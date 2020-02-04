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Cardif’te Yaşam Kulüpleri Sosyal Etkinliklerde Buluşuyor

BNP Paribas Cardif Türkiye çalışanları, ‘Cardif’te Yaşam’ kulüpleri çatısı altında gerçekleşen dans kursları ve pilates derslerinde bir araya gelirken, AHBAP ile işbirliği içinde sokak hayvanlarına yardım elini uzatıyor.

Cardif’te Yaşam Kulüpleri Sosyal Etkinliklerde Buluşuyor

BNP Paribas Cardif Türkiye çalışanları, ‘Cardif’te Yaşam’ kulüpleri çatısı altında gerçekleşen dans kursları ve pilates derslerinde bir araya gelirken, AHBAP ile işbirliği içinde sokak hayvanlarına yardım elini uzatıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Şubat 2020 Salı 10:56
Cardif’te Yaşam Kulüpleri Sosyal Etkinliklerde Buluşuyor
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BNP Paribas Cardif, insan kaynakları vizyonuyla temel aldığı “İnsana Yatırım” ve “Sürekli Gelişim” ilkeleri doğrultusunda hayata geçirdiği Cardif’te Yaşam Kulüpleri ile çalışanlarının hayatlarında fark yaratmaya devam ediyor.

İstanbul Tİmes Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Çalışanlar profesyonel iş yaşamının yanı sıra sosyal yaşam ve yardımlaşma amaçları doğrultusunda birlik ve beraberlik oluşturuyorlar. Cardif’te Yaşam Kulüpleri, çalışanlarının parçası olmaktan keyif aldıkları bir ortam yaratma hedefiyle “empati kurabilen, yenilikçi, uzman, etik, girişimci, sosyal ve toplum odaklı” değerlerini güçlendiren etkinlikler gerçekleştiriyor. Kültür ve Sanat Kulübü’nün yürüttüğü dans ekibi, her Perşembe Latin dansları üzerine çalışırken; Spor ve Sağlık Kulübü çalışmaları kapsamında pilates, koşu, basketbol, futbol takımları her hafta bir araya geliyor.

Sokak hayvanlarına yardım eli uzatıldı.

Bunun yanında Topluma Fayda Kulübü ekibiyle hayata geçirilen etkinlikte AHBAP gönüllüleri ile birlikte Beşiktaş’ta sokak hayvanlarının mama kapları yenilendi ve semt civarında mama dağıtıldı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Son Güncelleme: 04.02.2020 11:43
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