“Haberleşme Altyapımız Corona Virüs ile Mücadeleye Hazır mı?”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel yaptığı yazılı açıklamada, önümüzdeki günlerde yaşanması olası haberleşme sorunlarına dikkat çekti. Özellikle kriz dönemlerinde haberleşmenin önemine vurgu yapan Adıgüzel, “Özellikle bu hafta itibariyle Türkiye genelinde yüksek öğretim kurumları da dahil olmak üzere 25 milyondan fazla öğrencinin uzaktan eğitime geçmesi, yine birçok şirketin ‘evden çalışma’ uygulamasına geçmesi ve sosyal izolasyon sebebiyle evde geçirilen zamanın artmasıyla birlikte Netflix, Youtube başta olmak üzere dijital platformlara ve sosyal medyaya yönelik talebin artması, Türkiye’nin internet altyapısının bu yüklenmeye hazır olup olmadığı konusunu gündeme taşımıştır. Böylesi bir krizle mücadelede haberleşme altyapımızın ne ölçüde hazır olduğu, kamuoyunun yanıt beklediği soruların başında gelmektedir” dedi.

“Bakanlık Gerekli Tedbirleri Aldı mı?”

Özellikle geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul’da yaşanan 5,8’lik depremin ardından yaşanan haberleşme krizi düşünüldüğünde, vatandaşların alınan tedbirler konusunda bilgilendirilmesinin öneminin daha da arttığını belirten Adıgüzel, “BTK başta olmak üzere Bakanlığın ve diğer haberleşme operatörlerinin örneğin geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul’da yaşadığımız 5,8’lik depremde sergilediği performans, Türkiye’nin haberleşme altyapısının herhangi bir kriz anında ne ölçüde etkin çalışabileceği konusunda kamuoyunda var olan endişelerin artmasına neden olmuştur. Öte yandan, Türkiye’nin özellikle internet kullanımı için elzem olan fiber altyapısının yetersizliği, ülkemizde fibere yapılan yatırımların Gana gibi Afrika’nın geri kalmış bir ülkesinin bile gerisinde olduğu bilinen bir gerçek. Hal böyle iken, Bakanlığın ve BTK’nın bu süreçte alacağı tedbirler daha önem kazanmaktadır. Bu konuda kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi, tüm sektör temsilcilerinin sürece dahil edilmesi ve tüketicinin yararını gözetecek tedbirlerin bir an önce alınması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“Evrensel Hizmet Fonu Devreye Alınsın”

Öte yandan, alınacak tedbirler kapsamına Evrensel Hizmet Fonu’nun devreye alınması gerektiğine vurgu yapan Adıgüzel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bilindiği üzere, 2005 yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Evrensel Hizmet Fonu gelirleri, 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında evrensel hizmet projelerinde kullanılmaktadır. 2019 Yılı Evrensel Hizmet Gelirleri kesin olmamakla geçtiğimiz aylarda birlikte yaptığımız CİMER başvurusuna gelen yanıtta, Aralık 2019 tarihi itibariyle yıllara göre Evrensel Hizmet Gelirleri aşağıdaki tabloda yer aldığı şekliyle bizimle paylaşılmıştır.

Yıllar İtibariyle Evrensel Hizmet Gelirleri:

YILLAR GELİRLER 2006 436.283.043 2007 447.115.967 2008 527.428.871 2009 569.514.818 2010 561.127.784 2011 582.441.118 2012 677.742.718 2013 713.875.030 2014 833.738.516 2015 892.466.744 2016 1.089.356.519 2017 1.088.574.822 2018 1.230.845.524

Elde edilen gelirler göz önünde bulundurulduğunda, Fonu’nun amacına uygun olarak bir an önce devreye sokulması alınacak tedbirler kapsamında değerlendirilmelidir.”