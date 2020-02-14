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Evli Çiftlere Mutluluk Eğitimi

Aile içerisindeki iletişim kopukluklarını gidermek, boşanmaların önüne geçilmesi, şuurlu bir aile yapısının oluşması amacıyla Bağcılar Belediyesi’nin desteğiyle verilen “Aile Okulu Mutluluk Yolu” eğitimini tamamlayan ve aralarında 37 çiftin de bulunduğu 105 kişiye başarı sertifikaları verildi. Eşler arasındaki aşktan ailedeki rol dağılımına kadar çok sayıda konuda 7 hafta kurs gören çiftlerin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

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14 Şubat 2020 Cuma 15:04
Evli Çiftlere Mutluluk Eğitimi
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bağcılar Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü tarafından “Aile toplumun kalesidir” düşüncesiyle eşler arasında iletişimi güçlendirmek, kopuklukları gidermek, sorunları çözmek, şuurlu, huzurlu bir aile oluşturmak amacıyla iki ay önce “Aile Okulu Mutluluk Yolu” eğitim projesi hayata geçirildi.

Erkek ve kadınların sorumlulukları hatırlatıldı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saim Ocak danışmanlığında gerçekleşen ve 7 hafta süren kursa aralarında 37 çiftin de bulunduğu 105 kişi iştirak etti. Uzmanlar, evlilik hayatı, aşk ile sevgi, ailede rol dağılımı, birlikte yaşama kültürü, gayri resmi evliliklerin kişisel ve toplumsal olumsuzlukları, sağlıklı aile, stres yönetimi, boşanma, velayet, şiddetin sonuçları başta olmak üzere 47 ayrı başlıkta eğitim verdi. İnteraktif olarak gerçekleşen derslerde kursiyerlere eşlerin birbirleriyle iyi iletişim kurmalarının hem diğer insanlara hem de kendi evlatlarına güzel bir örneklik teşkil edeceğini belirterek, erkek ve kadınların sorumlulukları da hatırlatıldı. Bireyler, öğrendiklerini hem kendi hayatlarında uyguladı hem de çevrelerindekilere de anlattı.

Birbirlerini alkışladılar 

Eğitimini tamamlayanlar için Bağcılar Belediyesi Hasan Nail Canat Bilgi Evi ve Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi. İlk ders günü kafalarında soru işareti yüzlerinde tedirginlik bulunan çiftlerin gözlerindeki mutluluk dikkat çekti. Eğitimci Serkan Ekmen’in sunumuyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Müftüsü Celal Büyük ve Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin, kursiyerlere sertifikalarını takdim etti. Mutluluk ve gurur tablosunun yaşandığı programın sonunda kursiyerler birbirlerini alkışlayarak büyük bir centilmenlik örneği de sergiledi.

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