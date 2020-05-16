İBB 19 Mayıs’ı Bu Yıl Dijital Ortamda Kutluyor

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkenin gençliğine armağan ettiği, milli duyguların en derin biçimde hissedildiği 19 Mayıs kutlamalarında, Koronavirüs pandemisi nedeniyle ülke genelinde toplu alanlarda etkinlikler geçekleştirilmiyor. İBB, bağımsızlık yolunda umutların yeşermeye başladığı 19 Mayıs’ın 101’inci yılını kutlamak için sürece uygun programlar hazırlayarak, dört güne yayılan online etkinlikler gerçekleştiriyor. İBB’nin 16-19 Mayıs’ı kapsayan programı ile herkes, dijital platformlar üzerinden milli coşkuya ortak olabilecek. 19 Mayıs’ta saatler 21.00’i gösterdiğinde ise herkes tek bir ağızdan İstiklal Marşı’nı söyleyecek.

İstanbul Times Haber Merkez / Hüseyin Çetiner

GENÇLİK ORKESTRALARI FESTİVAL’DE BULUŞACAK

Türkiye’de yer alan dokuz farklı gençlik orkestrasından kısa konser kayıtları alınarak, dört günlük dijital bir gençlik orkestraları festivali yayımlanacak. Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası, Ataşehir Gençlik Senfoni Orkestrası, Türkiye Gençlik Filarmoni Gençlik Orkestraları, Barış için Müzik Orkestrası, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası, Eskişehir İki Elin Sesi Var Senfoni Orkestrası, Kartal Gençlik Senfoni Orkestrası ve Agora Gençlik Senfoni Orkestrası’nın en seçkin eserlerinin kayıtları, dijital ortamlardan izlenebilecek.

16 Mayıs 14.00 Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası 17 Mayıs 11.00 Kartal Gençlik Senfoni Orkestrası Konseri 17 Mayıs 14.00 Ataşehir Gençlik Senfoni Orkestrası 18 Mayıs 11.00 Agora Gençlik Senfoni Orkestrası Konseri 18 Mayıs 14.00 Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası Konseri 19 Mayıs 11.00 Barış için Müzik Orkestrası Konseri 19 Mayıs 14.00 Türkiye Gençlik Filarmoni Gençlik Orkestraları Konseri

KUVA-Yİ MİLLİYE’DEN KURTULUŞA KONSERİ

Devlet Opera ve Balesi Rejisörü Figen Ayhan Karakelle’nin metin/müzik kurgusuyla gerçekleştirilmiş olanKuva-yi Milliye’den Kurtuluş’a konseri, 17 Mayıs’ta kayıttan canlı yayın ile paylaşılacak. İzleyiciler, Kurtuluş Savaşı’nı adım adım; Devlet Tiyatrosu’nun değerli oyuncuları Hakan Vanlı, Serap Sağlar, Olcay Kavuzlu, Gaye Alacacı anlatımıyla yaşayacak. Konser, Nazım Hikmet’in dizelerinden ve Volkan Akkoç yönetimindeki CRR Korosu’nun yanı sıra Soprano Görkem Ezgi Yıldırım’ın da katılımıyla Rengim Gökmen şefliğindeki CRR Senfoni Orkestrası’nın icrasıylaMuammer Sun’un notalarından dinlenecek.

“YÜRÜYELİM ARKADAŞLAR” BELGESELİ GÖSTERİMİ

İstanbul Büyükşehir Kültür Daire Başkanlığı, belgesel, tiyatro ve film gösterimlerini, 19 Mayıs’a özel içerikleriyle sürdürecek.

Şişli’de bulunan Atatürk Evi, Atatürk’ün milli mücadele döneminde yazdığı mektupların, Bandırma Vapuru sürecine dair belgelerin ve fotoğraflar derlendiği “Yürüyelim Arkadaşlar” belgeseli, 19 Mayıs saat 16.00’da yayımlanacak.

Kutlamalar kapsamında insanların tiyatrodan kopmamalarını sağlamak amacıyla “İlelebet… Bir Atatürk Hikâyesi” isimli tiyatro oyunu 19 Mayıs saat 18.00’de gösterilecek. İBB Orkestralar Müdürlüğü de seçkin repertuvarını 16-17-18 ve 19 Mayıs’ta “Evden Konserler” ile dinleyicileriyle paylaşacak.

“YÜZYILIN ROTASI” SANAL ORTAMDA

Ulu Önder Atatürk’ün, Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan Samsun’a giderek fiilen başlattığı mücadelenin dönüm noktası, sanal ortamda yeniden canlandırılıyor. “Yüzyılın Rotası” etkinliği kapsamında, bugün harekete çıkacak Bandırma Vapuru, 19 Mayıs’ta Samsun’da olacak.

GENÇLER SATRANÇ TAKTİKLERİNİ ONLİNE TURNUVADA SERGİLEYECEK

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda gerçekleştirilen online satranç

turnuvası ile iki bin çocuk dijital platform üzerinden yarışmıştı. 19 Mayıs’ta bu kez gençlerin katılacağı online satranç turnuvası planlanıyor.

SAAT 21.00’DE İSTİKLAL MARŞI İÇİN BALKONLARA

İBB, tıpkı 23 Nisan’da tüm yurttaşların balkonlarda İstiklal Marşı için buluştuğu gibi, 19 Mayıs’ta da herkesi saat 21.00’de buluşmaya davet ediyor. İstanbullular, ellerinde bayraklarıyla ve gür sesleriyle marşımızı hep birlikte söyleyecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)