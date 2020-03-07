ÇİĞDEM İnşaat Emlak Pörtföyüne Büyükyalı ve Yedi Mavi’nin Satış ve Kiralama İşini de Dahil Etti…

Cemil Ertunç’un Yönetim Kurulu başkanı oluğu Çiğdem Grup, Çiğdem İnşaat Emlak Zeytinburnu’nun en prestijli iki projesi olan Büyükyalı ve Yedi Mavi projelerinin satış ve kiralama işlerini de Pörtföyüne dahil etti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Cemil Ertunç Gazetemize şunları söyledi:

Biz aile olarak 30 yıldır Zeytinburnu ilçesinde inşaat-emlak, dış ticaret ve Kargo alanlarından faaliyet gösteren köklü geçmişi olan bir firmayız. Biz de söz çok önemlidir. İş yaptığımız hiçbir kimse hakkımıza yanlış yaptığımızı söyleyemez. Zeytinburnu ve Fatih ilçeleri başta olmak üzere İstanbul’un 39 ilçesinde hatırı kurum ve kişilerle ciddi işler yaptık.

Türkiye Gelişiyor Değişiyor, İstanbul Değişiyor Gelişiyor, Zeytinburnu Değişiyor Gelişiyor…

Biz 30 sene önce Zeytinburnu’na geldiğimiz zaman bu kadar modern yapılar ve projeler yoktu. Bugün bırakın Zeytinburnu’nu İstanbul’un en prestijli projeleri Zeytinburnu’nda inşa ediliyor.

Hiç Şüphe yok ki Zeytinburnu’nu’nun Marmara denizine nazır iki önemli projesi ki içinde bir çok tarihi yapının da olduğu Büyükyalı ve bir çok evliklerin temelinin önünde atıldığı eski Et ve balık kurumumuzun arazisize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin patronajında ülkemizin en büyük inşaat şirketlerinin konsorsiyumunda yapılan Yedi Mavi projeleri Zeytinburnu ilçesine değer kattı.

İki Projenin yetkililer ile yapmış olduğumuz görüşmelerde Çiğdem Grup ve Çiğdem İnşaat Emlak olarak yerli ve yabancı müşterilerimize hem bu projelerde satış yapacağız hem de kiralama işlerini yapabilmek için yetki aldık.

Bölgeyi ve İnşaat Emlak işini bilmemiz ve pörtföyümüzde çok sayıda yerli ve yabancı alıcının olması her iki taraf için de güzel bir çalışmanın olacağını umuyorum.

Diğer bir avantajımız da Grubumuz bünyesinde İngilizce, Arapça ,Farsça başta olmak üzere ülkemize yatırım yapmak için ilgi duyan bir çok yatırımcının dilini bilen personelimizin olması bizim için büyük bir avanjtajdır.

Çiğdem Grup Export- Import neler ihraç ediyor acaba ?

-Tekstil – Deri Ürünleri - Ayakkabı Terlik ,Gıda Şekerleme ve Enerji Santralleri konusunda ihracat yapıyoruz.

Cemil Bey hangi projelerde satış ve kiralama yapıyorsunuz ?

İstanbul’da ki bir çok prestijli projenin yapımcılar ile yaptığımız görüşme ve anlaşmalara göre satış ve kiralamalarında yetkiliyiz. Örnek olarak Zeytinburnu’nun Marmara denizine nazır BüyükYalı, Yedi Mavi ,Yine Bakırköy’ün Marmara denizine nazır Pruva 34 ve Sea Pearl, Avrupa Konutları , NEF,The İstanbul,Real İstanbu,Venezia,Emare Square başta olmak üzere İstanbul’un 39 ilçesinde bulunan bir çok seçkin projeyi yerli ve yabancı dostlarımızı sunuyoruz.

Çok yakında yaşam başlayacak olan Zeytinburnu ilçesinin seçkin projeleri Büyükyalı ve Yedi Mavi projelerine yoğun ilgi var.

Fiyatlar şu an uygun seviyede hem ikamet hem de yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı dostlarımıza bu projeleri incelemelerini istiyoruz.

Laleli Sanayici İş Adamları Derneği (LASİAD) başta olmak üzere bir çok sivil toplum kuruşuna üyeyiz.

Özellikle Zeytinburnu ilçesinde Tekstil ve Deri Sektöründe faaliyet gösteren koşularımızın dostlarımızın deniz manzaralı Büyükyalı ve Yedi Mavi projelerinde yer almalarını tavsiye ederim diyen Cemil Ertunç herkesi kazançlı yatırıma davet ediyor.

Daha Detaylı Bilgi almak için Lütfen arayınız :

Telefon: 0212- 458 58 11 veya 0212- 416 16 09

GSM:0532-209 74 74

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)