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En Fazla Başvuru Ulaşımla İlgili

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, 2020 yılı Ocak ayında, İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvuruları değerlendirdi

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04 Mart 2020 Çarşamba 11:28
En Fazla Başvuru Ulaşımla İlgili
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 İlk kez bülten haline getirilen başvurular, bundan sonra her ay düzenli olarak açıklanacak. Yapılan 900 bin 189 başvuruda ulaşımla ilgili şikâyetler ilk sırada yer aldı.

Başvuru dönemi, başvuru tipi, başvurulan ilçe ve cinsiyet kırılımları üzerinden incelenen başvurular, 931 alt konuda analiz edilerek bülten haline getirildi. İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvurular, bundan sonra her ay yayınlanacak bültenle kamuoyuna açıklanacak.

Ocak ayında 900 bin 189 başvuru yapıldı

İBB Beyaz Masa’ya ocak ayı boyunca, bilgi istemi, talep ve şikâyetlerden oluşan toplam 900 bin 189 başvuru yapıldı. Bunların yüzde 11’i şikâyet, yüzde 22,1’i talep ve yüzde 66,9’u ise bilgi istemi şeklinde gerçekleşti.

Başvuruların yüzde 19,1’i İGDAŞ, yüzde 22,9’u İSKİ ve yüzde 57,9’u ise diğer hizmet alanlarına ilişkin oldu.

Ulaşımla ilgili şikâyetler ilk sırada

84 bin 154 şikâyetin, 7 bin 821’i İGDAŞ, 7 bin 10’u İSKİ için yapıldı.

Şikâyetlerin, yüzde 73,3’ü ulaşım, yüzde 11,6’sı kent ve toplum düzeni ile ilgili iken; İSKİ ve İGDAŞ’la birlikte değerlendirildiğinde şikâyetler içinde ulaşımın toplam payı yüzde 62,3 oldu.

Bilgi isteminde ulaşım, talep başlığında ise sosyal destek hizmetleri ilk sırada yer aldı.

Şikâyetlerde öne çıkan alt başlıklar “otobüs gelmemesi”“kaba davranış” ve “durak/güzergâh ihlali” iken; bilgi isteminde, “anlık otobüs bilgisi”“İstanbulkart Gıda” ve “İstanbul Halk Süt”; talep başvurularında ise “randevu talebi”“İstanbul Halk Süt” ve “toplu taşıma seferlerinin arttırılması” şeklinde sıralandı.

Ulaşımla ilgili şikâyetlerde listenin başında yer alan ilçeler Kadıköy (yüzde 7,62), Fatih (yüzde 6,70), Şişli (yüzde4,71) ve Bahçelievler (yüzde 4,65).

Kent ve toplum düzenine ilişkin şikâyetlerde ise Fatih (yüzde 8,03), Bahçelievler (yüzde 6,01), Kadıköy (yüzde 5,58), Küçükçekmece (yüzde 5,23) ilçeleri sıralamada öne çıktı.

En çok şikâyet, Kadıköy ve Fatih ilçelerine

Toplam şikâyetlerin ilçe dağılımına bakıldığında Kadıköy ve Fatih’in yüksek paya sahip olduğu görüldü; bunların yüzde 6,50’si Kadıköy, yüzde 6,48’i Fatih’le ilgiliydi.

Bilgi ve talep başvurularında Esenyurt ilk sırada

Bilgi isteminde yüzde 6,18 Esenyurt, yüzde 5,42 ile Fatih; talep başvurularında ise yüzde 5,62 Esenyurt ve yüzde 4,98 ile Küçükçekmece ilk sıralarda yer aldı.

Başvuruların yüzde 54’ü erkekler, yüzde 46’sı kadınlar tarafından gerçekleştirildi.

Şikâyet ve bilgi isteminde ulaşımla ilgili konular hem kadınlarda hem de erkeklerde ilk sırada geldi. Talep konusunda ise erkekler ulaşım; kadınlar sosyal destek hizmetleri üzerinde taleplerini iletti.

Erkekler ve kadınlarda otobüs gelmemesi, kaba davranış ve durak/güzergâh ihlali başlıca şikâyet konularını oluşturdu.

Bilgi isteminde erkekler anlık otobüs bilgisi, şoför kartı ve İstanbulkart Gıda; kadınlar ise anlık otobüs bilgisi, İstanbulkart Gıda ve İstanbul Halk Süt ile ilgili hususlarda başvuru yaptı.

Öte yandan erkekler toplu taşıma seferlerinin arttırılması ve sokakta kalan vatandaşlar için talepte bulunurken; kadınlar ise randevu talebi, İstanbul Halk Süt ve İstanbulkart Gıda hususlarında taleplerini iletti.

İGDAŞ’ta Eyüpsultan; İSKİ’de Küçükçekmece

İGDAŞ ile ilgili şikâyetlerin ilçe dağılımında, Eyüpsultan, Esenyurt ve Arnavutköy ilk sıralarda yer aldı. İSKİ ile ilgili şikâyetlerde ise Küçükçekmece, Fatih ve Esenyurt öne çıktı.

İGDAŞ’ta en fazla şikâyet sayaç ve faturaya yönelik iken; İSKİ ile ilgili şikâyetlerde asfalt bakım onarım ve su arıza.

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