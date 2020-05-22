İBB Bayram'da 14 Bin Personel İle İş Başında Olacak

Tüm dünya ile birlikte Türkiye, bilinen tarihinden çok farklı günler yaşıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü evinde geçiren İstanbullular, Arife gününü de içine alacak dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Ramazan Bayramı’nı da 81 ille birlikte evinde geçirecek. Sokağa çıkma kısıtlamalarını, boş sokak ve caddeler sayesinde daha rahat çalışabilmek adına fırsata çeviren İBB de İstanbulluların huzur içerisinde Ramazan Bayramı’nın evlerinde yaşayabilmeleri için mesai başında olacak. 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, 13 bin 945 İBB personeli görev yapacak. Ulaşım, su, doğalgaz, ekmek gibi temel ihtiyaçların yanında, sebze meyve hali, yaşlı ve engelli bakımı, cenaze hizmetleri, tıbbi ve katı atıkların bertarafı, mobil hijyen timi, ALO 153, şantiye çalışmaları ile güvenlik hizmetlerini sürdürecek olan İBB, bu Ramazan Bayramı’nı biraz buruk geçirecek olan İstanbulluların yanında olacak.



-HASTANELER İÇİN 186 OTOBÜS TAHSİS EDİLDİ-



İETT, Ramazan Bayramı boyunca yolcu taşımaya devam edecek. Otobüs hatlarında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak bayram günlerinde, Cumartesi günü Cumartesi sefer planına, diğer günler Pazar sefer planına göre yolcu taşınacak. Metrobüs hattında da seferlerin sabah ve akşam saatlerinde yoğun, gün ortasında daha seyrek yapılması planlandı. İETT sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 4 gün boyunca hastaneler için otobüs tahsisi de yaptı. İstanbul’daki 2’si kamu, 26’sı özel olmak üzere toplam 28 hastaneye 4 günde toplam 186 otobüs tahsis edildi. Otobüsler hastane personelinin iş gidiş ve dönüşlerinde hizmet verecek.

Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 498 hatta seferler Arife günü ve bayram süresinde de devam edecek. Cumartesi günü bin 608 araçla 13 bin 642 sefer düzenlenmesi planlandı. Pazar, Pazartesi ve Salı günlerinin her birinde de yine 498 hatta bin 527 araçla 8 bin 881 sefer düzenlenecek. Hatlarda yoğunluk yaşanması durumunda yedek araçlarla ilgili hatlardaki yoğunluk azaltılacak. İstanbullular kullanmak istedikleri otobüs hatlarıyla ilgili güzergâh ve sefer saatlerine iett.gov.tr adresinden ulaşabiliyor.

-METROBÜS SEFER ARALIKLARI YENİDEN DÜZENLENDİ-



Metrobüs hattında ise sabah ve akşam daha sık seferler düzenlenecek. 23 Mayıs Cumartesi günü sabah saat 06 ile 10 arasında 3 dakikada bir, 10 ile 16 arasında 10 dakikada bir, 16 ile 20 arasında 3 dakikada bir sefer düzenlenecek. 20 ile 24 arasında 15 dakikada bir sefer yapılacak.

Pazar ve bayramın diğer günleri Salı ve Çarşamba sabah saat 06 ile 10 arasında 3 dakikada bir, 10 ile 16 arasında 10 dakikada bir, 16 ile 20 arasında 3 dakikada bir sefer yapılacak. 20 ile 24 arasında ise 10 dakikada bir sefer düzenlenecek.

