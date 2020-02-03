banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
119243
ALTIN
302.417
DOLAR
5.9809
STERLİN
7.7897
EURO
6.6145
Avrasya Hastanesi Kalp Konseyi Önemli Konulara Değiniyor…
Son Dakika
Avrasya Hastanesi Kalp Konseyi Önemli...
TÜSAD’dan 4 Şubat Dünya Kanser Günü Açıklaması
TÜSAD’dan 4 Şubat Dünya Kanser...
İranlı Edebiyatçı Yazar Shahzadeh N. İgual ‘den İlginç Türkiye ve Atatürk Yorumu
Son Dakika
İranlı Edebiyatçı Yazar Shahzadeh N....
Siyonist Finosu TRUMP Kudüsü İsrail’e verdim dedi
Son Dakika
Siyonist Finosu TRUMP Kudüsü İsrail’e...

Elazığ Depreminde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Maltepe Belediye Meclisi, şubat ayının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Elazığ’da meydana gelen ve çok sayıda insanın ölümüyle sonuçlanan depremde hayatını kaybedenler, Belediye Meclisi’nde anıldı.

Elazığ Depreminde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Maltepe Belediye Meclisi, şubat ayının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Elazığ’da meydana gelen ve çok sayıda insanın ölümüyle sonuçlanan depremde hayatını kaybedenler, Belediye Meclisi’nde anıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Şubat 2020 Pazartesi 16:44
Elazığ Depreminde Hayatını Kaybedenler Anıldı
banner171

Maltepe Belediyesi Meclisi, şubat ayının ilk toplantısını yaptı. Belediye Başkanvekili Yusuf Koçhan’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gruplar adına söz alan partilerin grup başkanları ve meclis üyeleri, Elazığ’da meydana gelen depremde hayatlarını kaybeden vatandaşları andı. Ocak ayında hayatını kaybeden Uğur Mumcu, Gaffar Okan ve Barış Manço’nun anıldığı mecliste, Abdi İpekçi de unutulmadı.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Meclis üyeleri, Avrupa Parlamentosu’ndaki konuşması sırasında Türk bayrağı yırtan Yunan vekil Ioannis Lagos’a da tepki gösterdi. Mecliste soru önergelerinin ardından, gündemde yer alan 11 maddelik teklifin komisyonlarda görüşülmesine karar verildi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eksi 60 ila Artı 75 Derece Sıcaklıklar Arasında Kesintisiz Çalışan Güvenlik Çözümleri
Eksi 60 ila Artı 75 Derece Sıcaklıklar Arasında Kesintisiz Çalışan Güvenlik Çözümleri
Hayatının Işığına PANASONIC'ten Özel Tasarım
Hayatının Işığına PANASONIC'ten Özel Tasarım
Türk halkının yarısı günde 1-3 saatini sosyal medya ve oyunla geçiriyor
Türk halkının yarısı günde 1-3 saatini sosyal medya ve oyunla geçiriyor
Kurum Ve Şirketlere Özel Etkinlikler
Kurum Ve Şirketlere Özel Etkinlikler
Ergani Belediyesi’nin yardımları geri çevrildi: Karar siyasi mi ?
Ergani Belediyesi’nin yardımları geri çevrildi: Karar siyasi mi ?

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169