banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İBB Başkanı İmamoğlu Halkımız Evde Kalsın Biz Yanlarındayız Dedi
Son Dakika
İBB Başkanı İmamoğlu Halkımız Evde...
DİSK'ten Gözaltılar İçin Açıklama Geldi
Son Dakika
DİSK'ten Gözaltılar İçin Açıklama Geldi
100 İşçiden 29' u İstanbul'da, Yüzde 22'si Kayıt Dışı
Son Dakika
100 İşçiden 29' u İstanbul'da,...
İmamoğlu,İBB Meclisini"Salgın" Gündemiyle Olağanüstü Toplantıya Çağırıyor
Son Dakika
İmamoğlu,İBB Meclisini"Salgın" Gündemiyle Olağanüstü Toplantıya...

İBB Başkanı İmamoğlu Halkımız Evde Kalsın Biz Yanlarındayız Dedi

​​​​​​​İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurumun gelirlerinin pandemi sürecinde dramatik bir şekilde düştüğünü belirtti. Bu nedenle stratejik kararlar aldıklarını vurgulayan İmamoğlu, “Hizmetlerimizi aksatmadan, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık” dedi. Toplumun ekonomik yönden zayıf kesimlerine, öğrencilere ve sağlık çalışanlarına yönelik sosyal yardım çalışmalarından örnekler veren İmamoğlu, “Bugün olduğu gibi, bundan sonra da gücümüz yettikçe, yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ama sizlerden bir ricam var: Lütfen evde kalmaya devam edelim. Evde kalalım ki, doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza yardımcı olalım. Evde kalalım ki, birbirimizi koruyalım. Biliyorum, bu büyük millet, bu zorlu günleri omuz omuza vererek yenecek. Birlik olacağız, birlikte başaracağız” diye konuştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Mayıs 2020 Cuma 15:36
İBB Başkanı İmamoğlu Halkımız Evde Kalsın Biz Yanlarındayız Dedi
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1-2-3 Mayıs’ı evlerinde geçirecek olan İstanbulluları, yaşanan pandemi sürecinde yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgilendirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle uzunca bir süredir evlerimize kapandığımızı belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner  / Florya /İstanbul 


TASARRUF SEFERBERLİĞİ BAŞLATTIK”


“3 binden fazla vatandaşımızı kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’ta rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, hepimiz adına en ön cephede savaşan tüm görevlilere teşekkür ediyorum. Salgın, sağlığımız kadar, ekonomimizi de çok olumsuz etkiledi. Ne yazık ki binlerce işletmemiz kapandı veya kapanacak noktaya geldi. Çok sayıda vatandaşımız işini ve gelirini kaybetti. Yüzbinlerce aile sosyal yardıma muhtaç hale geldi. Bu dönemde İBB’nin gelirleri de dramatik şekilde düştü ve daha da düşecek. İşte bu nedenle stratejik kararlar aldık. Hizmetlerimizi aksatmadan büyük bir tasarruf seferberliği başlattık.”

“TARİHİMİZİN EN BÜYÜK YARDIM KAMPANYASINI BAŞLATTIK”
 

“Yasaların ve mevzuatın izin verdiği ölçüde tasarruflarımızdan ihtiyaç sahipleri yararlansın diye karar verdik. Bu kararlara bağlı olarak, tarihimizin en büyük yardım dağıtım kampanyasına başladık. Örneğin; 530 bin aileye gıda paketi dağıtımı yapıyoruz. Gıda paketi dağıtımlarımız, Ramazan’ın sonuna kadar ara vermeden sürecek. Her gün ortalama binlerce ihtiyaç sahibine kolilerimizi ulaştırıyoruz. Dağıtımda esas olarak İBB personelini ve araçlarını görevlendirdik. Ek olarak, bu seferberliğe katılmayı kabul eden ilçe belediyeleri ve muhtarlıklarla da dağıtım yapıyoruz. Bu kapsamda 281 bin vatandaşımıza İstanbul Kart aracılığıyla nakdi yardım yapıyoruz. Keza 30 bin öğrencimize, yıllık 3200 TL eğitim desteği vermeye devam ediyoruz.”
 

“BİRLİK OLACAĞIZ, BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”
 

“Düzenli olarak Halk Süt dağıttığımız çocuklarımızın sayısı, bu ay itibariyle 115 bine ulaştı. Yine, TBMM’nin kuruluşunun 100. Yılı anısına, 100 bin çocuğumuza koliler ulaştırdık, ulaştırmaya devam ediyoruz. Öte yandan 2000 sağlık çalışanına, çalıştıkları sağlık kurumlarının yakınındaki otellerde, İBB finansmanıyla, ücretsiz konaklama ve iaşe imkanı yarattık. Bugün olduğu gibi, bundan sonra da gücümüz yettikçe, yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ama sizlerden bir ricam var: Lütfen evde kalmaya devam edelim. Evde kalalım ki, doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza yardımcı olalım. Evde kalalım ki, birbirimizi koruyalım. Biliyorum, bu büyük millet, bu zorlu günleri omuz omuza vererek yenecek. Birlik olacağız, birlikte başaracağız.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DİSK'ten Gözaltılar İçin Açıklama Geldi
DİSK'ten Gözaltılar İçin Açıklama Geldi
İmamoğlu,İBB Meclisini"Salgın" Gündemiyle Olağanüstü Toplantıya Çağırıyor
İmamoğlu,İBB Meclisini"Salgın" Gündemiyle Olağanüstü Toplantıya Çağırıyor
Son Günlerin En Çok Konuşulan Gündemi : Ankara Barosu, Diyanet İşleri Başkanı ve İstanbul Sözleşmesi...
Son Günlerin En Çok Konuşulan Gündemi : Ankara Barosu, Diyanet İşleri Başkanı ve İstanbul Sözleşmesi...
1 Mayıs İşçi Bayramı’na Özel Film Gösterimi “ Babamın Kanatları”
1 Mayıs İşçi Bayramı’na Özel Film Gösterimi “ Babamın Kanatları”
Türk Telekom’un Cayma Bedeli Garabetini Kim Çözecek ?
Türk Telekom’un Cayma Bedeli Garabetini Kim Çözecek ?

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169