METROBÜS SEFERLERİ 23 Mayıs Cumartesi 24 Mayıs Pazar 25 Mayıs Pazartesi 26 Mayıs Salı 06:00 – 10:00 / 3 dk 06:00 – 10:00 / 3 dk 06:00 – 10:00 / 3 dk 06:00 – 10:00 / 3 dk 10:00 – 16:00 / 10 dk 10:00 – 16:00 / 10 dk 10:00 – 16:00 / 10 dk 10:00 – 16:00 / 10 dk 16:00 – 20:00 / 3 dk 16:00 – 20:00 / 3 dk 16:00 – 20:00 / 3 dk 16:00 – 20:00 / 3 dk 20:00 – 00:00 / 15 dk 20:00 – 00:00 / 10 dk 20:00 – 00:00 / 10 dk 20:00 – 00:00 / 10 dk



-METRO SEFERLERİ AKSAMAYACAK-



Önemli oranda İstanbullular evde kalırken, sağlık çalışanları ve zorunlu görevleri nedeniyle çalışmak zorunda olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına metro seferleri;07:00-21:00 saatleri arasında, 30 dakika aralıklarla sefer yapılacak.



İşletme yapılacak hatlar:



M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı

M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattı

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro hattı

M4 Kadıköy-Tavşantepe metro hattı

M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı

T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattı



Sokağa çıkma kısıtlaması süresince M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü metro ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hatları ve T3 Kadıköy-Moda tramvay, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında işletme yapılmayacak.



İşletme süresince, daha önce alınan kararlara uygun olarak yüzde 25 doluluğun üzerine çıkılmayacak şekilde planlama yapıldı. Yolcuların, İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile yayınlanmış olan istasyon ve araçlarımızdaki sosyal mesafe kurallarına uymaları gerekiyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde, her gün için ayrı ayrı 649 kişi görev yapacak.



-DENİZ SEFERLERİ 6 HATTA YAPILACAK-



Şehir Hatları’nda, 4 gün boyunca 15 iskelede, 11 gemi ve 1 arabalı vapurla, 6 hatta toplamda 340 sefer gerçekleştirilecek. 608 personelle hizmet verilecek 6 hat şöyle:

Üsküdar-Karaköy-Eminönü,

Kadıköy-Karaköy-Eminönü,

Kadıköy-Beşiktaş,

Kabataş-Adalar,

Bostancı-Adalar,

İstinye-Çubuklu Arabalı vapur hattı.



-GAZ DAĞITIMINDA SORUN YAŞANMAYACAK-



İGDAŞ, 7/24 Acil Müdahale ekipleri, 187 Doğal Gaz Acil Telefon Hattı Merkezi, sayaç okuma ve faturalandırma ekipleri ve lojistik ekipleri olmak üzere, vardiyalı olarak toplam 2 bin 767 personelle, doğal gazın kesintisiz ve güvenli bir şekilde İstanbullulara ulaştırılması için çalışmaya devam edecek.



-FESTİVALE KATILIM İNTERNET ÜZERİNDEN-



Spor İstanbul, zinde yaşamı alışkanlık haline getirenlerin katıldığı SWEAT FEST’i bu sene 25 Mayıs Salı günü Zoom isimli uygulama üzerinden evlere taşıyor. Hazal Nehir ille denge antrenmanından,Peppycooky ismiyle sosyal medyanın sevilen isimlerinden Ezgi Özanlar’dan sağlıklı atıştırmalık tariflerine, ses terapisinden, yoga seanslarına kadar dolu dolu bir programa sahip Spor İstanbul’un katkılarıyla gerçekleşecek SWEAT FEST’e katılım ücretsiz, kayıtlar ise kontejanlarla sınırlı tutuldu. Programda yer almak isteyenler sporistanbulilesweatfestlive. com adresinden kayıt olabilecek.



-İSTON TAM PERFORMANS ÇALIŞACAK-



İSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmalarında, İSTON’un Tuzla ve Hadımköy tesislerinde üretilen yüksek dayanımlı altyapı malzemeleri kullanılıyor. İSTON, daha önce ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamalarında olduğu gibi üretim tesislerinde yine tam performans çalışma yürütecek.



