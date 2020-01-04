İBB Camİi Temizliği İçin İleri Sürülen İddiaları Red Ederek Açıklama Yaptı

İBB, kültür varlıklarının temizlik ve bakım işlerinde yeni uygulama başlattı. Daha önce sadece 39 adet tarihi ve turistik caminin temizlik işleri yapılırken, 1 Ocak 2020 gününden itibaren tarihi türbe, hazire, çeşme, anıt ve heykeller de kapsama alındı. Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, çalışmaların verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 257 personel alımı yaptı.

YENİ UYGULAMA 1 OCAK’TA BAŞLADI

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan yanlış bilgi ve iddialara karşın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kültür varlıklarının temizlik, basit bakım ve onarım işinin kapsamını genişleterek sürdürüyor. Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından başlatılan yeni uygulama ile tarihi ve turistik önemi haiz 39 adet caminin yanı sıra tarihi türbe, hazire, çeşme, anıt ve heykeller de kapsama alındı. ‘Önleyici koruma ve genel temizlik işleri’1 Ocak 2020 tarihi itibariyle hayata geçirildi. Gerek camilerin temizlenmesinde gerekse kültür varlıklarının korunmasında bir aksama ve eksiklik yaşanmadı.Kültür varlıklarının sürdürülebilir bir şekilde korunmasının sağlanabilmesi için; kültür varlığı taşınmazların önleyici koruma kapsamında genel temizliği, basit bakım ve onarımlarının yapılması işlemi artık bütüncül şekilde yürütülecek. Tarihi ve turistik önemi haiz camilerin temizliği de restorasyon sürecinin bir parçası olarak değerlendirilecek.

257 PERSONEL ALINDI

Kültür varlıklarının sürdürülebilir bir şekilde korunması ve yaşatılmasını hedefleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, teknik ve yardımcı personellerden oluşacak mobil ekiplerle; kent genelinde kültür varlıklarına yönelik şikâyet, talep ve ihtiyaçları giderecek. Bu kapsamda 195 cami temizlik personeli ile birlikte 25 restorasyon işçisi ve usta, 12 restoratör ile 25 mimar ve mühendis teknik personel istihdamına gidildi.

PERSONEL ALIMI BOĞAZİÇİ YÖNETİM A.Ş.’DEN

İBB, kendi iştiraki olan Boğaziçi Yönetim A.Ş. ile 696 sayılı KHK kapsamında personel temini doğrudan hizmet alımı sözleşmesi imzaladı. Personel seçimi ile ilgili süreçler kamuoyuna açık şekilde yürütüldü. kariyer.ibb.istanbul adresi üzerinden yapılan başvurular şeffaf şekilde değerlendirilerek personel seçimi gerçekleştirildi. Personel Temini yöntemiyle, personelin doğrudan iştirak aracılığıyla temin edilmesi kamu kaynağının doğru harcanarak tasarrufa gidilmesi sonucunu da verdi.

Uygulama kapsamında genel temizlik, basit bakım ve onarımı yapılacak camilerle, bu camilerde görev yapacak personel sayıları şöyle:

Cami tuvaleti Toplam Temizlik Personeli

1 Ataşehir MİMAR SİNAN CAMİİ Var 4

2 Beşiktaş BÜYÜKMECİDİYE CAMİİ Var 3

3 Beşiktaş DEFTERDAR İBRAHİM CAMİİ Yok 1

4 Beşiktaş ERTUĞRULTEKKE CAMİİ Yok 1

5 Beşiktaş SİNANPAŞA CAMİİ Yok 2

6 Beyoğlu BEZMİ ALEM VALİDE SULTAN CAMİİ Var 3

7 Beyoğlu BÜYÜKPİYALE PAŞA CAMİİ Var 3

8 Beyoğlu KILIÇALİPAŞA CAMİİ Var 3

9 Beyoğlu SOKULLU MEHMETPAŞA CAMİİ Yok 1

10 Beyoğlu TOPHANE NUSRETİYE CAMİİ Var 3

11 Beyoğlu YERALTI CAMİİ Yok 2

12 Eyüpsultan EYÜP SULTAN CAMİİ Var 6

13 Fatih BEYAZIT CAMİİ Yok 1

14 Fatih FATİH CAMİİ Var 8

15 Fatih HADIM İBRAHİMPAŞA CAMİİ Var 2

16 Fatih HEKİMOĞLU ALİPAŞA CAMİİ Var 3

17 Fatih HIRKAİ ŞERİF CAMİİ Var 5

18 Fatih KÜÇÜK AYASOFYA CAMİİ Yok 2

19 Fatih MURATPAŞA CAMİİ Yok 2

20 Fatih İSMAİLAĞA CAMİİ Yok 1

21 Fatih LALELİ CAMİİ Var 3

22 Fatih MİHRİMAH SULTAN CAMİİ Var 3

23 Fatih NURUOSMANİYE CAMİİ Var 4

24 Fatih PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ Var 3

25 Fatih RÜSTEMPAŞA CAMİİ Yok 1

26 Fatih SOKULLU ŞEHİT MEHMET PAŞA CAMİİ Yok 1

27 Fatih SULTANAHMET CAMİİ Var 13

28 Fatih SÜLEYMANİYE CAMİİ Var 13

29 Fatih SÜMBÜL EFENDİ CAMİİ Yok 2

30 Fatih ŞEHZADEBAŞI CAMİİ Var 5

31 Fatih YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ Var 5

32 Fatih YENİ CAMİİ Yok 1

33 Kadıköy OSMANAĞA CAMİİ Yok 1

34 Üsküdar BÜYÜK SELİMİYE CAMİİ Yok 2

35 Üsküdar MARMARA ÜNVİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ CAMİİ Yok 2

36 Üsküdar MİHRİMAH SULTAN (İSKELE) CAMİİ Yok 4

37 Üsküdar VALİDEİ ATİK CAMİİ Var 4

38 Üsküdar VALİDEİ CEDİD CAMİİ Var 4

39 Üsküdar YENİ ÇAMLICA CAMİİ Var 35

Çeşitli Alanlarda Çalışacak Engelli Personel 10

Kültürel Miras Eser Çevresi Temizliği 9

Koruma Kurullarında Çalışacak Temizlik Personeli 8

Diğer Hizmetler 6