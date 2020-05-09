Hepimiz Kardeşiz Bu Kavga Ne Diye ?

Değerli okurlarım son aylarda dünya’ nın COVİD 19 ile imtihanına hepimiz şahidiz.

Zengin, fakir, kral ,dilenci özetle ADALETLİ bir şekilde herkesi etkileyebiliyor.

Bazen dostlarla sohbet ediyoruz onlar diyor ki herkes bunda ders aldı,ben ise katılmıyorum bu görüşe . Çünkü en sıradan olanımız bile olaylara ve işlere ilmi esaslara göre değil söyleyen ve yapan benim partimden, ailemden, aşiretimden değil ise iyi değil kötü damgası vuruyor. Oysa söylenen ve yapılan doğru bir şey ise yapanın ve söyleyenin senin partinden yada aşiretinden olmasına gerek olmadan ALLAH razı osun yapılan doğru ve iyi bir şey demek bu kadar mı zor oldu yahu….

Bu da nereden çıktı diyenleriniz olabilir hemen söyleyeyim İBB başkanı Ekrem İmamoğlu Virüsten dolayı çalışamayıp zor duruma düşen ve İBB’den yardım almak adına kaydı olan kişiler içinde Doğalgaz ve Su faturasını ödemekte zorlananların bir tane faturasını ödemek için ASKIDA Fatura uygulaması başlattı.

Son peygamber Hazreti Muhammed (S.A.V) şöyle buyurdu " Kim ki bir mümin kardeşinin ihtiyacını giderirse (temin ederse) mahşer günü ameller tartılırken terazinin başında duracağım. Benden imdat isteyince,ona mutlaka şefaat edeceğim" demiş.

Sosyal medyaya bakıyorum İstanbul Büyükşehir Belediye Bakanı sayın Ekrem İmamoğlu’nun başatmış olduğu hayırlı ve yararlı projesi olan ASKIDA FATURA için bir sürü kötü söz söylüyorlar.

Oysa deseler ki Allah razı olsun iyi bir iş yapmış inşallah çok sayıda ihtiyaç sahibinin faturası ödenir.

Arkadaşlar Cenab’ı hakı Kur’an-ı keriminde peygamberleri ile alakalı Kıssalar anlatırken Masal olsun diye anlatmıyor.

Kur’an-ı kerim bizlere LUT,AD, ERKE ve SEMUD kavminin neden helak olduğunu açık bir şekilde anlatıyor.

Hazreti Yunus’un yıllarca doğru yolu tavsiye etmesine rağmen kavminin iman edip kendisini dinlememesi sonucu kavmine kahredip ALLAH’ tan izin istemeden ayrılması sonucu yaşanan olayı Kur’an açık bir şekilde bize izah ediyor.

ALLAH’ NİNOVA’ da yaşayan Hz.Yunus’un kavmini tam helak edecekken kavminin samimi ve içten bir şekilde tövbe etmesini kabul eden Allah’ın gazabını geri çektiğini bilmeyen varsa Kur’an’ın meallerinde yazılı okusun veya sesli olarak dinlesin.

İŞTE SİZE YAŞANAN BİR ÖRNEK SUNAYIM

Hz. Yunus-aleyhisselâm-'ın balığın karnında iken okuduğu dua ile ilgili hadis ve fazileti

ذُو النُّونِ (Zünnûn), “Balık sahibi” mânasında olup Yûnus peygamberin lakabıdır. Ona bu lakap kendisini balık yuttuğu için verilmiştir. Şöyle ki:

Yûnus (a.s.) uzun bir zaman kavmini dine dâvet etmiş, fakat artık iman etmeyeceklerine kanaat getirerek öfkeli bir halde, onların başına inecek musibetten kendini kurtarmak için onları terk edip gitmişti.

Başka bir rivayete göre kavmine, iman etmedikleri takdirde ilâhî bir azaba uğrayacaklarını bildirmiş, ancak onlar tevbe edip imana geldikleri için bu azap tahakkuk etmemişti.

Onların imana geldiğinden habersiz olan Hz. Yûnus, haber verdiği azabın vaktinde tahakkuk etmediğini görünce kendisinin alay mevzuu olacağını düşünerek kızgın bir halde ayrılıp gitmişti.

Bir gemi yolculuğunda, fazla yükten gemi batmak üzere iken, yükünü hafifleterek gemiyi kurtarmak için çekilen kur‘a sonucu denize atlamak zorunda kaldı.

Onu büyük bir balık yuttu. İşte bu balığın karnında iken:

Türkçe Okunuşu: “…Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn(zâlimîne).”

Anlamı: “Senden başka ilâh yoktur. Sen her türlü noksanlıktan, eşi-ortağı olmaktan uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum” (Enbiyâ 21/87) niyâzında bulunmuştu.

