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Ergani Belediyesi’nin yardımları geri çevrildi: Karar siyasi mi ?

HDP'li belediyenin depremzedeler için Elazığ'a gönderdiği yardım kamyonları şehre sokulmadı. Ergani Belediyesi Eş Başkanı Meryem Yıldız, "Bu karar tamamen siyasidir. Şu an yardım görülen bölgelere gidiyor, biz daha kırsal bölgelere yardımın gitmediğini ve oralara yardım götürmek için çabalıyoruz" dedi

Ergani Belediyesi’nin yardımları geri çevrildi: Karar siyasi mi ?

HDP'li belediyenin depremzedeler için Elazığ'a gönderdiği yardım kamyonları şehre sokulmadı. Ergani Belediyesi Eş Başkanı Meryem Yıldız, "Bu karar tamamen siyasidir. Şu an yardım görülen bölgelere gidiyor, biz daha kırsal bölgelere yardımın gitmediğini ve oralara yardım götürmek için çabalıyoruz" dedi

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Ocak 2020 Pazartesi 10:07
Ergani Belediyesi’nin yardımları geri çevrildi: Karar siyasi mi ?
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İstanbul Times Gazetesi olarak 27.01.2020 Saat10.07 de Diyarbakır Ergani Eş Beleidye Başkanı Meryem Yıldız ile yaptığımız telefon görüşmesinde Elazığ'ın Sivrive ilçesine en yakın ilçe olması nedeni ile 2 kamyon yardım malzemesi getiren Ergani Belediye araçları Elazığ Valiliği kararı gereği geri gönderildiğini ifde ederek biz getirdğimiz ürünleri alıp ister Kızılay isterse AFAD'a verin onlar dağıtsın.Gıda Maddeleri için sıkıntı varsa bari diğer temel ğrünleri alınız dememize rağmen hiç bir şey alamayız denilerek araçlarımız tekrar  Ergani'ye gönderilmiştir şeklinde açıklamada bulundu...

Birgün Gazetesinin haberini aynen yayınlıyoruz.

BİRGÜN  -GÖKAY BAŞCAN

Elazığ Valiliği, HDP’li Diyarbakır Ergani Belediyesi'nin depremzedelere gönderdiği iki kamyon yardım malzemesinin kente girişine izin vermeyerek geri gönderdi. Konuya ilişkin BirGün’e konuşan Ergani Belediyesi Eş Başkanı Meryem Yıldız, kararın siyasi olduğunu belirtti.

Yardım için toplanan iki kamyon dolusu gıda, çocuk bezi, ısıtıcı ve battaniye gibi ürünlerle kendisinin de Elazığ’a giden Yıldız, il sınırında durdurularak yardımlarını ulaştıramadıklarını belirtti. Çevirmede kendilerine AFAD ve Kızılay dışında hiçbir yardımın halk sağlığı dolayısıyla kente alınmadığını belirten Yıldız “Yardımlarımızı gerekirse AFAD ve Kızılay’a vereceğimizi söyledik. Gıdaların son kullanma tarihlerine bakalım, kontrollerini yapalım dedik, kabul etmediler. Gıdayı bir yere kadar kabul etmemiz mümkün ancak battaniye kadın ve çocuklar için gereken şeyler, ısıtıcılar ve battaniyeler vardı. Bunları almamaları mümkün değil. Bu karar tamamen siyasidir. Şu an yardım görülen bölgelere gidiyor, biz daha kırsal bölgelere yardımın gitmediğini ve oralara yardım götürmek için çabalıyoruz. Yardımlarımızı yapamadan Ergani’ye dönmek zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

HDP'DEN AÇIKLAMA

HDP konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Partimizin topladığı battaniye, çadır ve kuru gıda kolileri İçişleri Bakanı’nın talimatıyla depremzedelere ulaştırılamamaktadır. Böyle zamanlarda küçük siyasi hesaplarla, iktidar oyunlarıyla yardımların ulaşmasını engellemenin hiç bir açıklaması olamaz" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Elazığ’da meydana gelen deprem vicdan sahibi tüm yurttaşların aynı duyguda birleşmesini sağladı. Milyonlar, hayatlarını kaybedenlerin acılarını fark gözetmeksizin yüreğinde hissediyor.

Depremin hemen ardından başlayan ve giderek büyüyen dayanışma adımları ise iktidar tarafından açıkça engellenmektedir. Daha depremin ilk enkazı yerinden kalkmadan vatandaşlara tehditler savuran İçişleri Bakanı, şimdi de yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını engellemektedir. Yardımların depremzedelere ulaşmaması yönünde hem canlı yayında açıklama yapmış, hem de bölgedeki idari birimlere talimat vermiştir.

Talimatı hemen uygulamaya koyan Valilik, köyleri arayarak hükümet bağlantılı olmayan yardımların alınmamasını emretmiştir.

Partimizin, belediyelerimizin, il ve ilçe örgütlerimizin topladığı battaniye, çadır, kuru gıda gibi yardımların bulunduğu araçların yolu Emniyet güçlerince kesilmekte, kamyonlar geri gönderilmektedir. Şu saat itibariyle partimizin topladığı battaniye, çadır ve kuru gıda kolileri İçişleri Bakanı’nın talimatı sebebiyle depremzedelere ulaştırılamamaktadır.

Bölgedeki yurttaşlar ise 2 gündür bölgede inceleme yapan heyetlerimize, yardım dağıtımının AKP il ve ilçe başkanlarının kontrolünde olduğunu, bu konuda tarafgir davranıldığını söylemektedir. Heyetlerimiz yardım ulaşmayan onlarca köy, binlerce insan olduğunu tespit etmiştir.

Bu tür doğal afetlerin ardından, hele de kış koşulları hüküm sürüyorsa, yardımların hızla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hayati önem arz etmektedir. Yardımlar acilen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmalıdır. Bu konunun önemi geçmiş deprem tecrübeleriyle de ortadadır.

Bizler halkımızın emekleriyle ve dayanışma duygularıyla topladığı yardımları ihtiyaç sahiplerine, “bir elin verdiğini diğer el görmez” ilkesiyle dağıtıyoruz.

İktidar, engelleme uygulamalarına son vermelidir. Acılar hepimizin acılarıdır. Böyle zamanlarda küçük siyasi hesaplarla, dar bakışlı iktidar oyunlarıyla zor durumda olan insanlara yardımların ulaşmasını engellemenin insani hiç bir açıklaması yoktur ve olamaz.

Deprem öncesi gerekli tedbirleri almak yerine her karar ve adımıyla öngörüsüz davranan iktidar, deprem sonrasında da insani yardımlara müdahale ederek, siyasi hesaplarını halkın can ve mal güvenliğinin, ihtiyaçlarının önünde tutmaktadır.(BİRGÜN GAZETESİ)

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