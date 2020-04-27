banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İBB Başkanı İmamoğlu Her Şeyin Başı Sağlık Dedi
Son Dakika
İBB Başkanı İmamoğlu Her Şeyin...
DİSK'in En Az 535 Üyesi COVİD 19'da Pozitif Çıktı
Son Dakika
DİSK'in En Az 535 Üyesi...
İstanbul’ da ki Hastaneler Bir Kez Daha Temizleniyor
İstanbul’ da ki Hastaneler Bir...
Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı Temizlendi
Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı...

İBB Başkanı İmamoğlu Her Şeyin Başı Sağlık Dedi

İMAMOĞLU’NDAN İBB ÇALIŞANLARINA: “ÖNCE SAĞLIKLI OLACAKSINIZ, SONRA BAŞARIYI DİLEYECEĞİZ” İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Satınalma Daire Başkanlığına bağlı müdürlüklerin personelleri ile motivasyon toplantısı yaptı. Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda konuşan İmamoğlu, “Hep beraber büyük bir sorumluluk üstlenmiş durumdayız. Ülkemizin bu süreci kazasız belasız atlatması, kurumumuzun varlığını sürdürmesi çok değerli ve önemli. Paramıza göz kulak olan, en iyi ürünü, en iyi şekilde almaya çalışan değerli bir ekipsiniz. Önce sağlıklı olacaksınız, sonra başarıyı dileyeceğiz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Nisan 2020 Pazartesi 16:45
İBB Başkanı İmamoğlu Her Şeyin Başı Sağlık Dedi
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi sürecinde kesintisiz hizmet vermeyi sürdüren kurum çalışanlarına yaptığı moral ziyaretlerini, bu kez telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Satınalma Daire Başkanlığına bağlı müdürlüklerin personelleri ile motivasyon toplantısı yaptı. Satınalma Daire Başkanı Gürkan Alpay; Satınalma, Levazım, Ayniyat ve İhale birimleri olarak çalışmalarını devam ettirdiklerini belirtti. Piyasada sağlık ürünleri ile ilgili çok manipülatif fiyatlar olduğunu belirten Alpay, “Uzun sözleşmeler değil, piyasa koşullarına uygun sözleşmeler yapıyoruz. Arkadaşlarımız bu konuda sonsuz emek harcıyorlar” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner  / Florya -İstanbul 


“BÜYÜK BİR SORUMLULUK ÜSTLENDİK”
 

İBB çalışanlarının zor koşullarda önemli görevler yerine getirdiğini belirten İmamoğlu da “Hep beraber büyük bir sorumluluk üstlenmiş durumdayız. Ülkemizin bu süreci kazasız belasız atlatması, kurumumuzun varlığını sürdürmesi çok değerli ve önemli. Paramıza göz kulak olan, en iyi ürünü, en iyi şekilde almaya çalışan değerli bir ekipsiniz. Önce sağlıklı olacaksınız, sonra başarıyı dileyeceğiz. İnşallah Ramazan ayı hepimize uğurlu gelsin. İnşallah güzel bir şekilde bayrama gireriz, bayram gibi bayram yaşarız” diye konuştu.

“100 BİNE YAKIN İNSAN BU KURUMDAN EKMEK YİYOR”


Tüm dünyanın farklı bir süreç yaşadığını kaydeden İmamoğlu, şunları söyledi:
“Kamuda çalışma düzeni, kamu düzeni, kamu finansmanı; birçok konu aslında önümüzdeki süreçte yeniden gözden geçirilecek. Bence bu değerli süreci de böyle yorumlayıp, ‘Biz nasıl çalışmalıyız, nasıl bir bütçe yönetimi, nasıl bir alım sistemi kurmalıyız’ diyerek hep beraber yorumlamalısınız. Her birim aslında kendi bölümünde, bu dönemin ruhunu yorumlamalı. Biz de olaya böyle bakıyoruz. Gerçekten bu dönem, ilginç bir dönem. İlginç bir sınav. Tedbir önemli. Bu arada ailelerinizi de koruyun. Hiç kimseye, hiçbir arkadaşınıza bulaşsın istemiyoruz. Ama ne yazık ki kurumumuzda hayatını kaybeden çalışanlarımız da var. Biz, büyük bir aileyiz. Kocaman bir ekibimiz var. Neredeyse 100 bine yakın insan, bu kurumdan ekmek yiyor. Dolayısıyla kimsenin tırnağının kanaması istemeyiz. Allah herkesi korusun.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 27.04.2020 16:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DİSK'in En Az 535 Üyesi COVİD 19'da Pozitif Çıktı
DİSK'in En Az 535 Üyesi COVİD 19'da Pozitif Çıktı
Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı Temizlendi
Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı Temizlendi
Türkiye, 140 Bin Yazılım Gelitiricisiyle Avrupa'da On İkinci Sırada Yer Aldı
Türkiye, 140 Bin Yazılım Gelitiricisiyle Avrupa'da On İkinci Sırada Yer Aldı
İstanbul Halkı Evde Kalıyor İBB Başkanı İmamoğlu İş Başında…
İstanbul Halkı Evde Kalıyor İBB Başkanı İmamoğlu İş Başında…
Korona Günlerinde Çocuklara 23 Nisan Müjdesi
Korona Günlerinde Çocuklara 23 Nisan Müjdesi

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169