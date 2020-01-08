Devlet Tiyatrolarında Kıyım

Karabat, pek çok çalışan hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı ve hatta adli makamlara intikal etmiş bir şikâyet dahi olmamasına rağmen iş akitlerinin sonlandırılmasının adalet mekanizmasını yok etmek anlamına geldiğine işaret etti.

KURUMSAL HAFIZA YOK EDİLİYOR

Türkiye’de kurumsal hafızanın ve sürekliliğin AKP’nin uygulamalarıyla zaafa uğratıldığını aktaran Karabat, “Keyfi uygulamalarla Cumhuriyet’le yaşıt kurumlarımızın felce uğratılıyor. İş barışı ve çalışma ortamına büyük zarar veriliyor. Misafir sanatçı ve süreli sözleşmeli çalışan personelin önemli bir bölümünün keyfi bir şekilde işten çıkarılması kurumlarımıza da büyük zarar veriyor.” dedi.

“HİÇBİRİMİZ ÖZGÜR DEĞİLİZ”

Açıklamasının devamında “Ülkede sanat kurumları kapatılıyorsa, sanatçılar işsiz kalıyorsa, tiyatro oyunları yasaklanıyorsa, sansür her alanda yaygınlaşıyorsa o ülkede çağdaşlaşmadan, demokrasi ve kalkınmadan söz edemeyiz.” diyen Karabat, “Sanatçısı özgür olmayan, sanatçısı kendini güvende hissetmeyen bir ülkede hiçbir yurttaş da özgür değildir.” dedi.

Sanat kurumlarında yapılan bu haksızlıklara bir an önce son verilmesi çağrısı yapan Karabat’ın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlanmasını istediği sorular şöyle:

1. Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatrolarında kadrolu/misafir/sözleşmeli kaç çalışan vardır?

2. Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Müdürlüğü ile Güzel Sanatlar Müdürlüğü son kadro alımı sınavını ne zaman açmıştır? Yeni bir sınav açılması konusunda herhangi bir planlama söz konusu mudur?

3. Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Müdürlüğü ile Güzel Sanatlar Müdürlüğü’nün kurumsal devamlılığı açısından tam kadro elzemdir Ancak bu sitem yerine neden 4-b pozisyonu tercih edilmektedir?

4. Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Müdürlüğü ile Güzel Sanatlar Müdürlüğü kurumlarının açıklamalarında yeni kadroya alınan sözleşmelilerin “özlük haklarına kavuştuğu” belirtildiği halde 4-b maddesine istinaden çalışan personelin “özlük hakları” açısından sıkıntılar yaşadığı bilinmektedir. Bakanlık bu sıkıntıları gidermek yönünde herhangi bir çalışma yapmakta mıdır? Özlük haklarının tesisi konusunda herhangi bir adım atılmış mıdır?

5. Sanatçının işinden olması aynı zamanda icra edilecek eserlerin de sergilenmesinde eksiklik yaratmayacak mıdır? Bu açıkça sanata müdahale değil midir?

6. 2019 yılında eksik sanatçı kadrosuyla oynanan kaç oyun vardır?

7. Sanat kurumlarında sözleşmeli çalışmaya son vermeyi düşünüyor musunuz?

8. Sanatçısı işsiz kalan ya da sürekli işsizlik tehdidi altında çalışılan bir ülkede demokrasi ve özgürlüklerden söz edilebilir mi?