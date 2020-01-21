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Demir Ailesinin Acı Günü

Mardin Omer-Ka Aşiretinden, Zeytinburnu’muzun başarılı iş adamlarından Omer-Ka Derneğinin Başkan Yardımcısı Demfur Kürkün sahibi Nail Demir Kardeşimiz üç yıl arayla İkinci evlat acısıyla sarsıldı.

Demir Ailesinin Acı Günü

Mardin Omer-Ka Aşiretinden, Zeytinburnu’muzun başarılı iş adamlarından Omer-Ka Derneğinin Başkan Yardımcısı Demfur Kürkün sahibi Nail Demir Kardeşimiz üç yıl arayla İkinci evlat acısıyla sarsıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Ocak 2020 Salı 16:46
Demir Ailesinin Acı Günü

Zeytinburnu’nun sevilen işadamlarından Nail Demir’in Üç yaşındaki oğlu Ahmet Baran öğlen saatlerinde Yeşiltepe Mahallesinde ikamet etikleri Apartmanın 3.Katından talihsiz bir şekilde düşerek hayatın kaybetti.

Demir Ailesi Üç yıl önce de 16 Yaşındaki Büyük Oğullarını tahlisiz bir kaza sonucu kaybetmişlerdi. Bu kez en küçük çocuklarını talihsiz bir kaza sonucu kaybeden aile Üç Yıl arayla ikinci kez evlat acısını yaşadı.

Adli Tıp Morgundan alınan Ahmet Baran’nın minik naaşı Zeytinburnu Gasilhanesine getirildi. Gasihanedeki işlemlerin ardından Ahmet Baran’ın cenazesi Taş camiine getirildi. Cenazede adete izdiham yaşandı. Caminin avlusu ve dışın hınca hınç doldu. Kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları sel oldu.

Annesi ve babasının son kez 3 yaşındaki evlatlarına sarılmaları cenazeye katılan herkesi gözyaşına boğdu. Aile Üç yıl önce kaybettikleri büyük çocuklarını Mardin’de toprağa vermişlerdi. Ahmet Baran’ında önce Mardin’e götürüleceği söylenmişti. Anne oğlunun Mardin’de değil Zeytinburnu’nda defin edilmesini istedi.

Cenaze namazının ardından Melek Ahmet Baran Kozlu Mezarlığında toprağa verildi.İstanbul Times Yayın Grubu Demir Ailesine, Nail Demir’e,annesi hanımefendiye ve tüm akrabalarına Allah’tan sabır diliyoruz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 21.01.2020 16:51
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