İSTON, Bayramın 1. günü hariç 23-25-26 tarihlerinde; Hacı Osman Korusu çevre düzenlemesi , Kadıköy Kurbağalıdere Yoğurtçu Parkı Moda arası deniz yapısı ve çevre düzenlemesi,Atatürk Olimpiyat Stadı çevre düzenlemesi,Beylikdüzü ve Avcılar yaya üst geçitleri bakım ve onarım, Büyük İstanbul Otogarı tretuvar düzenlemesi, Göztepe Metro İstasyonu, Kağıthane Metro İstasyonu Girişi Tretuvar Düzenleme,Giyimkent Caddesi-Tem Kuzey Yan Yol Betonarme Duvar ve Alt Geçit Düzenleme, Yeni Mahalle Metro İstasyonu, Karadeniz MahallesiMetro İstasyonu çevre düzenleme, Güngören Kale Center ulaşım trafik düzenleme, Hasan Tahsin Caddesi yaya alanı düzenlemesi,İETT Garaj ve Havaist Peron Alanları Düzenleme,Ayçiçeği Sokak Beton Tretuvar Yapım İşi, Saltuk Buğrahan Sokak Beton Tretuvar Yapım İşi, Bağlar Caddesi Beton Tretuvar Yapımı, Şamlar Caddesi yaya alanı düzenlemesi, Sarıyer Özdereiçi taşduvar inşaati,Beylikdüzü Cemevi cadde tretuvardüzenlemesi yapılan şehir şantiyelerinde çalışmalarına devam edecek.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü uhdesindeki muhtelif çocuk parkları bakım ve onarım projelerindeki çalışmalar da sürdürülecek. Bu kapsamda toplam 779 İSTON ve alt yüklenici personeli görev yapacak.Ayrıca, 25-26Mayıs tarihlerinde İSTON Hadımköy ve Tuzla fabrikalarında üretim faaliyetleri devam edecek.

-KENT TEMİZLENECEK-



İSTAÇ, İstanbul geneli ana yollar, meydanlar, Marmaray ve metro giriş çıkışları, üst geçit - altgeçitler, otobüs peron/durakları, Bayrampaşa ve Ataşehir Haller, başta hastaneler olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşları gibi halkın toplu kullanım alanlarında mekanik yıkama, mekanik süpürme ve elle süpürme çalışmaları yapacak. Bin 342 personelin hizmet vereceği bu çalışmalarda, İSTAÇ araçlarıyaklaşık 431 defa göreve çıkmış olacak. 4 günde toplam 1 milyon 580 bin metre kare alan (yaklaşık 257 futbol sahası büyüklüğünde) yıkanacak,9 milyon 80 metre kare alan (yaklaşık 1.275 futbol sahası büyüklüğünde) ise mekanik araçlarla süpürülerek temizlenmiş olacak.



-TIBBİ ATIKLAR TOPLANARAK BERTARAF EDİLECEK-



Asya ve Avrupa yakasında karantina yurtları da dâhil olmak üzere yaklaşık 245 ton tıbbi atığın (4 günlük toplam vardiyaları ile) 259 personel ile toplanması ve 90 personel ile bertaraf edilmesi planlandı. 4 gün boyunca toplam 5 bin 230 nöbetçi personel, 134 araçla İstanbullulara hizmet vermiş olacak.



-HİJYEN ÇALIŞMALARINDA VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ASKSAMA YAŞANMAYACAK-



İBB Sağlık Daire Başkanlığı’nın mobil hijyen ekipleri, kamu kurumları ve hastanelerde sürdürdükleri hijyen çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Açık alan dezenfeksiyonu için 2 personel 2 araçla 4 gün boyunca hizmet ederken, havaların ısınması ile ortaya çıkan sivrisineklerle mücadele için de yaklaşık 105 personel 50 araçla günü kent genelinde ilaçlama çalışması yapacak.

Evde Sağlık Hizmetlerini Pazartesi ve Salı günü, 19 personel 9 araçla sürdürecek olan İBB, Toplum Ruh Sağlığı Hizmetlerini de Sosyal Kayıtta 10 personel, 1 psikiyatrist, 20 psikolog ile 4 gün boyunca hizmet verecek.