Eğer o, böylece tesbih edenlerden olmasaydı, insanların yeniden diriltilecekleri kıyâmet gününe kadar balığın karnında kalacaktı. Fakat tesbih, tevbe ve duaya sarıldı. Allah Teâlâ da duasına icâbetle onu hem balığın karnından, hem de suçluluk duygusuyla rûhunu saran gam ve kederden kurtardı. (bk. Sâffât 37/139-148; Kalem 68/50)

Özetle partili dostlarımdan şunu isteyeyim , rakip partinizin başkanı veya başka bir idarecisinin yaptığı her şeye peşinen yanlış ve hatalı olarak bakmak doğru değildir. Önce İnsani olarak yapılan işe bakın ve aklınızı kullanarak süzgeçten geçirin sonra ilmi ölçülere göre fikrinizi beyan edin.

Daha önce ismini yazmayayım CHP’li bir vekil “AKP” ne yaparsa yapsın biz onu kabul etmeyiz ve ona itiraz ederiz sözünü hangi aklı başında zat kabul eder ?

Doğru kimden gelirse gelsin sahip çıkmak gerekir. Yanlışta kimde gelirse gelsin ona da karşı çıkmak gerekir.

Ey Ak Partili dostlarım Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu için O kenar ilçe belediye başkanı bizim adayımız ise başbakanlık yapış diyerek rakibini küçümsedi mi ?

EVET kendisi, bütün bakanlar, kaymakamlar ve valiler açıkça olmasa da üstü örtülü bir şekilde Binali Yıldırım’a destek vermelerine rağmen 31 Mart 2019’da İmamoğlu 20 bin küsür oy ile seçimi kazandı.

AK APRTİ mızıkçılık yaparak bunu saymam deyip akla,mantığı ve bilime ters olan İlçe Belediye seçimi geçerli, İBB ve ilçe Belediye Meclisi geçerli, muhtarlık sonuçları geçerli nasıl oluyorsa oluyor kaybettiği İBB için sonuçlar geçerli değil ve seçim tekrarı yapacak ve seçmende Binali Yıldırım’a oy verecek ve Ak Parti İstanbul’u alacak öyle mi ?

Bu akla ve mantığa % 100 ters bir olay değil de nedir… İŞTE SONUÇ 20 BN FARK BU KEZ DE 806 BİNE ÇIKMADI MI ?

Ak Parti İstanbul açısından kesinlikle sağlıklı bir muhasebe yapmış değil. Halen İmamoğlu’nu görevden alıp İBB meclisi kendisine başkan seçsin havasında…

Diyarbakır, Mardin, Van başta olmak üzere bir çok yerde KAYYUM atayan veya meclis yeni başkanını seçsin örneği elimizde var.

Bakınız Mevlüt Uysal İBB başkanı iken genel sekreter olan Adil Karaismailoğlu Uysal’ın talimatı ile Başakşehir Şehir Hastanesinin yol ve köprü bütçesi ile Beşiktaş Ortaköy’de yol ve tünel çalışması yapıyor. Şimdi de Ulaştırma Bakanı olarak çıkıp İBB başkanı İmamoğlu’nun yapması gereken yolu yapmadı biz yapıyoruz diyebiliyorlar..

Halbuki o zaman Beşiktaş’taki iş daha acildi biz bütçeyi buraya aktardık İBB’nin buradaki bütçesi başka yere gittiği için ve PANDEMİ nedeni ile hastane acil duruma geldi.

İBB’de bizim Ulaştırma bakanlığı da, önemli olan halkımızın rahat bir şekilde bu hastaneye ulaşması deseler inanın hepimiz enerjimizi daha güzel işlere harcayacağız.

Siz doğru söylemeyince rakibiniz de sizin silahınız ile silahlanıyor ve iş yapmak yerine SİDİK YARIŞTIRIYORSUNUZ. Bundan kimseye yarar gelmez. İşlerinizi ilmi esaslara göre yapın halkı da kendinizi de TALİ işlerle meşgul etmeyin.

Ey siyasiler İstanbul Halkı 31 Mart 2024 tarihine kadar Ekrem İmamoğlu’nu İstanbul’a başkan seçti.

Biz nerede hata yaptık ki kenar ilçe belediye başkanı deyip küçümsediğimiz rakibimiz 806 bin oy fark ile 25 yıldır bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan’ın yönettiği İstanbul’ u bizden aldı sorunu samimi bir şekilde kendinize sorun ve cevabını bulun.

İmamoğlu’nu çalıştıramaz hale getirmek için İBB’deki meclis çoğunluğunuzu da İstanbul halkını cezalandırmak için kullanırsanız 2023 de yapılacak olan genel seçimde ve 2024 de yapılacak olan belediye seçiminde saha da iyi sonuçlar almayacağınızı görmüyorsunuz…

İstanbul Times / Hüseyin ÇETİNER 9 Mayıs 2020