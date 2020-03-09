CHP Başakşehir Kadın Kolları Başkanı Hülya Karaali Seçildi

BEN HÜLYA KARAALİ 48 YAŞINDAYIM. İKİ ÇOCUK ANNESİYİM. MESLEĞİM KUAFÖR VE GÜZELLİK UZMANLIĞI. SABAHIMI, ÖĞLENİMİ, AKŞAMIMI BU PARTİYE AYIRIP EMEK VERMEYE VE MÜCADELE ETMEYE HAZIR BİR KADIN ARKADAŞINIZIM.BİR ÖNCEKİ KADIN KOLU YÖNETİMİNDE ONURLA MÜCADELE VERDİM. YEREL VE GENEL SEÇİMLERDE PARTİM ADINA ÜSTLENDİĞİM SANDIK BAŞI GÖREVLERİMİN YANI SIRA PARTİMİN BANA İHTİYAÇ DUYDUĞU HER YERDE GÖREV ALDIM.

İLÇEMİZDE ÇOK YAKIN ZAMANDA SEÇİMLER GERÇELEŞTİ .İLÇE BAŞKANIMIZ DENİZ BEYE VE YÖNETİMİNE GİRDİKLERİ BU YOLDA BAŞARILAR DİLİYORUM.

DEĞİŞİM RÜZGARI BİZ KADINLARIZ,DEVRİMİN RÜZGARI BİZ KADINLARIZ,EVİMİZİN AİLEMİZİN VAZ GEÇİLMEZ TEMEL TAŞIYIZ.BİLİYORUM Kİ CUMHURİYET HALK PARTİSİNDE İKTİDAR RÜZGARININ TEMEL TAŞI KADIN KOLLARIDIR.

BİZLER ÖZGECAN ARSLANIZ, BİZLER ŞULE CETİZ, BİZLER EMİNE BULUTUZ, BİZLER MÜNEVVER KARABULUTUZ, BİZLER HER NOKTADA ŞİDDET GÖRMEKLE TEHDİT EDİLEN AMA YILMADAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRKÜ YÜREĞİNDE KALBİNDE BİLEN KADINLARIZ.

GELİYORUZ. GEÇİCİ ÇÖZÜMLERLE ELİMİZDE POŞETLE YARDIM DAĞITMAYA DEĞİL İSTİHDAM VE YOKSULLUĞA KARŞI SAVAŞA GELİYORUZ.

GELİYORUZ. KADINA ŞİDDETE DUR DEMEK İÇİN KADINLARIMIZIN HER KARŞILAŞTIĞI OLUMSUZ DURUMLARDA YANLARINDA DAĞ GİBİ DURMAYA GELİYORUZ.

GELİYORUZ. KEKLE BÖREKLE KADINLARIN YÜZLERİNİ GÜLDÜRMEYE DEĞİL ONLARA DEĞER VEREREK HER KOŞULDA YANI BAŞINDA OLMAK İÇİN GELİYORUZ.

GELİYORUZ. YAPTIĞIMIZ YARDIMLARI BOY BOY SOSYAL MEDYADA ŞOV YAPIP GÖSTERMEK İÇİN DEĞİL VERDİĞİMİZ DİĞER ELİ UTANDIRMAMAK İÇİN GELİYORUZ.

GELİYORUZ. ORTA MAHALLENİN ÇAMURUNU TOPRAĞINI TOZUNU ÜSTÜMÜZE ÇALIŞARAK ONURUMUZLA BULAŞTIRMAYA GELİYORUZ.

VE SADECE GELMEKLE KALMIYORUZ ,BAŞAKŞEHİRDE BULUNAN TÜM KADINLARIN YÜREKLERİNE KALPLERİNE GİRMEYE GELİYORUZ. VE BU ADIMLARIMI SİZİNLE BİRLİKTE DAHA EMİN DAHA GÜÇLÜ ATMAK İÇİN SİZLERİ YANIMA BAŞUCUMA BEKLİYORUM.

KIRMIZIYA AŞIĞIZ BAYRAĞIMIZIN RENGİ

BEYAZA AŞIĞIZ SAFLIĞIN RENGİ

MAVİ GÖKYÜZÜDÜR ÖZGÜRLÜKTÜR

YEŞİLİ SEVERİZ,DOĞADIR AĞAÇTIR

SARI BAŞAGIN RENGİDİR BEREKETTİR.

BİZİM RENGİMİZ GÖK KUŞAĞIDIR.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

SİZLERDEN BANA VE EKİBİME İNANMANIZI GÜVENMENİZİ BEKLER SAYĞILARIMI VE SEVGİLERİMİ SUNARIM.

Rekor kıran kongreyi Karaali kazandı.