-KONSER, MASAL VE TİYATRO VAR-

İBB Kültür Daire Başkanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Ramazan Bayramı günlerinde sanatseverlere, konserden tiyatroya, çocuklar için masalların da yer alacağı birçok etkinlik sunacak. Programlar, 23- 26 Mayıs arasında sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak. Etkinlik programı şöyle:

23 Mayıs 2020 Cumartesi: 14:00 Kültürlü Çocuk, 21:00 Tadımlık Konser

24 Mayıs 2020 Pazar: 11:00 Masal Saati, 15:00 İstanbul Efendisi, Evde Tiyatro, 18:00 Haftanın Dansı

25 Mayıs 2020 Pazartesi: 10:00 Haftanın Programı, 13:00 Cem Mansur Haftanın Tavsiyesi, 20:00 İstanbul’daki Arkeolojik Alanlar Tanıtımı

26 Mayıs 2020 Salı: 16:00 Sanat Ansiklopedisi, 20:00 Orkestralar Evden Konser

-YARDIM KOLİLERİ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILACAK-



Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, şehitliklere yapılacak olan mezarlık ziyaretleri kapsamında mezarlık girişlerinde mobil büfe hizmeti verecek. Ayrıca, talep edilmesi halinde şehitliklere, şehit yakınlarının ulaşabilmesi için araç seferleri düzenlenecek. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından tespit edilen yardıma muhtaç vatandaşlara yardım kolisi ulaştırmak amacıyla 270 araç, 270 şoför personel, 270 sosyal çalışmacı ve 270 yardımcı personel bayramda da görev yapacak.



Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında diğer hizmetleri şu şekilde olacak:

- Lojistik Destek Merkezi’nde kamu hizmetlerinin aksamadan yerine getirilmesi ve kamu hizmetlerinin sürdürülebilir ve kesintisiz devam edebilmesi için 24 saat çalışmaya devam edilecek.

- Evsizler kampındaki vatandaşların yiyecek ve içecek ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecek.

- Zeytinburnu Sosyal Tesisinde 32 sağlık çalışanına konaklama hizmeti verilmeye devam edilecek.

- Otellerde kalan sağlık çalışanlarının yiyecek ve içecek ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecek.



-36 FARKLI NOKTADA ÇALIŞMALAR YAPILACAK-



Pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlamalarını en verimli şekilde fırsata çeviren İSKİ, bu 4 gün boyunca da 36 farklı noktada çalışmalarını sürdürecek. Bu süreçte, 6 bin 219 personelle İSKİ hizmetlerini sürdürecek.

İBB birimlerinin, 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde vereceği diğer hizmetler şu şekilde:

İSYÖN AŞ: Gürpınar Su Ürünleri Hali ve Kadıköy Salı Pazarı’nda 64 personel ile hizmet verecek.

İSTANBUL İTFAİYESİ: 123 itfaiye istasyonda, 2 bin 629 personel ve 849 araç ile göreve hazır olacak.

ALO 153: Alo 153 Çağrı Merkezi, bayram süresi boyunca 560 personelle 24 saat görev başında olacak.

İSTGÜVEN AŞ: 833 Lokasyonda, beş bin 740 personel ilegörev yapmaya devam edecek.

BELTUR: 40 hastane 55 noktada, 400’e yakın personel ile 15 Şehir Hatları vapur büfesinde 60’a yakın personel ile hizmet verecek.

İSFALT AŞ: Asfalt üretim ve asfalt uygulama faaliyetlerini yürütmek amacıyla 915 personelle; dezenfekte çalışması için ise 260 personel sahada olacak. Asfalt uygulama çalışmaları özellikle İstanbul’un 11 ilçesinde yoğun olarak sürecek. Kadıköy, Kartal, Beykoz, Şile, Maltepe, Ümraniye, Bağcılar, Bayrampaşa, Arnavutköy, Silivri ve Büyükçekmece’nin yollarına toplamda, 10 bin 390 ton asfalt uygulaması planlanıyor.

