İBB, Camilerin Bakım Ve Temizliğini Titizlikle Sürdürüyor

. Daha önce sadece 39 adet tarihi ve turistik caminin temizlik işleri yapılırken, 1 Ocak 2020 günündenitibaren tarihi türbe, hazire, çeşme, anıt ve heykeller de kapsama alındı. Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, çalışmaların verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 257 personel alımı yaptı.



YENİ UYGULAMA 1 OCAK’TA BAŞLADI



Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan yanlış bilgi ve iddialara karşın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kültür varlıklarının temizlik, basit bakım ve onarım işinin kapsamını genişleterek sürdürüyor. Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından başlatılan yeni uygulama ile tarihi ve turistik önemi haiz 39 adet caminin yanı sıra tarihi türbe, hazire, çeşme, anıt ve heykeller de kapsama alındı. ‘Önleyici koruma ve genel temizlik işleri’1 Ocak 2020 tarihi itibariyle hayata geçirildi. Gerek camilerin temizlenmesinde gerekse kültür varlıklarının korunmasında bir aksama ve eksiklik yaşanmadı.



Kültür varlıklarının sürdürülebilir bir şekilde korunmasının sağlanabilmesi için; kültür varlığı taşınmazların önleyici koruma kapsamında genel temizliği, basit bakım ve onarımlarının yapılması işlemi artık bütüncül şekilde yürütülecek. Tarihi ve turistik önemi haiz camilerin temizliği de restorasyon sürecinin bir parçası olarak değerlendirilecek.



257 PERSONEL ALINDI



Kültür varlıklarının sürdürülebilir bir şekilde korunması ve yaşatılmasını hedefleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, teknik ve yardımcı personellerden oluşacak mobil ekiplerle; kent genelinde kültür varlıklarına yönelik şikâyet, talep ve ihtiyaçları giderecek. Bu kapsamda 195 cami temizlik personeli ile birlikte 25 restorasyon işçisi ve usta, 12 restoratör ile 25 mimar ve mühendis teknik personel istihdamına gidildi.



PERSONEL ALIMI BOĞAZİÇİ YÖNETİM A.Ş.’DEN



İBB, kendi iştiraki olan Boğaziçi Yönetim A.Ş. ile 696 sayılı KHK kapsamında personel temini doğrudan hizmet alımı sözleşmesi imzaladı. Personel seçimi ile ilgili süreçler kamuoyuna açık şekilde yürütüldü.kariyer.ibb.istanbul adresi üzerinden yapılan başvurular şeffaf şekilde değerlendirilerek personel seçimi gerçekleştirildi.



Personel Temini yöntemiyle, personelin doğrudan iştirak aracılığıyla temin edilmesi kamu kaynağının doğru harcanarak tasarrufa gidilmesi sonucunu da verdi.



Uygulama kapsamında genel temizlik, basit bakım ve onarımı yapılacak camilerle, bu camilerde görev yapacak personel sayıları şöyle:

