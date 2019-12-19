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Hamidiye,“Yılın İçecek Markası” Ödülüne Layık Görüldü

İBB iştiraki Hamidiye AŞ, 3. Türkiye Altın Marka Ödülleri’nde halkın oylarıyla “Yılın İçecek Markası” ödülüne layık görüldü.

Hamidiye,“Yılın İçecek Markası” Ödülüne Layık Görüldü

İBB iştiraki Hamidiye AŞ, 3. Türkiye Altın Marka Ödülleri’nde halkın oylarıyla “Yılın İçecek Markası” ödülüne layık görüldü.

haber 2
haber 2
19 Aralık 2019 Perşembe 16:36
Hamidiye,“Yılın İçecek Markası” Ödülüne Layık Görüldü

İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi çerçevesinde gerçekleştirilen 3. Türkiye Altın Marka Ödülleri 13 Aralık 2019 tarihinde törenle sahiplerini buldu. Hamidiye AŞ, halkın oylarıyla “Yılın İçecek Markası” ödülüne layık görüldü. Hamidiye Kaynak Suları AŞ Genel Müdürü Sertaç Nişli düzenlenen törende ödülü aldı.


Halkın bir İBB şirketini yılın içecek markası olarak göstermesinin çok anlamlı olduğunu belirten Sertaç Nişli,“Bizlere düşen görev, gözbebeğimiz olan Hamidiye markasının tarihi anlam ve değerini titizlikle korurken halkın suyu olma misyonu doğrultusunda daha yaygın ve ulaşılabilir hizmet vermek olacaktır” dedi.


16 milyon nüfusun yaşadığı İstanbul il sınırlarında bol ve lezzetli su kaynakları bulunuyor. Hamidiye bu doğal kaynakların başında yer alıyor. Hamidiye Kaynak Sularına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştirak kuruluşu olduğu ve İstanbul’un doğal su kaynaklarını halka sunduğu için “halkın suyu” da deniliyor. Bugün Hamidiye’nin modern tesislerinde damacana, cam şişe, pet şişe, bardak ve kutu ürün çeşitlerinde üretim gerçekleştiriliyor.

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