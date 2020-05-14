Bodur’dan Cebeci’ye Kutlama

Doğu ve Güneydoğu Kültür Sanat Derneği Genel Başkana Ahmet Fuat Bodur, Darülaceze Başkanlığından Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığına atanan Hasan Cebeci’yi tebrik etti.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Müslüm Aktürk

Bodur, yaptığı açıklamada “Gönül dostumuz Darülaceze Eski Başkanı Hasan Cebeci Beyefendi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanmıştır. Rabbim, yeni görevinde kendisine başarılar diliyoruz. Kısa zaman önce derneğimiz olarak da kendisini ziyarete bulmuştuk ve orada bazı sosyal faaliyetlerimiz olmuştu. Kendisinden çok memnun kalmıştık. İnşaAllah bu görevinde de başarılı olur. Dernek olarak kendisine bundan sonraki çalışma hayatına başarılar diliyoruz.” dedi.

Hasan Cebeci, 2017 yılından beri Darülaceze Başkanlığı görevinde bulunuyordu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)