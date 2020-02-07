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Çin İstanbul Başkonsolosu Wei’den İmamoğlu’na “Corona” Ziyareti

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Saraçhane’deki makam odasında ziyaret etti. Wei, İmamoğlu’na, Çin’i ve dünyayı sarsan “Corona virüsü” salgınıyla ilgili bilgi verdi ve bugüne kadar verdikleri destek için teşekkür etti.

Çin İstanbul Başkonsolosu Wei’den İmamoğlu’na “Corona” Ziyareti

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Saraçhane’deki makam odasında ziyaret etti. Wei, İmamoğlu’na, Çin’i ve dünyayı sarsan “Corona virüsü” salgınıyla ilgili bilgi verdi ve bugüne kadar verdikleri destek için teşekkür etti.

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07 Şubat 2020 Cuma 09:52
Çin İstanbul Başkonsolosu Wei’den İmamoğlu’na “Corona” Ziyareti
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei’yi Saraçhane’deki makam odasında ağırlayan İmamoğlu, Sabiha Gökçen Havaalanı’nda yaşanan uçak kazasında yaralanan 4 Çin vatandaşıyla da dün akşam gerçekleştirdiği hastane ziyaretlerinde bir araya geldiğini ve “geçmiş olsun” dileklerini ilettiğini belirtti. Wei’nin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu kaydeden İmamoğlu, “Çin Halk Cumhuriyeti’nde yaşanan virüsle ilgili mücadelede çok geçmiş olsun diyoruz. Hayatını kaybedenlere çok üzüntü duyduğumuzu belirtmek isterim. Büyük bir gayret sarf ettiğini Çin Devleti’nin görüyoruz bu konuda. İnşallah hızlı bir şekilde, sorunu aşar. Çünkü bu tür hastalık, virüs gibi konularda konu sadece Çin’in sorunu değil. Bu, yarın bizim ülkemizde de olabilir, bir başka yerde de olabilir. O bakımdan hep beraber mücadele etmemiz gereken bir sorun. Geçmiş olsun” dedi.

İMAMOĞLU’NA ZİYARET TEŞEKKÜRÜ

Virüs salgını süresince İBB’nin kendilerine verdiği destek için İmamoğlu’na teşekkürlerini ileten Wei, “Dün akşam maalesef bir uçak kazası yaşandı Sabiha Gökçen Havaalanı’nda. İçinde 4 Çin vatandaşı da bulunuyordu. Siz de hastaneye giderek onlara ‘geçmiş olsun’ dileklerinizi ilettiniz. Bu ziyaretiniz hem beni hem de yaralıları duygulandırdı. Etkileyici bir davranış. Bunun için de ayrıca size teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu. Ülkesinde yaşanan Corona virüsü salgınıyla ilgili bilgiler paylaşan Wei, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yılın son gününde, 31 Aralık’ta, Hubei eyaletinin başkenti Wuhan’dan, merkezi hükümetimize birkaç benzeri vaka iletildi. Bu vakaların hepsi, deniz ürünleri pazarıyla alakalıydı. Ertesi gün, 1 Ocak’ta, merkezi hükümet bu olayı incelemek üzere özel bir komite oluşturdu. 8 Ocak’ta, bu vakaların sebebinin yeni tür bir koroner virüse bağlı olduğu tespit edildi. Bu koroner virüsünün tüm gen dizilimi tam anlamıyla belirlendi ve Dünya Sağlık Örgütü’ne de bildirildi. Ondan sonra tedavi amaçlı bir dizi müdahaleler başlatıldı. Bu kaynaktan Çin’in başka bölgelerine sıçramaması için 23 Ocak’ta, Wuhan şehrinin kara, hava ve deniz ulaşım yolları kapatıldı. Bu durum, halk tarafından büyük bir anlayışla karşılandı.”

WEİ: “SARS DÖNEMİ TECRÜBELERİMİZDEN YARARLANDIK”

“Şimdiye kadar bütün Çin’de görülen vakalar, yüzde 95 oranında virüs, Hubei eyaleti ve Wuhan şehrinde sınırlı kaldı. Karantina tedbirlerinin zamanında alınması çok verimli oldu. Kontrol ve önleme tedbirlerini aldıktan sonra, teknoloji konusunda, -örneğin aşı gibi- çalışmalara başladık. Daha da önemlisi, aşı ve geliştirilecek ilacı beklemeden, virüs tespit edilen kişilere tedaviyi başlatmamızdı. Biz, SARS dönemindeki tecrübelerimize ve yöntemlerimize dayanarak, bir tedavi yönetim rehberi oluşturduk. Bunu, Çin’deki bütün ilgili hastanelere gönderdik. Virüsün bulaşma gücü çok fazla. Ama şanslıyız ki, ölüm oranı çok düşük. Ölüm oranı, şimdiye kadar yüzde 2,1. Yani normal gripten daha da düşük bir oran oluyor. 2009’da ABD’de patlayan H1N1 (domuz gribi) hastalığından ölüm oranı yüzde 17,4’tü.”

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