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Gazeteciler sağlıkları güvence altına alınmalı

TİNGADER Yönetim Kurulu’nca yapılar açıklamada, koronavirüsle ilgili haberleri kamuoyuna duyuran gazetecilerin sağlıklarının risk altında olduğu bildirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Mart 2020 Salı 12:17
Gazeteciler sağlıkları güvence altına alınmalı
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TİNGADER (Tüm İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği) Yönetim Kurulu’nca yapılan açıklamada, dünyayı sarsan koronavirüs (covid-19) salgınına ilişkin haberleri topluma duyurmaya çalışan gazetecilerin sağlıklarının risk altında olduğu belirtilerek, “Medya kuruluşlarının sorumluları bu konuda üzerlerine düşen görevi ihmal etmeden yerine getirmelidir” denildi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Müslüm Aktürk

İnsanların evlerine kapanmaları istendiği bir dönemde gazetecilerin sahada olduğu hatırlatılan açıklamada şöyle denildi:

“Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan oradan dünyaya yayılan koronavirüs (covid-19) yüzünden olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. Sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok ülkesinde salgının daha fazla yayılmaması için hükümetler, vatandaşlarına sokağa çıkmamayı tavsiye ediyor ve bazı ülkelerde ise yasaklanıyor. Türkiye’de de risk altında olan 65 yaş üzeri insanlarımıza sokağa çıkma yasağı getirilmiş, kamu kurumlarında ise bir kısım çalışanlar için evde mesai sistemi başlatılmıştır.

Herkesin evlerine kapanması istenen bir ortamda gazeteciler ise görevleri gereği yine sahada bulunmaktadır. Dolayısıyla gazetecilik, söz konuş virüs tehlikesine karşı riskli meslekler arasında yer almıştır.

Bunun için, medya sahiplerinin, yöneticilerinin sorumluluklarını yerine getirerek çalışan gazeteciler için tedbirleri alması gerekmektedir. Görevlerine giden gazetecilerin maske, dezenfektan ve eldiven gibi ihtiyaçları karşılanmalıdır.”

Açıklamanın sonunda, “Halkı bilgilendirme amacıyla her koşulda görevlerinin başında olan meslektaşlarımızın daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Allah yardımcıları olsun” ifade kullanıldı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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