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Hilal ile Haçın Bitmeyen Savaşı

Avrupa Parlamentosunda PKK / YPG li teröristlerin katılımıyla Kürt Konferansı düzenlenmesine MHP Güngören Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Gökhan Arslan'dan sert tepki. Arslan,Ülkücüler Bozkurt gibi ayakta durduğu sürece bekamızı hedef alan bu saldırılar bozguna uğrayacaktır dedi.

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10 Şubat 2020 Pazartesi 12:04
Hilal ile Haçın Bitmeyen Savaşı
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Güngören Belediye Meclisinde ilçe sorunları hakkında verdiği önergelerle dikkat çeken ve
gündem dışı konuşmalarıyla da ülkenin güncel konularını dile getiren Milliyetçi Hareket
Partisi Güngören Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Gökhan Arslan, Avrupa
Parlamentosunu topa tuttu.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

AVRUPA PARLAMENTOSUNDAN YİNE BİR SKANDAL
MHP'li Gökhan Arslan, &quot;Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu tarafından Bürüksel'de
gerçekleştirilen &quot;Yunan adalarında insani durum&quot; toplantısında alçak Yunan Vekili Lagos
Kirli elleriyle alçak bir şekilde şerefli Türk bayrağını yırtmasının ardından, Avrupa
parlamentosundan yine bir skandal daha yaşandı. Avrupa Parlamentosunda PKK / YPG'li
teröristlerin katılımıyla sözde Kürt Konferansı düzenlendi. Avrupa böylece Türk Milletine /
Devletine düşmanlığını hilal ile haçın bitmeyen savaşını bir kez daha göstermiştir. Avrupa
Parlamentosunun buna izin vermekle resmen hain teröristlerin propagandasına destek
olmuştur diyerek sözlerine devam etti.
BEKAMIZI HEDEF ALANLAR BOZGUNA UĞRAYACAKTIR
Gökhan Arslan, Ülkemizin ve milletimizin egemenliğine ve birliğine kast etmek için saldırı
üstüne saldırı düzenleyen bebek katili seri katiller Avrupalı dostlarıyla birlikte Türkiye’ye
karşı fiilen nifak cephesi açmıştır. Sözde Kürt Konferansı’nda söz alan hainler Suriye’de
Türkiye Devletinin savaş suçu işlediğini iddia etmeleri yalnızca iftira değil, aynı zamanda
iffetsiz bir uydurma olup tarihe kara bir leke olarak düşecektir. Avrupa Parlamentosunu
Milliyetçi Hareket Partisi olarak kınıyoruz. Türk Milleti ihanetlere geçit vermeyecektir.
Milliyetçi Hareket Partisi var olduğu müddetçe, Ülkücü Gençlik Bozkurt gibi ayakta durduğu
sürece bekamızı hedef alan bu saldırılar bozguna uğrayacaktır şeklinde konuştu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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