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FuzulOto, “Araba Sevdası”nı Kadir Çöpdemir’le gerçeğe dönüştürüyor

Faizsiz, peşinatsız, kredisiz ödeme sistemiyle bugüne kadar 70 bin araç teslimatı gerçekleştiren FuzulOto’nun 2020 hedefi 25 bin araç teslimatı. Bu iddialı hedefin kampanya yüzü ise sevilen isim Kadir Çöpdemir oldu. 

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14 Şubat 2020 Cuma 12:43
FuzulOto, “Araba Sevdası”nı Kadir Çöpdemir’le gerçeğe dönüştürüyor
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Faizsiz, peşinatsız ve kredisiz sistemle tüketicilerin otomobil sahibi olmalarına olanak sağlayan FuzulOto, 2020’ye iddialı girdi. Sevilen isim Kadir Çöpdemir’in yer aldığı yeni reklam kampanyasının lansmanını gerçekleştiren şirket, 2020              ve2021hedeflerini de açıkladı.

28 yıldır Türkiye’de tüketicilerin en çok hayalini kurduğu iki anahtara ulaşmalarını sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirten FuzulOto Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, “Bu kapsamda Türkiye’nin en önemli oyuncuları arasındayız. Sıfır kilometre ya da ikinci el araç olması fark etmeksizin otomobil sahibi olmak isteyenleri, paylaşım ekonomisi temelli bir sistemle destekliyoruz. Bugüne kadar 70 bin aracın teslimini sağladık. Türkiye’de bu yıl 1 milyon araç satılacağını öngörüyoruz. Biz de FuzulOto olarak, yüzde 50 artışla, 25 bin adet araç teslim edeceğiz” dedi.

AB’yi yakalayan iki şehir: Muğla ve Burdur

Otomobil sahibi olmanın toplumun büyük bir kesimi için hayalden ibaret olduğuna dikkat çeken FuzulOto Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, ‘’Günümüzde en az ev sahibi olmak kadar önemli olan konulardan biri de araç sahibi olmak.  Bir aile için otomobil artık lüks olmaktan çıktı önemli ihtiyaçlar arasına girdi. Kredi faiz oranlarının artmasıyla birlikte özellikle alım gücü düşük aileler ve tasarruf yapmak isteyenler farklı arayışlara girmeye başladı. 1992’den bu yana FuzulOto ile faiz, peşinat, kredi derdi olmadan, Türkiye’de farklı bir yoldan da otomobil alınabileceğini ortaya koymak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. FuzulOto, otomobil sahibi olmak isteyen ancak, ödeme güçlüğü çeken veya banka faizine bulaşmak istemeyen bireylerin hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi amaçlıyor’’ dedi.

2019 Aralık rakamlarına göre Türkiye’de toplam araç satışının 490 bine ulaştığını ekleyen Akbal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen yıllara kıyasla sektörde yüzde 24’lük düşüş yaşandı. Ancak bu yılın çok daha olumlu geçeceğini, 1 milyon rakamının yeniden yakalanacağını öngörüyoruz. Ülkemizde 7 kişiden biri araç sahibi. Avrupa Birliği’nde ise iki kişiden birine araç düşüyor. Türkiye’de bunu yakalayan sadece iki şehir var; Muğla ve Burdur. Tunceli ve Hakkari ise araç sahibi oranında en düşük. Demek ki FuzulOto olarak bu yıl bu bölgelere de odaklanacağız.”

Yeni reklam yüzü Kadir Çöpdemir

İnsanı odağına koyan vizyonla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Akbal, ‘’Daha çok vatandaşımıza ulaşabilmek için şubeleşme faaliyetlerimizin yanında pazarlama ve iletişim çalışmalarına ağırlık verdik. Vatandaşımızın karşına yeni reklam yüzümüzle çıkıyoruz. Ülkemizin popüler ve sevilen isimlerinden biri olan Kadir Çöpdemir ile yeni reklam kampanyamızı tamamladık. Güzel bir iletişim ve etkileşim süreci yaşayacağımıza yürekten inanıyorum” diye ekledi.

Son Güncelleme: 14.02.2020 14:02
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