AĞAÇ AŞ: İstanbul geneli yeşil alanlarda, 334 araç ve bin 194 personel ile çevre düzenlemesi ve peyzaj alanındaki çalışmalara devam edecek.

İSBAK AŞ: Kent genelinde 161 personel ile metro sinyalizasyonu, sinyalize sistemler, programlama, uygulama, kurulum ve işletme çalışmalarına devam edecek.

İSPER AŞ: Darülaceze, Evde Sağlık, Sosyal Hizmetler, Zabıta, Ayakta Teşhis ve Tedavi, İSKİ, Engellilere Yönelik Hizmetler, Cenaze Hizmetleri, Çocuk Etkinlikleri, Gençlik ve Spor, Halkla İlişkiler, Hal Müdürlüğü, Hızır Acil, İGDAŞ, Aile Danışma ve Eğitim Merkezi, İşletmeler Müdürlüğü, Kadın Aile Hizmetleri, Orkestralar ve Tiyatrolar, Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonu projelerinde görev yapan 3 binin üzerinde personeli ile İstanbul’a ve İstanbullulara hizmet etmeye devam edecek.

İHE: Sokağa çıkma yasağının 1. ve 4. günleri İstanbul Halk Ekmek, 3 fabrika, 514 büfe ve bin 353 görevli personelimiz ile tam kapasitede çalışmaya devam edecek. Bayramın 1. ve 2. günü (24 Mayıs Pazar ve 25 Mayıs Pazartesi günleri ) ekmek üretimi yapılmayacağından büfeler de kapalı olacak.

İSTTELKOM: Tüm iletişim altyapı sistemlerinin kesintisiz sürdürülmesi adına Veri Merkezi hizmetlerinde 16, WİFİ hizmetlerinde 30, TELSİZ hizmetlerinde 8, BT hizmetlerinde 6 ve Altyapı Hizmetlerinde 16 olmak üzere toplam 76 teknik uzman personel görev yapacak.

İBB ZABITASI: Dört günlük sokağa çıkma yasağı boyunca, bin 87 kişi, 483 araç ve 220 ekip ile, vardiyalı, uzaktan ve dönüşümlü olarak görev yapacak. Kapalı kalması gereken iş yerlerinin denetiminden, sağlık çalışanlarının ulaşım ihtiyacının karşılaşmasına kadar pek çok alanda hizmet verecek.

BOĞAZİÇİ YÖNETİM AŞ: Arife günü ve bayram süresince, İstanbul’un kritik noktalarında temizlik ve bakım onarım hizmetlerine devam edilecek. Başta temizlik ve teknik olmak üzere toplam bin 386 kişilik bir ekip, İBB hizmet birimlerinde, iştiraklerde ve İstanbulluların yoğun kullandığı alanlarda sahada olacak.

İSPARK AŞ: İSPARK otoparkları hizmete kapalı olacak. Ancak, yasağın olduğu günlerde her hangi bir sıkıntı yaşanmaması adına Genel Müdürlük, Bazı Açık ve Katlı Otoparklar, Alibeyköy Cep Otogarı P+R, İstinye ve Tarabya Marina, Bayrampaşa Sebze-Meyve Hali ve Kozyatağı Sebze-Meyve Hali olmak üzere, toplamda 333 personel göreve hazır bulunacak.

HAMİDİYE AŞ: Bayramın ilk günü 24 Mayıs’ta fabrikada üretim olmayacak ve sevkiyat yapılmayacak. Diğer günlerde ise üretim planına uygun olarak bazı makinalar ile üretim yapılacak. Acil bir ihtiyaç olmadığı takdirde, sokağa çıkma yasağı olan söz konusu günlerde, ofis çalışanları çalışmayacak. 167 bayi ise 263 araç ve 760 personel ile 23-25-26 Mayıs tarihlerinde çalışmalarını sürdürecek.

İBB MEZARLIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI: Hizmetlerin aksamaması için yaklaşık bin 316 personel ve 268 hizmet aracıyla görev yapacak.