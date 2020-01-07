En Uzun Menzilli Havalı Tüfek Modelleri

En uzun menzilli havalı tüfekler modelleri, havalı tüfekler ile ilgilenen ve tüfekler ile çeşitli hobiler gerçekleştiren kişilerin en sık tercih ettiği tüfek modelleri arasında yer almaktadır. Peki, havalı tüfek nedir? Menzil nedir? Gelin bu sorulara cevap verdikten sonra en uzun menzilli havalı tüfek modellerini inceleyelim.

Havalı Tüfek Nedir?

Havalı tüfekler, kişilerin çeşitli hobilerde kullandığı tüfeklerdir. Sıkıştırılmış hava yardımı ile saçma atan bir tüfek çeşidi olan havalı tüfekler diğer tüfek çeşitlerine göre çok daha az tehlikeli olmasına rağmen yanlış kullanılması durumunda çeşitli problemlere neden olabilmektedir.

Avlanmak, insanların günümüzde en sık gerçekleştirdiği hobiler arasında yer almaktadır. İnsanlar bazen karınlarını doyurabilmek bazen ise avladıkları etleri başka kişilere verebilmek için avlanabilmektedir. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte avlanmada havalı tüfekler kullanılabilir hale gelmiş ve havalı tüfekler gibi teknolojik ürünler kullanılmaya başlanmıştır. Havalı tüfekler ile gerçek mermi atışı yapılmamaktadır. Bunun aksine saçma adı verilen mermilerden çok daha az zararları bulunan mermiler kullanılabilmektedir. Saçmalar tüfekten çıktıktan sonra sağa sola dağılma özelliğine sahiptir. Bu sayede saçmaların isabet oranının da arttığını ifade edebilmek mümkündür. Havalı tüfeklerin diğer tüfeklere göre en önemli özelliği ve farkı ise sahip olmak için herhangi bir şekilde belge ve ruhsata gerek olmamasıdır. Bu doğrultuda kişiler istedikleri süre boyunca havalı tüfeklere sahip olabilir ve üzerlerine taşıyabilirler.

Havalı Tüfek Menzil Nedir?

Menzil, bir merminin ulaşabileceği uzaklık olarak ifade edilebilmektedir. Havalı tüfekler ile ilgili en önemli konulardan bir tanesi olan menzil, havalı tüfekler ile ilgilenen kişilerin en çok dikkat ettiği konular arasında yer almaktadır. Ülkemizde 3 farklı kalibreye sahip havalı tüfek saçması bulunmaktadır. Söz konusu saçmalar havalı tüfek mermisi ve pellet olarak da ifade edilebilmektedir. 4.5 mm, 5.5 mm ve 6.35 mm şeklinde bulunan havalı tüfek mermeleri de havalı tüfek menzilini etkileyen en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda kişiler en uzun menzilli havalı tüfeklere sahip olmak için mermilerin bu noktalarına dikkat etmelidir.

Kampseti.com’da Sunulan En Uzun Menzilli Havalı Tüfek Modelleri

Kampseti.com kurulduğu günden beri müşterilerine en kaliteli ürünleri ulaştırmaktadır. Bu doğrultuda kampseti.com’da sunulan en uzun menzilli havalı tüfek modellerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

Kral Puncher Mega Ahşap Pcp Havalı Tüfek

Hatsan Mod 125 Snıper Havalı Tüfek

Hatsan BT65 SB LW PCP Havalı Tüfek

Hatsan Hercules BULLY LW QE Desert PCP Havalı Tüfek

Kral PuncherBigmac Ahşap Havalı Tüfek

Kral N-15 Havalı Tüfek

Kral N-11 Skull Havalı Tüfek

Kral N-08 Arboreal Havalı Tüfek

WaltherLever Action Cal 4,5 mm

Yukarıda kampseti.com’da sunulan çeşitli havalı tüfekler listelenmiştir. Sizinde havalı tüfeklere ihtiyacınız varsa kampseti.com’u ziyaret edebilirsiniz.