERTUĞRULTEKKE CAMİİ

Yok

1

5

Beşiktaş

SİNANPAŞA CAMİİ

Yok

2

6

Beyoğlu

BEZMİ ALEM VALİDE SULTAN CAMİİ

Var

3

7

Beyoğlu

BÜYÜKPİYALE PAŞA CAMİİ

Var

3

8

Beyoğlu

KILIÇALİPAŞA CAMİİ

Var

3

9

Beyoğlu

SOKULLU MEHMETPAŞA CAMİİ

Yok

1

10

Beyoğlu

TOPHANE NUSRETİYE CAMİİ

Var

3

11

Beyoğlu

YERALTI CAMİİ

Yok

2

12

Eyüpsultan

EYÜP SULTAN CAMİİ

Var

6

13

Fatih

BEYAZIT CAMİİ

Yok

1

14

Fatih

FATİH CAMİİ

Var

8

15

Fatih

HADIM İBRAHİMPAŞA CAMİİ

Var

2

16

Fatih

HEKİMOĞLU ALİPAŞA CAMİİ

Var

3

17

Fatih

HIRKAİ ŞERİF CAMİİ

Var

5

18

Fatih

KÜÇÜK AYASOFYA CAMİİ

Yok

2

19

Fatih

MURATPAŞA CAMİİ

Yok

2

20

Fatih

İSMAİLAĞA CAMİİ

Yok

1

21

Fatih

LALELİ CAMİİ

Var

3

22

Fatih

MİHRİMAH SULTAN CAMİİ

Var

3

23

Fatih

NURUOSMANİYE CAMİİ

Var

4

24

Fatih

PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ

Var

3

25

Fatih

RÜSTEMPAŞA CAMİİ

Yok

1

26

Fatih

SOKULLU ŞEHİT MEHMET PAŞA CAMİİ

Yok

1

27

Fatih

SULTANAHMET CAMİİ

Var

13

28

Fatih

SÜLEYMANİYE CAMİİ

Var

13

29

Fatih

SÜMBÜL EFENDİ CAMİİ

Yok

2

30

Fatih

ŞEHZADEBAŞI CAMİİ

Var

5

31

Fatih

YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ

Var

5

32

Fatih

YENİ CAMİİ

Yok

1

33

Kadıköy

OSMANAĞA CAMİİ

Yok

1

34

Üsküdar

BÜYÜK SELİMİYE CAMİİ

Yok

2

35

Üsküdar

MARMARA ÜNVİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ CAMİİ

Yok

2

36

Üsküdar

MİHRİMAH SULTAN (İSKELE) CAMİİ

Yok

4

37

Üsküdar

VALİDEİ ATİK CAMİİ

Var

4

38

Üsküdar

VALİDEİ CEDİD CAMİİ

Var

4

39

Üsküdar

YENİ ÇAMLICA CAMİİ

Var

35

Çeşitli Alanlarda Çalışacak Engelli Personel

10

Kültürel Miras Eser Çevresi Temizliği

9

Koruma Kurullarında Çalışacak Temizlik Personeli

8

Diğer Hizmetler

6

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