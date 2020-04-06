FuzulEV Bu Zor Günlerde Çınarlarımız İçin Gözyaşartan Bir Reklam Yayınladı …

İşte O Röportaj:

Sayın Eyüp Akbal FUZULEV olarak bugüne kadar yüzbinlerce kişiyi ev ve araç sahibi yaptınız, bir çok sosyal projede yer aldınız, son reklamınız olan “SorOna” ile çok duygusal bir çalışmaya imza atarak hepimize büyüklerimizi daha çok düşünmemizi sağladınız bu reklamın oluşma hikayesi nasıl doğdu ?

Sizin de bildiğiniz gibi Dünyayı etkileyen COVİD 19 Virüsü nedeni ile ülkemizde yaşayan 65 ve üstü yaştaki büyülerimiz için sokağa çıkma yasağı geldi.

İş ortamının getirdiği yoğunluk ve günlük maişet derdinden dolayı bir çok kişinin büyüklerinin halini hatırını soramadığını düşündüğümüz için bu süreçte herkes büyüklerini arayıp halini hatırını sorsun diye “SorOna” diye bir reklam çalışması yapıp yayınladık. Bu reklamımız çok beğenildi ve ses getirdi. Bu sayede on binlerce kişi büyüklerini aradığı için böyle bir çalışma yaptığımız için mutluyuz.

Peki yakın süreçte bile çok sayıda yeni şube açtınız COVİD 19’un getirdiği olumsuzluklardan yatırımlarınızı ertelemeyi düşünmediniz mi hiç ?

Biz ülkemize, Milletimize, devletimize güveniyoruz. Bu Virüs’ü ülkece elbette yenecek güçteyiz.

Devlet yöneticilerimizin uyarı ve isteklerine göre hareket edersek daha da erken bir sürede bu illeti ülkemizden def edeceğimize olan inancımız tamdır. Ülkemizde İşsizlik çok büyük bir sorun.

Açtığımız her şubede en az 8/10 kişiye isdihdam sağlıyoruz . Genç işsizliğe az da Biz bu konuda kendi çapımızda katkı yapmak adına yatırımlarımıza ara vermek yerine daha da çok yatırım yaparak elimizden geleni yapma kararı aldık. Şu an sağlık bakanlığımızın istek ve talepleri doğrultusunda çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlıklarına dikkat ederek dönüşümlü olarak şubelerimiz halkımızın hizmetine devam ediyor.

Kısa bir süre önce Zeytinburnu’nun en prestijli Caddesi olan 58 Bulvar’da çok şık ve güzel bir mekan açtınız neler söyleyeceksiniz ?

Evet bizler FuzulEV olarak şube açtığımız yerde en çok dikkat ettiğimiz konu şubemizin mümkün oldukça merkezi bir lokasyonda yer alması ve herkesin kolay ve rahat bir şekilde bize ulaşmasına dikkat ediyoruz.

Sizin de belirttiğiniz gibi Zeytinburnu şubemiz de ilçenin en çok bilinen ve en kalabalık caddesi olan 58 bulvarda kısa bir süre önce halkımızın hizmete açtık.

Zeytinburnu halkını da artık çok küçük birikimlerle ev sahibi yapmak istiyoruz. Şubemize gelirlerse çalışma arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olacaktır.

Sayın Akbal Son olarak neler söylemek istersiniz ?

“SorOna” reklam başlığı ile yayınladığımız tanıtım filmimiz sayesinde bir çok kişi büyüklerini arayarak halini hatırını sorduğu için güzel ve hayırlı bir işe aracılık ettiğimiz için mutluyuz.

Büyüklerimiz aldıkları terbiyeleri gereği şükür her şeyimiz var hiçbir şeye ihtiyacımız yok deseler de sizler onların neye ihtiyacı olduğunu bilirsiniz imkanınız var ise mutlaka maddi manevi katkı sunmaya çalışın derim.

Berat Gecemizin bütün İnsanlığın kurtuluşuna vesile olmasını dilerken, yaşanan Korona virüs salgınından dolayı tedavi gören bütün hastalarımıza ALLAH’ tan şifa hayatını kaybedenlere de rahmet, geride kalanlara da sabırlar dilerim.

FUZULEV İletişim Adresleri:

FuzulEv Genel Merkez Adres :

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Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)