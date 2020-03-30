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Gelecek Partisi İl Başkanlığından Eylem Plan Teklifi

​​​​​​​Coronavirüs süreciyle ilgili farklı çözüm önerileri sunan Gelecek Partisi’nden İstanbul için yeni bir öneri daha geldi. Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin Sosyal Medya hesabından yaptığı açıklamada belediyelere bu süreçte yaptığı çalışmalar için teşekkür ederek, bu çalışmalara ek olarak yeni önerilerde bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Mart 2020 Pazartesi 15:12
Gelecek Partisi İl Başkanlığından Eylem Plan Teklifi
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İl Başkanı Şahin ; “Bu süreçte sorumlu bir muhalefet anlayışı ortaya koyuyoruz. Eksik gördüğümüz hususları tamamlamak amacıyla iyi niyetli çözüm önerileri sunuyoruz. Tek derdimiz ülkemizin bu zor süreci en az zararla atlatmasıdır, bunun için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız “açıklamasında bulunarak Belediyelerin yaptıkları çalışmalara ek olarak 9 maddelik Eylem Planı önerisini sosyal Medya hesabından kamuoyu ile paylaştı.

İşte Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın 9 maddelik Eylem Planı Önerisini sunduğu Paylaşımı:

İbb ve İlçe Belediyelerimize Corona virüs sürecinde vatandaşlarımız için yaptıkları çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bir taraftan doğru yapılan çalışmaları desteklerken, diğer taraftan bu çalışmalara ek olarak yeni önerilerimizi sunuyoruz.

1. Belediyelerin düzenli olarak almakta olduğu kira ve ecrimisil alacakları en az 3 ay süreyle dondurulmalı.

2. 30.06.2020 tarihine kadar olan İski ve İgdaş fatura ödemeleri İBB tarafından yıl sonuna kadar ertelenmeli.

3. Mali durumu kötü olan tüm vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardımda bulunulmalı.

4. Verilmekte olan tüm Kurs ve Eğitimler online olarak devam ettirilmeli.

5. Kiptaş’ın tüm projelerinde 30.06.2020’ye kadar olan Taksit Ödemeleri yıl sonuna kadar ertelenmeli.

6. Minik Dostlarımız sokak hayvanları, restaurantların kapatılmasından sonra artan yemeklere erişemedikleri için aç kalmaktadır. Parklara ve Minik Dostların bulundukları bölgelere mama ve su bırakılmalı.

7. Mayıs ayında ödenecek olan Emlak Vergisi faizsiz olarak yıl sonuna kadar ertelenmeli.

8. Tüm pazarlarda açık ürün bırakılmaması, tamamının 1’er 2’şer kiloluk poşetlerde paketlenerek satılması ve aşırı yoğunluğun bulunmaması için gerekli tedbirler alınmalı.

9. Önemli kararların acilen alınabilmesi için tedbir kurallarına riayet edilerek Belediye Meclisleri Olağanüstü toplantılar yapmalı.

Gelecek Partisi İl Başkanı İsa Mesih Şahin’in yaptığı paylaşım, vatandaşlar tarafından Sosyal Medyada kısa sürede büyük destek gördü.

Son Güncelleme: 30.03.2020 16:52
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