İlçe başkanlığı ve gençlik kolları kongrelerini tamamlayan Başakşehir CHP’de son olarak kadın kolları kongresi yapıldı. Üç adayın yarıştığı kongrede Hülya Karaali başkanlığa seçilirken daha önceki kongrelere nazaran rekor katılımın olduğu gözlendi.

334 KADIN OY KULLANDI

Cumhuriyet Halk Partisi Başakşehir İlçe Başkanlığı’nda şimdiye kadar gerçekleştirilen Kadın Kolları seçimlerinin en yoğun katılımlısı gerçekleşti. Üç adayın olması sebebiyle oldukça heyecan yaşanan kongre, ilçe başkanlığının İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki TÜMSAN’da bulunan ofisinde yapıldı. Toplam 334 oyun kullanıldığı kongreyi 181 oy alan Hülya Karaali kazanırken, rakiplerinden Sema Sancaklı 119, Filiz Doğan ise 29 oy aldı.

KADINLAR, BİRBİRİNİ KURDU DEĞİL YURDU OLMALI

Seçim öncesi yaptığı konuşmada kadınların neden daha çok birlikte olmaları gerektiğinin altını çizen Başakşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi ve Kadın Kolu Başkanı Bağdagül Gülen, ‘’Hayatın her alanında daha aktif ve var olması gereken kadınlar maalesef olması gereken noktada değil. Ve biz kadınlar birbirimizin kurdu değil yurdu olmalıyız. Kısa süre öncesine kadar seçime kadın aday bulamazken bugün üç adayımızın olması beni mutlu etti” dedi.

DENİZ BAKIR: KİM KAZANIRSA BAŞIMIN ÜSTÜNDE YERİ OLACAK

Seçim yapılıp sayıma geçmeden önce salona gelen ve kısa bir konuşma yapan CHP Başakşehir ilçe Başkanı Deniz Bakır, ”Şu an seçimi yaptınız ve ben gittikten sonrada sayım yapılarak kimin kazandığını göreceksiniz. Ancak bu ana gelene kadar benim ilçe başkanı olarak taraf olduğum ve oy yönlendirmesi yaptığım yönde istenmeyen dedikodular oldu. Bu söylemler doğru olmadığı gibi, iddia eden iddiasını belgelesin. Ben ilçe başkanlığından istifa ederim. Burada üç aday yarışıyor ve katılım beni son derece memnun etti. Ben ilçe başkanıyım, kim kazanırsa kazansın benim başımın üstünde yeri var. Ben kazanan kazanmayan herkesle beraber çalışacağım” diyerek, geçmiş kadın kolu başkanları ve yarışan üç adayla birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek salondan ayrıldı.

KAZANANI- KAYBEDENİ YOK HEPİMİZ VE PARTİMİZ KAZANDI

Oyların sayılmasından sonra seçimi açık ara kazanan Hülya Karaali yaptığı teşekkür konuşmasında, ”Öncelikle bana oy veren veya vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Yaptığımız bu seçimin kaybedeni yok, hepimiz kazandık. Sadece görev ve sorumluluk adına değişim yaşandı. Bizim mücadelemiz ve çabamız partimizi daha geniş kitlelere yaymak ve partimizi her alanda iktidar yapmaktır. Bununda yolu güçlü bir kadın kolu yönetiminden geçmektedir. İnanan ve çok güzel hizmetlere imza atacağına inandığım bir listeyle yarıştık ve üyelerimizde bizden yana karar verdi. Artık seçim geride kaldı. Önümüze ve yapacaklarımıza bakacağız. Bizimle bu yolda yürümek isteyen herkesle yürüyeceğiz. As olan samimiyet ve partiye duyulan aidiyet duygusudur” dedi.

Yoğun, katılımın gerçekleştiği seçim öncesi yapılan konuşmalarda katılımcılardan büyük alkış alan Hülya Karaali’nin konuşmasından satır başları :

SPOT: FOTO KONSUN

Değişim Rüzgarı Biz Kadınlarız, Devrimin Rüzgarı Biz Kadınlarız, Evimizin Ailemizin Vaz Geçilmez Temel Taşıyız. Biliyorum Ki Cumhuriyet Halk Partisinde İktidar Rüzgarının Temel Taşı Kadın Kollarıdır.

Orta Mahalle’nin çamurunu toprağını tozunu onurumuzla çalışarak üstümüze bulaştırmaya geliyoruz.

Başakşehir’de bulunan tüm kadınların yüreklerine kalplerine girmeye geliyoruz. Ve bu adımlarımı sizinle birlikte daha emin daha güçlü atmak için sizleri yanıma başucuma bekliyorum.

Kırmızı’ya aşığız bayrağımızın rengi, beyaza aşığız saflığın rengi. Mavi gökyüzüdür özgürlüktür. Yeşili severiz, doğadır ağaçtır. Sarı başağın rengidir, Berekettir. Bizim Rengimiz gök kuşağıdır.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)