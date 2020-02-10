Hilal ile Haçın Bitmeyen Savaşı

Güngören Belediye Meclisinde ilçe sorunları hakkında verdiği önergelerle dikkat çeken ve

gündem dışı konuşmalarıyla da ülkenin güncel konularını dile getiren Milliyetçi Hareket

Partisi Güngören Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Gökhan Arslan, Avrupa

Parlamentosunu topa tuttu.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

AVRUPA PARLAMENTOSUNDAN YİNE BİR SKANDAL

MHP'li Gökhan Arslan, "Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu tarafından Bürüksel'de

gerçekleştirilen "Yunan adalarında insani durum" toplantısında alçak Yunan Vekili Lagos

Kirli elleriyle alçak bir şekilde şerefli Türk bayrağını yırtmasının ardından, Avrupa

parlamentosundan yine bir skandal daha yaşandı. Avrupa Parlamentosunda PKK / YPG'li

teröristlerin katılımıyla sözde Kürt Konferansı düzenlendi. Avrupa böylece Türk Milletine /

Devletine düşmanlığını hilal ile haçın bitmeyen savaşını bir kez daha göstermiştir. Avrupa

Parlamentosunun buna izin vermekle resmen hain teröristlerin propagandasına destek

olmuştur diyerek sözlerine devam etti.

BEKAMIZI HEDEF ALANLAR BOZGUNA UĞRAYACAKTIR

Gökhan Arslan, Ülkemizin ve milletimizin egemenliğine ve birliğine kast etmek için saldırı

üstüne saldırı düzenleyen bebek katili seri katiller Avrupalı dostlarıyla birlikte Türkiye’ye

karşı fiilen nifak cephesi açmıştır. Sözde Kürt Konferansı’nda söz alan hainler Suriye’de

Türkiye Devletinin savaş suçu işlediğini iddia etmeleri yalnızca iftira değil, aynı zamanda

iffetsiz bir uydurma olup tarihe kara bir leke olarak düşecektir. Avrupa Parlamentosunu

Milliyetçi Hareket Partisi olarak kınıyoruz. Türk Milleti ihanetlere geçit vermeyecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi var olduğu müddetçe, Ülkücü Gençlik Bozkurt gibi ayakta durduğu

sürece bekamızı hedef alan bu saldırılar bozguna uğrayacaktır şeklinde konuştu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)