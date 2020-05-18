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Bodur ve Ekibi Dijital Toplantıları Sevdi…

Doğu Ve Güneydoğu Kültür Sanat Derneği telekonferansa toplantıları her haftalık düzenli olarak önemli bir veya birkaç konuğun katılması ile yapılıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Mayıs 2020 Pazartesi 18:17
Bodur ve Ekibi Dijital Toplantıları Sevdi…
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Toplantının bu haftaki konuk misafir Ak Parti İzmir Milletvekili ve aynı zamanda Mardinli hemşerileri olan Ceyda Bölünmez Çankırı katılarak gündeme dair bir konuma yaptı. Bölünmez özellikle dünyayı derinden etkileyen Korona Virüsü süresinde sağlık bakanlığı ve hükümet olarak süreci başarılı bir şekilde yönettiklerini ifade etti. Bölünmez konuşmasının devamında süreçten sonra yaşanacak ekonomik dalgalanmalar hakkında da dernek yönetim kurul üyelerine bilgi sundu. Yapılan toplantıya 23 il STK Başkanları ile, derneğin 39 ilçe Şube başkanı da katılım sağladı.

Dernek başkanı iş adamı Ahmet Fuat Bodur kapanış konuşmasında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor bayramı,kadir gecesi ve akabinde erişeceğimiz mübarek ramazan bayramını kutladı.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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