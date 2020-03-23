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“Haberleşme Altyapımız Corona Virüs ile Mücadeleye Hazır mı?”

​​​​​​​CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, yaptığı açıklamada Corona virüsü nedeniyle artan internet kullanımında yaşanabilecek olası sorunlara yönelik alınan tedbirleri sordu. 23 Mart 2020 Pazartesi günü itibariyle Türkiye genelinde 25 milyondan fazla öğrencinin online eğitime geçtiğine dikkat çeken Adıgüzel, “Türkiye’de özellikle son günlerde internet kullanımında ciddi bir artış olduğu, bu artışın önümüzdeki günlerde artarak devam edeceği görülmektedir. Aşırı yüklenme kaynaklı sorunlar başta olmak üzere haberleşme alanında yaşanabilecek sorunlara karşı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) alınan tedbirleri kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşmalıdır” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Mart 2020 Pazartesi 10:53
“Haberleşme Altyapımız Corona Virüs ile Mücadeleye Hazır mı?”
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel yaptığı yazılı açıklamada, önümüzdeki günlerde yaşanması olası haberleşme sorunlarına dikkat çekti. Özellikle kriz dönemlerinde haberleşmenin önemine vurgu yapan Adıgüzel, “Özellikle bu hafta itibariyle Türkiye genelinde yüksek öğretim kurumları da dahil olmak üzere 25 milyondan fazla öğrencinin uzaktan eğitime geçmesi, yine birçok şirketin ‘evden çalışma’ uygulamasına geçmesi ve sosyal izolasyon sebebiyle evde geçirilen zamanın artmasıyla birlikte Netflix, Youtube başta olmak üzere dijital platformlara ve sosyal medyaya yönelik talebin artması, Türkiye’nin internet altyapısının bu yüklenmeye hazır olup olmadığı konusunu gündeme taşımıştır. Böylesi bir krizle mücadelede haberleşme altyapımızın ne ölçüde hazır olduğu, kamuoyunun yanıt beklediği soruların başında gelmektedir” dedi.

“Bakanlık Gerekli Tedbirleri Aldı mı?”

Özellikle geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul’da yaşanan 5,8’lik depremin ardından yaşanan haberleşme krizi düşünüldüğünde, vatandaşların alınan tedbirler konusunda bilgilendirilmesinin öneminin daha da arttığını belirten Adıgüzel, “BTK başta olmak üzere Bakanlığın ve diğer haberleşme operatörlerinin örneğin geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul’da yaşadığımız 5,8’lik depremde sergilediği performans, Türkiye’nin haberleşme altyapısının herhangi bir kriz anında ne ölçüde etkin çalışabileceği konusunda kamuoyunda var olan endişelerin artmasına neden olmuştur. Öte yandan, Türkiye’nin özellikle internet kullanımı için elzem olan fiber altyapısının yetersizliği, ülkemizde fibere yapılan yatırımların Gana gibi Afrika’nın geri kalmış bir ülkesinin bile gerisinde olduğu bilinen bir gerçek. Hal böyle iken, Bakanlığın ve BTK’nın bu süreçte alacağı tedbirler daha önem kazanmaktadır. Bu konuda kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi, tüm sektör temsilcilerinin sürece dahil edilmesi ve tüketicinin yararını gözetecek tedbirlerin bir an önce alınması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“Evrensel Hizmet Fonu Devreye Alınsın”

Öte yandan, alınacak tedbirler kapsamına Evrensel Hizmet Fonu’nun devreye alınması gerektiğine vurgu yapan Adıgüzel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bilindiği üzere, 2005 yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Evrensel Hizmet Fonu gelirleri, 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında evrensel hizmet projelerinde kullanılmaktadır. 2019 Yılı Evrensel Hizmet Gelirleri kesin olmamakla geçtiğimiz aylarda birlikte yaptığımız CİMER başvurusuna gelen yanıtta, Aralık 2019 tarihi itibariyle yıllara göre Evrensel Hizmet Gelirleri aşağıdaki tabloda yer aldığı şekliyle bizimle paylaşılmıştır.

Yıllar İtibariyle Evrensel Hizmet Gelirleri:

YILLAR

GELİRLER

2006

436.283.043

2007

447.115.967

2008

527.428.871

2009

569.514.818

2010

561.127.784

2011

582.441.118

2012

677.742.718

2013

713.875.030

2014

833.738.516

2015

892.466.744

2016

1.089.356.519

2017

1.088.574.822

2018

1.230.845.524

Elde edilen gelirler göz önünde bulundurulduğunda, Fonu’nun amacına uygun olarak bir an önce devreye sokulması alınacak tedbirler kapsamında değerlendirilmelidir.”

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