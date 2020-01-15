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Büyükelçi Satterfield’den İmamoğlu’na Ziyaret

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield’i Saraçhane’deki makam odasında ağırladı. Ziyaret talebinin Satterfield’den geldiğini belirten İmamoğlu, “İki ülke arasındaki ilişkilerde, özellikle İstanbul’u unutmadan, çok başarılı bir dönem diliyorum. Bu başarı hem iki ülke ilişkisi açısından hem de bu bölge açısından çok önemli” dedi.

Büyükelçi Satterfield’den İmamoğlu’na Ziyaret

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield’i Saraçhane’deki makam odasında ağırladı. Ziyaret talebinin Satterfield’den geldiğini belirten İmamoğlu, “İki ülke arasındaki ilişkilerde, özellikle İstanbul’u unutmadan, çok başarılı bir dönem diliyorum. Bu başarı hem iki ülke ilişkisi açısından hem de bu bölge açısından çok önemli” dedi.

haber 2
haber 2
15 Ocak 2020 Çarşamba 10:29
Büyükelçi Satterfield’den İmamoğlu’na Ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’deki makam odasında, kendisi gibi yedi ay önce göreve başlayan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçisi David Satterfield’i ağırladı. Görüşme öncesinde konuşan İmamoğlu, “Kendilerinin ziyaret talepleri bizi çok mutlu etmiştir. Kendileri, yedi aydır Türkiye’de görev yapmaktadır. Bundan sonraki süreçte de iki ülke arasındaki ilişkilerde, özellikle İstanbul’u unutmadan, çok başarılı bir dönem diliyorum. Bu başarı hem iki ülke ilişkisi açısından hem de bu bölge açısından çok önemli. Kendilerini ağırlamaktan ve hatırı büyük alan Türk Kahvesi ısmarlamaktan büyük keyif alacağım” dedi.
 

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