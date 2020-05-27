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Boğazda Evlenme Teklifine Uygun Yatlar

BOĞAZDA YAT TEKNE TURLARI HAZİRAN 1 DE HİZMET VERMEYE BAŞLIYOR... Firma insanlara boğazda evlenme teklifine uygun yatlar sunuyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:26
Boğazda Evlenme Teklifine Uygun Yatlar
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Sevdikleri kadınlarla evlenme isteyen kişiler sevdiklerine evlenme teklifi etmek istediklerinde teklifin sürpriz olması için yatta olmasına karar verebiliyorlar. Böylece sevilen kadın mutlu oluyor. Aynı zamanda da unutulmayacak teklif almış oluyor. yat kiralama İstanbul sayesinde yatlar teklifin yapılacağı gün ve saatte belirlenen özelliklerde hazırlanıp teklife hazır hale getiriliyor.

Yatın Süslenmesi

İstanbul yat kiralama hizmeti kapsamında firma yatın kiralanmasının dışında kişilerin evlenme tekliflerinin etkisini artırmaları için talebe bağlı süsleme hizmetini de veriyor. Yata kırmızı halı yayılması, iki kişilik masanın hazırlanması, sevilen kişiye çiçek takdimi ya da havai fişek gibi ek hizmetleri gerçekleştiriyor. Bunun için kiralama hizmetinden yararlanacak olan kişinin yat dışındaki isteklerini iletmesi gerekiyor.

Yatlarda Yapılan Diğer Organizasyonlar

Kişilerin yat kiralayarak yapabilecekleri organizasyonlar evlenme teklifi ile sınırlı kalmıyor. Teklifler dışında yapılacak nişan ya da düğün kutlamaları da yat kiralayarak yapılabiliyor. Bunun dışında şirket toplantıları, kokteyller ve bekarlığa veda partileri kiralanan yatlarda yapılabiliyor. Tüm bu yat kiralama hizmetleri için firmanın yatı bulunuyor. Bu sayede kişiler davetlerine katılacağını düşündükleri kişi sayısına uygun kapasiteye sahip olan yatı kiralayabiliyorlar. Bekarlığa veda partisini yatta erkek arkadaşlarıyla yapmak isteyen damatlar firmanın oryantal hizmetinden de yararlanarak diledikleri gibi yatta eğlenebiliyorlar. Yapacakları organizasyonlar için garson hizmeti de alabiliyorlar. Bu sayede misafirlere ikramlar yapabiliyorlar.

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https://yatkiralamaistanbul.com/

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