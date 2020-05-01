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DİSK'ten Gözaltılar İçin Açıklama Geldi

DİSK Yönetim Kurulu adına DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan'ın hukuksuz olarak gözaltına alınan yöneticilerimizle ilgili açıklaması: Zorbalar kalmaz, gider!

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Mayıs 2020 Cuma 13:21
DİSK'ten Gözaltılar İçin Açıklama Geldi
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  • Çarklar dönecek diye yüzbinlerce işçiyi ölümüne çalıştıranlar, her iş kolundan işçi temsilcilerini gözaltına aldı!
  • 1 Mayıs Taksim mücadelesi hükümetin ikiyüzlü politikalarını bir kez daha açığa çıkardı.
  • Hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan Genel Başkanımız, Genel Sekreterimiz, YK ve GYK üyesi arkadaşlarımız, sendika başkanlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.

meğiyle geçinen, milyonlarca yoksul işçi ve emekçi kitleleri bir yandan sağlıksız koşullarda ölümüne çalışmaya zorlanarak yaşam hakları ellerinden alınıyor, yoğun işten çıkarmalar ve ücretsiz izin uygulamalarıyla sermayenin salgını fırsata çevirmesine çanak tutuluyor, diğer yandan da sosyal yardımlara erişimleri kısıtlanarak sosyal cinayetlere kurban ediliyor.

nsanlıktan zerre kadar nasibini almayan yöneticiler halkın gözünün içine baka baka salgına karşı önlem aldıkları yalanını utanmadan söyleyip, çıkardıkları yasakçı yasalarla emeğin ellerini kollarını bağlayarak sermayeye çanak tutarken; pandemi koşullarında çalışması zorunlu olmayan işkollarında dahi, sokağa çıkma yasağına rağmen işçileri fabrikalara doldurarak işçi ölümlerine göz yumuyor.

ütün bunlara karşı sessiz kalamazdık! İşçi sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs'ta işçi sınıfının sesini duyulur, yaşadığı çileyi görünür hale getirmek istedik. Emekçilerin yaşadığı sorunları ve taleplerini Taksim 1 Mayıs Alanı'nda haykırmak için görüşmelere başladık.

alilikle ve İçişleri Bakanlığı'yla yaptığımız görüşmelerde, Hükümetin yasakçı tutumu ve kendilerinin belirlediği bir "gösteride” yer almamızı zorlayan dayatmaları devam etti. Ne bizi sokmaya çalıştıkları kaba sığardık ne de dayatmalarını kabul ederdik. Etmedik.

unu bir kez daha söyleyelim ki 1 Mayıs yasak tanımaz! Tarihin hiçbir döneminde 1 Mayıs'lar yasaklanamadığı gibi, "çarklar dönecek” anlayışının işçi sınıfını salgına karşı korumasız hale getirdiği, binlerce-milyonlarca işçinin işini kaybettiği, işverenlere sınırsız ücretsiz izin olanağı verilirken işçilerin günlük 39 Lira, aylık 1177 Lira gibi bir sefalet ücretine mahkum edildiği bir süreçte ise 1 Mayıs asla yasaklanamaz!

asaklarını tanımadığımızı, 1 Mayıs sabahı Genel Merkez binamızdan Taksim 1 Mayıs Alanı'na yürüyüp çelenk bırakacağımızı açıkladık.

andemi gerekçesiyle 1 Mayıs'ın önüne yasaklamalar getirenler,

Salgın boyunca yaptıkları sosyal cinayetlere karşı sessiz kalmamızı isteyenler,

Bize dayattıkları göstermelik seçeneklere ve yasaklarına boyun eğmediğimizi, asla eğmeyeceğimizi gördüklerinde yaptıkları şey iki yüzlülüklerini sergilemek oldu.

arklar dönecek diye yüzbinlerce işçiyi ölümüne çalıştıranlar, içlerinde Genel Başkanımız Arzu Çerkezoğlu, Genel Sekreterimiz Adnan Serdaroğlu, YK Üyemiz Seyit Aslan'ı, sendika başkanlarımızı, sendika GYK üyesi arkadaşlarımızı, yani her iş kolundan işçi temsilcilerimizi gözaltına aldı!

oruyoruz: İşçi temsilcilerinin yürümesi mi kamu düzenini bozmaktadır yoksa haksız, hukuksuz ve adaletsiz bir şekilde, salgına rağmen binlerce işçiyi riskli ortamlarda çalışmaya zorlamak mı?

ukuksuzluğu yasa haline getirenlere sesleniyoruz: Yüzbinlerce işçiyi ölüm koşullarında çalışmaya zorlayarak insanlık suçu işlemeyin! Gözaltına alınan tüm yönetici ve temsilcilerimizi derhal serbest bırakın.

Tüm işçi sınıfını ve halkımızı bugün saat 21:00'de balkonlara, pencerelere çıkarak 1 Mayıs'ı kutlamaya çağırıyoruz.

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