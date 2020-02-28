Göçmenler Avrupa'ya Gitmek İçin Sınır Kapılarına Akın Ediyor!...

İSTANBUL'DA OTOGARDA GÖÇMEN YOĞUNLUĞU

Birçok farklı ülkeden gelen göçmenler İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti. Edirne otobüslerine sabah erken saatlerde binen bir çok kişi sınıra gitmek üzere yola çıktı. Cezayirli olan Ahmet ve Al Abbah, Yunanistan'a gideceklerini belirtti. Al Abbah gideceği yönü ise, "Edirne, Yunanistan, Makedonya, Almanya" diye sıraladı. Bir başka göçmen ise Edirne'den Avrupa'ya gideceğini söyledi.

İSTANBUL'DA GÖÇMENLER SINIR KAPILARINA GİDİYOR

Göçmenlere Avrupa kapılarının açılmasının ardından İstanbul'da yaşayan çok sayıda mülteci sınır kapılarına gitmek için harekete geçti. İstanbul'da Zeytinburnu 58. Bulvar'da da göç etmek isteyen Suriyeliler toplandı. Bazı Suriyeliler buradan İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gitti. Bazıları ise kendi araçlarıyla Edirne'ye doğru yola çıktı. Avrupa'ya gitmeye çalışan mülteciler havadan da görüntülendi.

İdlib'de tırmanan gerginlik ve gelen şehit haberlerinin ardından Türkiye, Suriye'den gelecek göçmenlerin Avrupa'ya geçişini engellememeye karar verdi. Açıklamaların ardından göçmenlır sınır kapılarına yöneldi.

Reuters haber ajansının üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre, İdlib'den gelmesi muhtemel yeni göç dalgasının kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olunmayacak. Türk yetkili, alınan kararla ilgili sahil güvenlik ve sınır güvenliği ekiplerine gerekli talimatların verildiğini söyledi. Esad rejimi güçlerinin İdlib'de düzenlediği askeri operasyonlar nedeniyle yılbaşından bu yana yaklaşık 1 milyon Suriyeli yerinden edilmiş ve Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kalmıştı.,

ÖMER ÇELİK: ARTIK MÜLTECİ TUTABİLECEK DURUMDA DEĞİLİZ

İdlib'de gerçekleştirilen ve 29 askerin şehit olduğu saldırı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz." ifadelerini kullandı.

EDİRNE'DE GÖÇMENLER YUNANİSTAN SINIRINA YÜRÜYOR

Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan Türk silahlı Kuvvetleri'ne yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin muhtemel yeni mülteci baskısını taşıyamayacağı ifade edildi. Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin durdurmama yönünde karar aldığı haberlerinin ardından Edirne'de göçmen hareketliliği yaşanmaya başladı.

Edirne'ye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 300 göçmen, haberin duyulmasının ardından gece yarısı Yunanistan'a geçmek üzere sınıra doğru yürüyüşe geçti. Sırtlarına çanlarını alan göçmenler, Karaağaç Mahallesi'nden Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşmak yürüyüşlerini sürdürüyor.Aralarında Suriye, İran, Irak, Fas, Pakistanlıların da bulunduğu göçmenler, İdlib'deki saldırının ardından kendi aralarında haberleşerek Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye geldiklerini söyledi.

SINIRDA YUNAN GÜVENLİK GÜÇLERİ ÖNLEM ALDI

Avrupa'ya geçmek isteyen onlarca göçmen Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısı'nda beklemeye başladı. Yunan güvenlik güçleri kapıda önlem aldı. Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda hareketli dakikalar. Mülteciler, Pazarkule Sınır Kapısı ve ve Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgeye geçtiler.

AYDIN GÖÇ İDARESİNDEKİ MÜLTECİLER BIRAKILDI

Sınır kapılarının açılacağı iddiasının ardından Aydın'da bulunan mülteciler Avrupa'ya geçmek için Göç İdaresi'nden ayrıldı. Otobüslerle giden göçmenler, sevinçlerini kameralara el sallayarak gösterdi.

Sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine mülteciler Avrupa'ya geçmek için Göç İdaresi'nden ayrıldı. Aydın Göç İdaresinde kalan göçmenler gece yarısı gelen otobüslere binerek sınırdan geçmek üzere Aydın'dan ayrıldı.

MÜLTECİLER AYVACIK KIYILARINA GELMEYE BAŞLADI

İdlib saldırısının ardından, Türkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağı haberini duyan göçmenler Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerine geliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerinden Yunanistan'ın Midilli Adasına lastik botlarla geçmek isteyen mülteciler, rejim güçlerinin İdlib'de Mehmetçiğe yaptığı alçak saldırının ardından, Türkiye içindeki ve İdlib'den gelmesi muhtemel yeni göçmenlerin kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olunmayacağı haberleri üzerine Ayvacık sahillerine gelmeye başladı.

Öte yandan Ayvacık sahillerinden Midilli Adası'na yasa dışı geçiş yapmak isterken yakalanıp, ilçede bulunan Göç İdaresine bağlı Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'nde farklı milletlere mensup 400 göçmenin bulunduğu öğrenildi.

TÜRKİYE'DE 3.5 MİLYON SURİYELİ BULUNUYOR

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye'de 3.5 milyon Suriyeli bulunuyor. Bu rakam 2014 yılında 1.5 milyon, 2015'te ise 2.5 milyondu.

Türkiye'de geçici koruma altındaki kayıtlı Suriyeli göçmen sayısı Ocak 2020'de 14 bin 34 kişi artmıştı. Türkiye'deki 3.5 milyon Suriyeli göçmenin 1 milyon 660 bin 581'i 0-18 yaş grubundaki çocuklardan oluşuyor. Kadınlar ve çocukları birlikte değerlendirince bu sayı 2 milyon 521 bin 416 kişiye ulaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde Suriye'den zorunlu göç ile ilgili konuşan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, Suriye'deki zorunlu göçün savaşın başından bu yana görülen en yüksek seviyede olduğunu söylemişti. Laerke, İdlib'de 2.8 milyon sivilin insani yardıma muhtaç durumda olduğunu belirtmiş ve çatışmaların şiddetlenmesi durumunda göç dalgasının büyüyebileceğini belirtmişti.