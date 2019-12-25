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Fuzul Grup Geleceğin Türkiye’sini İnşa Ediyor

Türkiye’nin aydınlık yarınları için çalışmalarını sürdüren Fuzul Grup, Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle 32 derslikli TEM Avrasya projesinde bulunan lisenin temel atma törenini gerçekleştirdi.

Fuzul Grup Geleceğin Türkiye’sini İnşa Ediyor

Türkiye’nin aydınlık yarınları için çalışmalarını sürdüren Fuzul Grup, Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle 32 derslikli TEM Avrasya projesinde bulunan lisenin temel atma törenini gerçekleştirdi.

haber 2
haber 2
25 Aralık 2019 Çarşamba 12:53
Fuzul Grup Geleceğin Türkiye’sini İnşa Ediyor

Fuzul Grup’un TOKİ ile hasılat paylaşımı modeliyle gerçekleştirdiği TEM Avrasya projesinde bulunan Lisesi’nin temel atma töreni Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın katılımıyla gerçekleştirildi. Gaziosmanpaşa'nın TEM tarafında hayata geçirilen TEM Avrasya projesine tahsis edilen alanda temeli atılan okul, en son inşaat teknikleri ve modern mimari anlayışla inşa edilecek.

Törene TBMM İdare Amiri İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü Bülent Çelik, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş, Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Usta, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aydın, Gaziosmanpaşa Müftüsü Osman Şen ve Fuzul Grup yöneticileri katılım sağladı.

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal " Bugün bizler için çok anlamlı ve gurur verici bir gün. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha iyi koşullara sahip modern sınıflarda eğitim alabileceği, yeni bir bilim ve irfan yuvasına kavuşmaları için temel atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Fuzul Grup olarak her zaman geleceğimiz olan evlatlarımıza daha iyisini sunmak için çabaladık, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Bizler tüm çalışmalarımızda yetkin, yetenekli ve iyi eğitimli nesillerin geleceğimiz olduğu bilinciyle hareket ettik. Diğer bir tabirle; “Geleceğin Türkiye’sini inşa ediyoruz” derken sadece bina yapıp, gayrimenkul alanındaki faaliyetlerimizi kastetmedik. Önümüzdeki dönemde ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak birçok evladımızın burada yetişmesini temenni ediyorum. Bu temenni ile 2020 -2021 yılında eğitim ve öğretime başlayacak okulumuzun hayırlı olmasını diliyorum " şeklinde konuştu.

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