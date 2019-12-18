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Dilek İmamoğlu’ndan Kadın Şoförlere Destek

Dilek İmamoğlu, İETT’nin ilk kadın şoför adaylarına destek ziyaretinde bulundu. İETT Kağıthane Garajı’nda gerçekleşen ziyarette İmamoğlu, ‘Kadına göre iş değil, işe göre insan’ vurgusunu yaptı. İmamoğlu'na kadın şoförlerden ilgi oldukça yoğundu.

Dilek İmamoğlu’ndan Kadın Şoförlere Destek

Dilek İmamoğlu, İETT’nin ilk kadın şoför adaylarına destek ziyaretinde bulundu. İETT Kağıthane Garajı’nda gerçekleşen ziyarette İmamoğlu, ‘Kadına göre iş değil, işe göre insan’ vurgusunu yaptı. İmamoğlu'na kadın şoförlerden ilgi oldukça yoğundu.

haber 2
haber 2
18 Aralık 2019 Çarşamba 11:27
Dilek İmamoğlu’ndan Kadın Şoförlere Destek

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamı ilkelerini benimseyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarihinde ilk kez İETT’ye kadın şoför alımı ilanına çıktı. Ön değerlendirmelerin ardından eğitim almaya hak kazanan 9 kadın şoför, 3 Aralık’tan bu yana devam eden sınıf içi eğitimlerinin sonuna geldi.

Kadın şoförler, son aşama olan ‘Uygulamalı Hat Eğitim’lerinin ilk gününde,karşılarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nu görünce mutluluklarını gizleyemediler.

KADINA GÖRE İŞ DEĞİL, İŞE GÖRE İNSAN DÖNEMİ

İETT Genel Müdürü Alper Kolukısa’nın karşıladığı Dilek İmamoğlu'na, öncelikle eğitimler hakkında genel bilgi verildi.

Ardından, adaylarla birlikte önce simülasyon aracına daha sonra gerçek araçla test sürüşüne katılan İmamoğlu, “Kadınların, hayatın her alanında çok başarılı olacağına yürekten inandığını belirterek şöyle konuştu:

“İETT tarihinde ilk defa böyle bir olayın gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından çok önemli bir adım. Bunun devamı gelecek. Üstelik, artarak devam edecek. Biz hayatın içerisinde ‘kadına uygun iş’ dönemini bitirmek istiyoruz. Kadınlara uygun iş değil, işe uygun insan prensibini benimsiyoruz. Görülüyor ki kadınlar her işi başarıyla gerçekleştiriyor. Çünkü kadınlar, anneliği yapıyor. Kadınlarla beraber her şey daha güzle olacak.”

Test sürüşünün ardından, kadın şoförlerle bir araya gelen İmamoğlu, her kadının mesleğe başlangıç hikayesini büyük bir ilgiyle dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbette zaman zaman gülüşmeler yaşandı.

‘OTOBÜSÜN SESİNE AŞIK OLDUM’

Dilek İmamoğu’nun destek ziyaretiyle mutlulukları gözlerinden okunan kadın şoförler, meslek seçim hikayelerini büyük bir heyecanla anlattılar.

Otobüs şoförlüğünün çocukluk hayali olduğunu ifade eden Ayşin Bağlı, otobüslerin sesine aşık olduğunu dile getirdi. Bağlı, kadınların yapamayacağı hiçbir şey olmadığını ifade ederek, “Otobüs koltuğuna ilk oturduğumda kendimi 40 yıllık şoför gibi hissettim” dedi.

Tam bir İstanbul aşığı olan Hacer Uzun ise 2005 yılında ehliyetini E sınıfı aldığını ve o günden beridir tek hayalinin otobüs şoförlüğü olduğunu dile getirdi. Uzun, eğitimlerin büyük bir titizlikle verildiğini belirterek şunları kaydetti:

“Eğitimlerde adeta iğne deliğinden geçiriliyoruz. Biz, en zoru otobüsü kullanmak zannediyorduk. Aldığımız eğitimlerin sonunda öğrendik ki, en kolayı otobüsü kullanmakmış.”

Kadın şoförlerden dikkat çeken isimlerden biri de Ayşe Kurt. 20 yıl önce Romanya’dan Türkiye’ye, sadece 1 yıllığına çalışmak için geldiğini ancak ülkemizi sevdiği için geri dönemediğini ifade eden Kurt şunları dedi:

“SÖZ VERİYORUM ÇOK BAŞARILI OLACAĞIZ”

“Romanya’da kamyon şoförüydüm. Burada otobüs ehliyeti aldıktan sonra iş aradım. 5 seneden beridir aktif olarak Otobüs A.Ş.’ de çalışıyorum. Sayın İmamoğlu’na bu fırsatı bize verdiği için çok teşekkür ediyorum. Size söz veriyorum çok başarılı olacağız.

Kadın şoförler, çocukluk hayallerini gerçekleştirebilme imkanı sunan Başkan İmamoğlu’na teşekkürlerini dile getirdiler.

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